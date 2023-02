[株式会社永田屋]

Great Place to Work(R) Institute Japanが主催する2023年版「働きがいのある会社(従業員25-99人部門)」ランキングにて、ベストカンパニーとしてランクインをさせていただきました。







今年で創業110年を迎える。地域密着の葬儀社(株)永田屋(神奈川県相模原市、代表取締役田中大輔)は、2023年2月9日(木)にGreat Place To Workジャパン社(以下、GPTWジャパン)より発表された「働きがいのある会社」ベスト100にランクインしベストカンパニーに選ばれたことをお知らせします。

2022年の11月にGPTW社の認定を受けております。



■エンディング業界初、唯一のランクイン





弊社は、『葬儀を通じて人の役に立ち、地域社会に貢献する』『共に働く従業員が物心ともに豊かで幸せになり、一人ひとりが働く意義と誇りを感じ、安心して将来を託せる会社となる』を理念掲げ、110年地域密着の専門葬儀社として努めてまいりました。

この理念の実現を通じて社員の一人ひとりが働きがいを感じ、24時間365日常に緊急性のある仕事にも関わらず、「働きやすさとやりがい」の両立が必要な「働きがいのある会社」に選ばれたことは業界全体にとっても大きな一歩であると考えております。

そしてこのように使命を果たすことができているのはお客様や地域の皆様からのご支援の賜物と深く御礼申し上げます。



■「働きがいのある会社」ベスト100

▽2023年「働きがいのある会社」ランキング ベスト100(634社参加)

GPTWジャパン社は、認定・ランキング参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた会社を「働きがい認定企業」として認定しています。さらに、認定企業のうち特に働きがいの水準が高い上位100社を「働きがいのある会社」ランキング ベスト100として発表しています。アンケートは従業員向けと企業向けの2種類で構成されており、GPTWジャパン社と外部有識者からなる委員会が精読し点数をつけ、ランキングを決定しています。

▽参考リンク

Great Place to Work(R) Institute Japan トップページ

■永田屋における「働きがい」のポイント

・能力開発の機会が与えられている

・この会社は地域・社会に貢献している

・経営・管理者層の期待が明確



■ピックアップされた当社の取り組み

「家族交流会」

家族交流会は、社員の家族への感謝を土台に、社員・家族間の交流を目的に実施している。家族を重視する背景として、「葬儀」が家族への「愛情、感謝、親孝行」の象徴であり、従事する我々自身が自らの家族に感謝し、仕事に誇りを持つことで、働きがいを感じています。家族交流会は、永田屋社員にとってとても大切な時間です。



■永田屋は今後も常にお客様、社員、地域の皆様が何を求めているか考え、実践し、葬儀を通じて人の役に立ち、地域社会に貢献するという理念を実現して参ります。



■現在積極採用中

永田屋の理念に共感いただける新たな仲間を随時募集しています。記載の職種以外にも募集しておりますので採用HPをぜひご覧ください。



▼新卒採用

▼中途採用

■株式会社 永田屋について

代表取締役 田中大輔

所在地(本社):〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本8-1-1

TEL 042-772-2554(代表)

相模原市全区と町田市に合計10拠点17式場

セレモニーホール 永田屋

小さな家族葬ハウス(R)橋本

メモリアルハウス 西橋本

メモリアルハウス 城山

永田屋 富士見斎場

小さな家族葬ハウス(R)上溝

メモリアルハウス 小田急相模原

小さな家族葬ハウス(R)若松

小さな家族葬ハウス(R)上鶴間

小さな家族葬ハウス(R)町田成瀬

小さな家族葬ハウス(R)町田木曽



事業内容:

○ご葬儀全般についての相談窓口

○仏式・神式・キリスト式・友人葬・無宗教のご葬儀施行

○葬祭具・供花・供物・その他葬祭用品の販売並びに貸付

○死亡届・火葬場・各式場の手続き及び手配

○ご遺体の移送、お車の手配

○寝台車・霊柩車・マイクロバス・ハイヤーなどの手配

○ご遺影写真・お礼状等の作成

○返礼品・粗供養品(香典返し)の販売

○お料理・仕出し(お通夜料理・精進落し料理・お飲み物等)の手配

○貸衣装・喪服・略礼服・着付けなどの手配

○貸し布団の手配

○葬儀用品の販売

○宗教者(僧侶・神官など)のご紹介

○法事・法要の手配

○仏壇・仏具の販売

○遺品整理業務のご紹介

○散骨の手配

○永代供養の手配



