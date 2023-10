[一般社団法人KYOTOGRAPHIE]

フランスからはミシュランスターシェフが来日、料理家 farmoon 船越雅代とのスペシャルコラボレーション。ブランカやマドラグなど京都の人気店の参加も決定!



KYOTOPHONIE 2023 天橋立では、フランスのミシュランスターシェフをはじめ、東京・京都の個性豊かなシェフを招き、2日間限定のガストロノミー体験を提供します。



メインとなる海のレストランでは、今回のために、フランスよりアルマン・アルナルが来日し、料理家 farmoon 船越雅代とのコラボレーションが実現。2 人のクリエーションにより KYOTOPHONIE のためだけに作られる特別コースを、天橋立の美しいビーチにて体験していただきます。また、料理とともに、海辺の環境に呼応するデザインのテーブルやイスをハンドメイドでこのために制作。2 日間のランチとディナー、計4回限定でこの貴重な機会を体験できます。



また、海のビストロには「Pignon」オーナーシェフ 吉川倫平と「DELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Space」 シェフ近江文彦、BEACH BARはバーテンダーに居酒屋「ブランカ(Berangkat)」の店主 吉岡哲生を迎えます。どなたでもご参加いただける原っぱマルシェなども開催。音楽とガストロノミーを楽しめるイベントです。









海のレストラン|Pop Up Beach Restaurant

今年7月、フランスのミシュランスターシェフ アルマン・アルナルが京都・北白川「Farmoon」の船越雅代氏をフランス・アルルへ招き、新月を祝うディナー会を催しました。この時の2人の出会いから生まれたコラボレーションがKYOTOPHONIEでも再び実現し、2日間限定の予約制の「海のレストラン」が誕生します。



真水が湧く宮津湾の豊かな海で採れる魚介類や、初秋の気候が生み出す丹後地域の有機農産物、自然が色濃く残る山野で狩猟される鹿肉など、丹後地域ならではの食材を2人が厳選。シェフたちが共に感じた、天橋立という地。山のもの、海のもの、旬のものをふんだんに使い、広大な海の袂でみなさまと五感で体験する一期一会の料理を特別なコースに仕立てます。



天橋立の白砂と透き通るような海を目の前に、この日限りの特別な時間をお過ごしください。



時間・料金

ランチ:12:00~(受付11:30~)12,000円(コース3品/ドリンク込み/税込込) 定員:60席/各回



ディナー:18:00~(受付17:30~)20.000円(コース5品/ペアリング込み/税込)定員:60席/各回





※予約制となります。事前にご予約の上ご参加ください。 予約締切 10月3日 23時59分



・当日券の発売は未定です。

・アレルギー食材がある場合は、お申し込み時にご記入ください。

・子ども料金、キッズメニューなどの設定はございません。子どもの入場制限年齢などはございません。ただし、お席の用意が必要な場合は、通常料金が必要となります。ベビーカーの持ち込みは可能です。

・ミュージックフェスティバルのチケットをお持ちでない方も、レストラン予約が可能です。

・レストランエリアはメインステージエリアの対岸となっており、お食事中はステージを近くで見ることはできません。レストランエリアにはスピーカーを設置し、演奏中の音楽はお聞きいただけます。



アルマン・アルナル



アルマン・アーナルは、美学者であると同時にたゆまぬ探求者でもあり、クリエイターである。彼は自然から、生きとし生けるものの振動から、そして旅、特に日本からインスピレーションを得ている。パリでピエール・エルメのもとで修業した後、アラン・デュカスのもとで7年間ニューヨークで修業。この二人が彼の高水準の味覚を身につけるよう促した師匠たちだ。2006年、生まれた故郷の南仏に戻り、2009年にミシュランの一つ星を獲得したユニークなレストラン「ラ・シャサネット」に加わった。庭園の中心に造られたキッチン・ガーデンは、現在3ヘクタールに及び、数百種類の植物が集められ、その一部は熱帯温室で実験され、絶滅危惧種の保護施設にもなっている。彼は単なるミシュランの星付きシェフではなく、土地への愛着と同じくらい愛すべき野生への愛を持つ植物学者であり、大胆さと独創性に溢れるディレクターであり、寛大さを持つ空想家である。ブルーノ・ヴェルジュ、セリーヌ・ファム、シルベストル・ワヒド、船越雅代といったシェフや、リクリット・ティーラワニット、トーマス・マイレンダーといったアーティスト、サミー・リオ、ノエ・デュショフール=ローランスといったデザイナーとコラボレートしている。芯の強いクリエーターである彼は、現在、 KYOTOPHONIEとのコラボレーションで、空間演出がその場所と呼応するよ うな、儚く珍しいテーブルを制作中。

