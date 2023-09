[株式会社エヌジーシー]



サムスン電子製クラウドネイティブ設計サイネージサービス「VXT」日本初公開!

13~98型液晶から超高解像度・高色再現性のMicro LEDまでを一堂に展示



日商エレクトロニクス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:寺西 清一)のグループ会社でビジュアライゼーションの分野においてソリューションを提供する株式会社エヌジーシー(本社:東京都江東区、代表取締役社長:橋本 昌嗣、以下 NGC)は、10月19日(木)・20日(金)の2日間、スパイラルホール(東京・青山)にて「NGC WORLD 2023 in AOYAMA」を開催します。



|NGC WORLD 2023 in AOYAMAの主要ポイント

世界45ヶ国、7万ディスプレイで稼働するサイネージサービス「Magic info Cloud」のノウハウを引き継ぎながら、最新クラウドネイティブ設計で機能と運用性を一新したサムスン電子製クラウドサイネージサービス「VXT」を日本初公開





13~98型のラインナップを揃えるサムスン電子製液晶ディスプレイ、並びに、超高解像度・高色再現性を実現するMicro LED “The Wall“を一堂に展示・デモ

・Micro LED “The Wall“ 0.84mm、1.2mm、1.6mm 全ラインナップ展示

・超薄型最新ディスプレイ Cシリーズ 日本初公開

・屋内型/半屋外型/屋外型(3,500カンデラ、防水・防塵対応)の3タイプのサイネージディスプレイ

・インタラクティブディスプレイ

※サムスン電子は、デジタルサイネージグローバルシェア13年連続NO.1です。

(OMDIA2022年調べ)





「月刊 商店建築」編集長と空間デザイナーによるトークイベント開催

空間デザイナーとデジタルサイネージのプロが教える

「商業空間と一体化した、サイネージ機器選びと映像情報コンテンツの作り方」











|NGC WORLD 2023 in AOYAMA概要

主催:株式会社エヌジーシー ビジュアルソリューション事業部

協力:韓国サムスン電子株式会社、サムスン電子ジャパン株式会社

開催日:2023年10月19日(木)10:40-17:00

2023年10月20日(金)10:00-17:00

開催場所:スパイラルホール(東京・青山)

〒107-0062 東京都港区南青山5-6-23 スパイラル3F

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B1、B3出口

参加費:無料(事前登録制)



申込先:下記、URLからご登録ください。

https://www.ngc.co.jp/ngcworld2023/





■『NGC WORLD 2023 in AOYAMA』に関するお問い合わせ

株式会社エヌジーシー ビジュアルソリューション事業部

TEL : 03-6380-8147

E-mail: vs@ngc.co.jp



■会社概要

会社名 : 株式会社エヌジーシー

代表者 : 代表取締役社長 橋本 昌嗣

本社所在地: 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

設立 : 1985年7月29日

URL : https://www.ngc.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-12:16)