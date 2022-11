[弘洋株式会社]

VTuber × リアルアーティスト × 有観客 × ストリーミング配信! 会場は450インチLEDを備えるesports 銀座 studio



<有観客・配信あり>

アーティストとVTuberの強力なコラボレーションをご体感ください!







弘洋株式会社内音楽ネットレーベルAppearance(アピアランス)が主催する、人気VTuberとアーティストによるライブイベント「 #Appearance東京 」が12/25(日)に東京esports 銀座 studioにて開催されます。



<イベント公式サイト>

https://appearance.site



<Twitter>

https://twitter.com/Appearance_net



(前回開催時写真)



















出演者にはリアルアーティアストからは数々のタイアップ作品をはじめ、多くの実績を持つ実力派シンガーの黒崎真音、春奈るな、

VTuberからは確固たる歌唱力でロック楽曲を歌い上げるVシンガーのMaiRとSifar、

さらにDJとして次世代ポップカルチャーに向けた総合 マネジメント事務所「USAGI Production」代表のTAMUという実力派によるラインナップで実施いたします。



会場は東京銀座にあるesports 銀座 studio。天井高7メートルの開放的な空間に、450インチの大型LEDと大音響システムを備えた豪華な会場です。

















ストリーミング配信には数多くのアーティストライブを手がけるZ-aNを導入。マルチアングル、高音質、高画質な環境でライブ配信をお楽しみいただけます。



Vtuberのリアルタイム歌唱には山葵音楽学校協力のもと、【VTuberが等身大の姿でどこでも行けて人と交流できるシステム・サービス】「Monolis」を使用いたします。生身の人間と同じ目線でそこに存在する感覚を実感いただけます。









舞台ディレクションはMONSTAR designが担当。



<山葵音楽学校Twitter>

https://twitter.com/wasabimspj



<MONSTAR design WEB SITE>

https://mon-star.net/







開催概要





2022.12/25(sun)

15:00 OPEN

会場 : esports 銀座 studio

https://www.konami.com/ginza/studio

〒220-0012

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目11−1







チケットについて





<Z-aN配信チケットの購入はこちら>

https://www.zan-live.com/live/detail/10252

料金 : ¥4,000(前売り)



<会場チケットの購入はこちら>

https://t.livepocket.jp/e/s_iho

料金 : ¥4,000(前売り)







出演者





黒崎真音 / MaiR / 春奈るな / Sifar / DJ TAMU



<プロフィール>



●黒崎真音

1月13日生まれ。東京都出身。A型。

2000年代のアニメ・アニソンに多大な影響を受け、2010年TVアニメ『学園黙示録HIGHSCHOOL OF THE DEAD』の様々なサウンド/テイストで毎話変わるEDテーマを 一人で担当し、アルバム「H.O.T.D.」で念願のアーティストとしてキャリアをスタート。以降、数々のアニメソングの主題歌を担当。

ライブにおいても彼女の並はずれたパフォーマンスは高い評価を獲得している。その活動は国内だけに留まらず、ロサンジェルス・マレーシア・上海・広州・台湾・シンガポールなどでもライブを行い、世界各地で巨大な熱狂を生み出している。

クリエイターとしても絵画個展、自身が原案の舞台『ジェイド・バイン』をシアター1010で公演し成功を収めた。アーティストとしても、クリエイターとしても、今後さらに飛躍し続けていく。





<Twitter>

https://twitter.com/kurosakimaon



<WEB SITE>

http://maonkurosaki.jp/













●MaiR

2018年7月よりバーチャルロックシンガーとして活動を始めた。

全身全霊で力強く歌うスタイルが特徴で、その歌声とライブパフォーマンスはオーディエンスのハートを自然と前へ向かせる。

2nd ALBUM「paint the STAR」はitunesロックランキングで1位に輝いた。

リアルとバーチャルを歌で繋ぎ紡ぐライブアーティストとして注目を集めている。



<Twitter>

https://twitter.com/MaiR_Hoshino



<YouTube>

https://www.youtube.com/channel/UCsiKFVHkQSMlSe0vaCG0anw









<MaiRバンドメンバー>

Gt : Tacky

Ba : TaKaNoMe

Dr : MKZ





●春奈るな

アニソンアーティスト/ロリィタモデル

10代の頃よりゴシック&ロリィタ誌「KERA」の読者モデルとして活躍。2012年5月「空は高く風は歌う」(TVアニメ『Fate/Zero』2ndシーズンEDテーマ)で歌手デビュー。『ソードアート・オンライン』シリーズや『<物語>シリーズ』、『冴えない彼女の育てかた』シリーズなど、多くのアニメ作品のテーマソングを担当。その人気は日本国内にとどまらず、アジアや欧米でのライブも多数。世界中の多くの人々を魅了している。ロリィタモデルとしても活動を続けるほか、ウエディングドレスブランド「LUNAMARIA」や、痛バッグブランド「OSHI TO DATE」のデザインプロデュースを手掛けるなど、その活動は多岐にわたる。2021年、中国最大のSNSである微博(WEIBO)で活躍し、中国で大きな影響力を持つ日本人、日本企業などを表彰する「WEIBO Account Festival in Tokyo 2020」にて、アニソンシンガー賞を受賞。



<Twitter>

https://twitter.com/luna_galaxy



<WEB SITE>

https://www.harunaluna.jp/









●Sifar(シファル)

2019年11月よりYouTubeをメインに活動開始。初のオリジナルソング「閃光ファンファーレ」は鬼滅の刃主題歌「紅蓮華」を作曲した草野華余子氏に依頼。公開1か月を待たずに10万再生を超えるスマッシュヒットとなった。



企業コラボやコンピレーションにも積極的に参加し、各種VTuberネットイベントでは数多く出演し、多くのファンを獲得している。



<Twitter>

https://twitter.com/Sifar_VTuber



<YouTube>

https://www.youtube.com/c/sifarVtuber











<Slfar バンドメンバー>

Gt : みっきー

Ba : Matsubai(UZMK)

Dr : MKZ





●DJ TAMU(USAGI Production)

DJ/Producer。

次世代ポップカルチャーに向けた総合 マネジメント事務所「USAGI Production」代表。

VTuberオリジナル楽曲アルバム「VirtuaREAL」シリーズ10作、VTuber楽曲DJフェス「VMUsic」総合プロデューサー。



<Twitter>

https://twitter.com/TAMU_USAGI



<YouTube>

https://www.youtube.com/c/USAGIProduction





Technical Support : osirasekita

主催 : 弘洋株式会社(Appearance)

〒631-0006 奈良県奈良市西登美ヶ丘八丁目20番28号

(Appearanceは弘洋株式会社内のインターネットレーベルです)

協力 : USAGI Production / 山葵音楽学校 / 三五屋 Direction : MONSTAR design