今回のKYOTOPHONIEとのコラボレーションでは、京都在住フランス人建築家ユニット2m26が彼のコンセプトに合わせ、京都北部の間伐材でハンドメイドのテーブルやイスを制作する。

船越雅代



料理家。Pratt Instituteでアート(彫刻)を専攻後、料理に表現の可能性を見出しNYの料理学校に入学。卒業後「Blue Hill」をはじめとするNYのレストランに勤めた後、ヨーロッパからアジアを放浪。オーストラリア客船のシェフとして大平洋を巡り、バリの老舗ホテルのシェフ、2018年より京都で食の可能性を追求するレストラン/スタジオ「Farmoon」主宰。国内外各地でサステナブルな食と民俗学・文化人類学・アート・デザインを融合した活動を展開中。東アジア文化都市2016奈良市食部門ディレクター、土祭2018招聘アーティスト、山口夢回廊博覧会2021招聘アーティスト。

海のビストロ|Pop Up Beach Bistro

天橋立の最も広い砂浜につくられる「海のステージ」エリアには、KYOTOGRAPHIE/ KYOTOPHONIE の共同ディレクターであるルシール・レイボーズと仲西祐介の旧知の友人で、東京・渋谷で人気のビストロ「Pignon」のオーナーシェフ である吉川倫平氏と、ギャラリービストロ「DELTA/ KYOTOGRAPHIE Permanent Space」の現シェフ 近江文彦氏による「海 のビストロ」が登場します。



海をこよなく愛し、サーファーでもある吉川倫平氏。”自然はアイディアを生み出す宝庫”と語る彼が、世界中を旅する中でインスパイアされた各国の料理の要素を交えながら、丹後地域の旬の食材や地の魚・肉を用いて、彼の得意とする炭火を使ったアラカルト料理を提供します。以前Pignonのスーシェフを務めた近江文彦氏との特別なReunion!お食事のお供には、SERVINによるフランスのナチュラルワインを、グラスでお楽しみいただけます。



時間 12:00- 20:30



料金1,500-2,500円/ 1品 ※予約不要





・売り切れ次第終了となります。

・メインステージエリアでの開設となりますので、フェスティバルチケットをお持ちの方のみご利用いただくことができます。

・専用のクーポン(100円単位)をご購入いただき、お支払い時にご利用ください。



Profile

吉川倫平

ビストロ「Pignon」オーナーシェフ。 1979年東京生まれ。1998年、門前仲町の「ビストロシャテール」に入店。6年半の修行の後、渡仏。フランスボルドーのレストラン「OG」にて1年間の修行の後帰国、青山、下北沢、白金のレストランでシェフを務め2010年に独立。「Pignon」を開店。フランス料理をベースに世界中を旅する中で得たインスピレーションを料理に取り込むスタイルでハーブやスパイスをふんだんに使用した料理を得意とする。レストランだけでなく日本各地の食のイベントやポップアップレストランも精力的に手掛け、2016年と2022年に、ロンドンのレストラン「carousel」にて2週間ゲストシェフを務める。

近江文彦

「DELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Space」シェフ。1981年宮城県石巻市生まれ。料理好きな母のもと、親戚が営む洋食店を身近に見て育つ。地元の水産高校で牡蠣の養殖等を学んだ後、上京。東京のエコール辻でフレンチ・イタリアンを専攻。在学中よりビストロやレストランでの調理のほか、ブーランジェやバーテンダーを経験。モロッコ料理やタイ料理等、国境を越えた多様な料理を手がける。今回、東京から参加の吉川倫平シェフの元で、2020年までの約5年間「Pignon」でスーシェフを務めた。

