EVO Japan CHALLENGE 2023 in TOYAMA実行委員会(事務局:富山県高岡市御旅屋町68 ニュー立山ビル4F、代表:堺谷陽平)は、2023年1月8日(日)に「EVO Japan CHALLENGE 2023 in TOYAMA」を富山県射水市にある「クロスベイ新湊」で開催することをお知らせします。タイトルは「GUILTY GEAR -STRIVE-」、「ストリートファイターV チャンピオンエディション」、「鉄拳7」を採用し、北信越エリア(富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県)在住で最上位の方には、EVO Japanより2023年3月31日~4月2日に開催される「EVO Japan 2023」への宿泊施設・交通手段が提供されます。













「EVO Japan CHALLENGE 2023 in TOYAMA」大会概要



・大会名:“EVO Japan CHALLENGE 2023 in TOYAMA“

・開催日時:2023年1月8日(日)10時

・開催地:富山県射水市 クロスベイ新湊(富山県射水市本町2丁目10番30号)

・タイトル:「GUILTY GEAR -STRIVE-」、「ストリートファイターV チャンピオンエディション」、「鉄拳7」

・主催:EVO Japan CHALLENGE 2023 in TOYAMA 実行委員会

・協力:EVO Japan 2023/富山県eスポーツ連合/石川県eスポーツ連合/福井県eスポーツ連合

・後援:富山県

・運営主管:株式会社ZORGE



【大会賞品】

・地域最優秀者:

北信越エリア(富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県)在住で最上位の方には、EVO Japanより2023年3月31日~4月2日に開催される「EVO Japan 2023」への宿泊施設・交通手段が提供されます。

・上位8名:

富山県射水市の特産品

優勝:富山県産氷見放牧豚ローストポークForever Pork、ます一重桶

準優勝:食べ比べお米ギフト9種セット

3位:新湊曳山ビール・サイダー(5本セット)

トップ4~8:手焼きしろえびかき餅(12枚)



・イベントに関する情報発信はこちら

https://twitter.com/tgdggwp



・大会配信(YouTube Liveにて、13:00よりスタート)







特別ゲスト









ハメコ。

「ストリートファイターV チャンピオンエディション」、「鉄拳7」実況



立川(Burning Core所属※富山県出身)

「ストリートファイターV チャンピオンエディションゲスト解説



大谷(忍ism Gaming所属※富山県出身)

「ストリートファイターV チャンピオンエディションゲスト解説



ダブル(魚群所属)

「鉄拳7」解説



なかお

「GUILTY GEAR -STRIVE-」実況



かずのこ(Burning Core所属)

「GUILTY GEAR -STRIVE-」解説





参加応募フォーム



「GUILTY GEAR -STRIVE-」応募フォーム

https://tonamel.com/competition/gT96e



「ストリートファイターV チャンピオンエディション」応募フォーム

https://tonamel.com/competition/LAUpf



「鉄拳7」応募フォーム

https://tonamel.com/competition/nfvnh





射水市特産品での"もてなし"









大会参加者の皆様には、射水市の特産品によるおもてなしをさせていただきます。

・淹れたてのお茶でリラックス(藤岡園)

・ますの寿司 ・カニ鍋(富山県産)

・テントサウナ(服のまま入れる低温のサウナ)



寒い季節ですが存分に闘っていただけるように会場にて無料でサービスいたします。



※観戦でご来場いただいた方には、有料で一部販売およびサービスを提供いたします。





会場へのアクセス方法について



アクセスはコチラ

https://crossbay-shinminato.jp/inquiry#access(クロスベイ新湊のHPへのリンク)



万葉線での来場がお得でおすすめ!

万葉線でご来場いただいた方には、帰りの無料乗車券をプレゼントいたします。

会場は万葉線『西新湊駅』から徒歩2分ですので、ご来場の際には万葉線のご利用を推奨いたします。



