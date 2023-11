[株式会社アンベンド]



株式会社アンベンド(本社:東京都渋谷区/代表取締役:原田佑樹)は、2023年11月22日(イイ夫婦の日)に、新商品を発売いたします。

2020年に発売を開始した当社CBDバスボムの旗艦ブランド『Nenne(ネンネ)」から、CBD30%とCBN3%のアイソレートをそれぞれブレンドした「ムーンケア CBD Oil 30% from Nenne」を発売いたします。

信頼の『日本製』、『CBD30%の高配合』でありながら、8,300円(税込)と『高コスパ』を実現しました。ムーンタイムの使用シーンを限定しないよう『無香料』なので、日頃のセルフケアでCBDを取り入れておられる方や、CBD初心者の方へもおすすめです。

今回当社では初の試みとして、応援金額100万円達成を目標とし、Makuakeで販売を開始いたします。

期間中は、新商品のCBDオイルが20%OFFの6,800円(税込)で購入できるほか、当社が3年間販売し続けてきたCBDバスボムのNenneとFemも20%OFFで販売いたしますので、ぜひ以下URLをご覧ください。

https://www.makuake.com/project/unbd/

お問い合わせ先



お問い合わせ先

株式会社アンベンド PR担当 山崎

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目27−15 坂上ビル7F

TEL:03-6822-4652 Mail :info@unbd.shop



<リリースのポイント>

CBD先駆ブランドのアンベンドが、遂に『CBDオイル』を発売!



CBD30%の高配合実現+高コスパ!



安らぎの眠りを邪魔しない無香料のオイル!



『Made in JAPAN』の国内製造プロダクト!









<開発背景>

「今日も疲れた…、明日も仕事だ…」「明日は大事な商談が入っているのに…」

「最近、ベットに入っても時間だけが過ぎてぐっすりできないな…」

「どうしよう…?」

多くの方々が、ぐっすり休むことができない日を経験したことがあると思います。

実際に、厚生労働省の発表では、日本の総人口の5人に1人、約2,400万人に睡眠障害の疑いがあると言われています。※1

さらに、日本の睡眠障害が招く経済損失が、15兆1,800億円と言われており、日本の睡眠問題は、健康だけでなく、経済までにも影響しているのです。※2

このような社会問題を解決すべく、アンベンドは、「すべての人に、リラックスと安らぎの時間を」をコンセプトに、自分の身体としっかり対話し、身体に心地よい時間を提供できる商品づくりを行なっております。

こんな時代だからこそ、自分らしくあるために「Nenne(ネンネ)」を使ってほしい。

CBDバスボムの先駆者であるアンベンドが、「Nenne(ネンネ)」ブランドから、「ぐっすりした夜を過ごし、明日のジブンを輝かせるを」テーマにCBDオイルを発売いたします。

※1:「平成30年国民健康・栄養調査報告」

※2:RAND CORPORATIONが発表「Why Matters:Quantifying the Economic Costs of Insufficient Sleep」







<製品概要>

◆CBDとは

CBDとは、Cannabidiol(カンナビジオール)の略称。大麻からとれるカンナビノイドという成分の一つで、麻(大麻草)の茎や種子から抽出される成分です。精神へ与える作用(精神作用)や中毒性がないことで知られており、医療や健康・美容業界から注目を集める成分です。

最近では、スポーツ大会でも使用が許可されており、世界的にCBDが広まりつつあります。



◆今回開発したCBDオイルについて



『CBD30%』『日本製』『無香料』『Made in Japan』という4つの特徴を持った商品です。

CBD30% × CBN3%のアイソレート原料を使用し、高コストのパフォーマンスを実現。さらに、誰でも睡眠前にお好みで召し上がることが可能。また、国内製造にこだわり、「Made in Japan」を実現しました。



=====

定価:¥8,300(税込)→Makuake(マクアケ)先行販売価格:¥6,800(税込)

https://www.makuake.com/project/unbd/

https://unbd.shop/





<弊社旗艦商品、CBDバスボムについて>

CBDバスボムは、2020年に発売を開始し、永らくご好評いただいております。睡眠とPMSをテーマにして開発。人工の成分を使用せず、天然成分のみで処方しております。

お湯に入れると炭酸の泡と共に優しく香り、とろっとしたお湯に仕上がります。それぞれCBDを配合しており、CBD配合量が100mgと200mgの選択が可能です。

価格は、100mgが ¥2,760、200mgが ¥3,420です。



■「Nenne(ネンネ)」 CBDバスボム

CBDバスボム「Nenne(ネンネ)」は、植物由来100%のラベンダー、ローズウッド、オレンジの3つ精油を独自にブレンドしたCBD配合のバスボム。



■「Fem(フェム)」 CBDバスボム

CBDバスボム「Fem(フェム)」は、植物由来100%のマジョラム、ゼラニウム、セージの3つの精油を独自にブレンドしたCBD配合のバスボム。



様々な購入プランをご用意しております。ぜひ一度MAKUAKEのページをご参照ください。

https://www.makuake.com/project/unbd/

https://unbd.shop/





<会社概要>



【OUR STORY】

株式会社アンベンドのロゴ、UNBDの由来は、「リラックスする」や「くつろぐ」といった意味を持つ社名「UNBEND」を略したものです。

このブランド名と「 Hope this will help. 」というブランドスローガンをもとに、ブランドには自社開発、日本国内で製造するCBD製品によって少しでも多くの方々の健康・ウェルネス、メンタルヘルスの向上に役に立つというコンセプトを込めています。



【最後に】



私たちは、お客様の身体や暮らしに寄り添い、一人でも多くの

お客様が毎日の入浴や入眠前のひとときに、幸せなお時間を

提供しリラックスできるように努めてまいります。









【UNBD(アンベンド)関連サイト】

◆ECサイト:https://unbd.shop/

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/p/CydAjtxyFhO/

◆公式facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61553201704784

◆公式LINE:https://lin.ee/5Evds9b