KYOTOPHONIE BAR

海のステージ/Beach Stage の砂浜に現れる、移動式トラックBARカウンターでの2日間限りのスペシャルなBAR。バーテンダーに京都の大人な居酒屋「ブランカ(Berangkat)」の店主、吉岡哲生氏を迎えます。

東京や沖縄・石垣島、そして京都で、人気の料理人として活躍されている吉岡哲生氏は、お酒の知識も豊富で、彼が特別につくるカクテルは、海辺で聴 く心地いい音楽を、より楽しませてくれるヴァイブスに。

KINOBI、コアントロー等、KYOTOPHONIEのパートナードリンクの他、地元の日本酒やクラフトビー ルも提供される予定です。



原っぱマルシェ|Marche

天橋立回旋橋を渡ってすぐの気持ち良い広場(天橋立小天橋広場)にマルシェをオープン。近隣エリアの人気フードトラックや、京都市内、淡路島、千葉などの遠方からも人気店が出店します。音楽とともに、美味しいフード、ドリンク、ショッピングなどをお楽しみください。



・専用のクーポン(100円単位)をご購入いただき、お支払い時にご利用ください。

・入場無料エリアですので、どなたでも気軽にご利用いただけます。

・お皿やグラスなどの食器は、購入したお店に返却ください。

・ごみ箱の設置はございません。



出店予定(順不同)



10/7

▪Miyama Mobile Cafe(美山)@miyamamobilecafe

▪THE SPICE (京丹後)@thespiceco._official

▪エグCafe(与謝野)@egucafe

▪アスナショコラ(淡路島)@asunachocolat

▪無国籍バルHolly Hock(与謝野)@hollyhock4777

▪ソリスキッチン(京丹後)@solis_kitchan

▪プチブーケ(与謝野)@crepe.kakigo_ri

▪喫茶マドラグ(京都)@madrague_sanshiro

▪This is(九十九里浜)@thisis.surf

▪toto cafe(宮津)

▪丹後バル(宮津)@tango.bar



10/8

▪あくびコーヒー(京都)@akubi_coffee

▪LIMIT 30 Burger’s(美山) @limit30burgers

▪アスナショコラ (淡路島)@asunachocolat

▪ソリスキッチン(京丹後)@solis_kitchan

▪無国籍バルHolly Hoc(与謝野)@hollyhock4777

▪ピクニックカフェTEO-TORI(宮津) @ma.roots_teotori

▪This is(九十九里浜) @thisis.surf

▪まだ、名もなきレモネード(宮津) @namonaki.lemonade





KYOTOPHONIE ボーダレスミュージックフェスティバル 2023 天橋立

開催日時10月7日(土)・10月8日(日)

開演: 11:45~ (開場 11:00~) 終演:20:30ごろ ※予定

開催地:天橋立特設会場(丹後天橋立大江山国定公園内)京都府宮津市文珠 天橋立海水浴場付近



出演者

<7日>宮津祭・浮太鼓(宮津) / シシド・カフカ directs el tempo / シコ・セーザル(ブラジル) / U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS(日本) / baobab(日本)/ ジュリア・ショートリード(日本)

<8日>青葉市子(日本)/ 石橋英子 Band Set(日本)/ ルエジ・ルナ(ブラジル) / INNA DE YARD “The Soul of Jamaica” with HORACE ANDY, CEDRIC MYTON from The Congos and WINSTON MCANUFF(ジャマイカ), backed by Home Grown / 西原 鶴真(日本) / エキ・ショラ(イギリス)/ 仕立て屋のサーカス(日本)

出演アーティストの変更 ※9月28日

出演決定:シシド・カフカ directs el tempo、宮津祭 浮太鼓、ジュリア・ショートリード、 エキ・ショラ



