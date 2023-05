[トランスパーフェクト・ジャパン合同会社]

動画ローカライゼーションサービスのリーダー、トランパーフェクトが7部門でノミネートされました



翻訳に関わる製品やサービスでグローバル企業を支援するトランスパーフェクトは、EGA(エンターテインメント・グローバリゼーション・アソシエーション)が主催するHermes Awardの複数部門において、受賞または最終候補にノミネートされたことを発表しました。EGAの各賞は、業界エキスパートが参加する委員会によって厳選なる審査が行われます。何百社もの企業の中から、メディア・エンターテイメント業界における進歩への貢献が評価され、DreamWorks Animation、Amazon Studiosをはじめとする大手スタジオの作品などと肩を並べ、トランスパーフェクトの動画ローカライゼーションサービス「TransPerfect Media」がノミネート・表彰されました。TransPerfect Mediaは2023年5月にMediaNextというブランド名から変更されています。









トランスパーフェクトで動画ローカライゼーションを専門とするTransPerfect Mediaは、各国の視聴者へのコンテンツ配信のサポートを評価され2部門で受賞しました。

・技術功労賞(Technical Achievement):StudioNEXT(クラウド録音テクノロジー)

・生涯功労賞(Lifetime Achievement):トランスパーフェクトの吹き替え部門統括責任者、ジャック・バロー



TransPerfect Mediaは次の各部門にもノミネートされました。

・最優秀長編作品吹き替え音声ミキシング賞(Best Dub Audio Mixing for a Feature):『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、フランス語、Originals Factory(トランスパーフェクト)

・最優秀長編作品吹き替え賞(Best Overall Dubbing for a Feature):『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、フランス語、Originals Factory(トランスパーフェクト)

・最優秀アニメーション吹き替え賞(Best Overall Dubbing for Animation):『ONE PIECE FILM RED』、フランス語、東映アニメーション(トランスパーフェクト)

・最優秀長編作品音声パフォーマンス賞(Best Voice Performance for a Feature):ヤン・アレクサンドロヴィッツ-クラスコ(Jan Aleksandrowicz-Krasko)、『スランバーランド』、ポーランド語、Netflix(トランスパーフェクト傘下のHiventy)

・最優秀シリーズ作品吹き替え賞(Best Overall Dubbing for a Series):『Infiniti』、フランス語、CANAL+(トランスパーフェクト傘下のHiventy)



EGAの各賞は、多くの業界エキスパートが参加する審査委員会によって審査されます。メディア・エンターテイメント業界における進歩のあらゆる点を評価し、審査が行われます。何百社もの企業がさまざまな基準で評価され、弊社のファイナリストは、DreamWorks Animation、Amazon Studiosをはじめとする、高い評価を受けているスタジオの作品などと肩を並べ、ノミネート・表彰されました。ノミネートされた全作品の一覧は下記よりご覧いただけます。

https://www.egassociation.org/nominees



TransPerfect Mediaは、ローカライゼーション、字幕、キャプション、吹き替え、ボイスオーバー、ポストプロダクションのサービスとテクノロジーを提供しています。弊社開発のテクノロジーを使用すれば、エンターテイメント、マーケティング、トレーニングなどさまざまなコンテンツに対してワークフローを設計し、市場投入までの時間を短縮することができます。また、テクノロジーを通してタレントやエンジニア、プロジェクト関係者とグローバルに協働できます。



トランスパーフェクトの社長兼CEO、フィル・ショウは次のようにコメントしています。

「EGA Hermes Awardsにおいて複数の賞を受賞し、ノミネートされたことを光栄に思っています。トランスパーフェクトのチームメンバーとその献身的な仕事が、お客様のみならず同業者からも高い評価を受けたことを喜ばしく思います」



TransPerfect Mediaについて

TransPerfect Mediaは、動画ローカライゼーションのためのさまざまなソリューションを提供し、国境や言語の壁を越えるコンテンツ配信をお手伝いします。TransPerfect Mediaはクラウドテクノロジープラットフォームであるレコーディング共同作業管理システム(Collaborative Recording Management System:CRMS)と、世界各地に配置された制作拠点や録音スタジオ、ミキシングルームのネットワークを組み合わせたハイブリッドモデルでローカライゼーションサービスを提供しています。TransPerfect Mediaは最先端のテクノロジーを活用した独自の動画ローカライゼーションサービスを提供しています。また、質の高い翻訳、字幕、キャプション、吹き替え、アクセシビリティサービスを多くの世界的なブランドに届けるとともに、フィルムの復元(旧作映画)、デジタル化、コンテンツ配信など、さまざまなコンテンツのニーズに対応しています。

https://www.transperfect.com/medianext



トランスパーフェクトについて

トランスパーフェクトは、世界最大の言語サービスおよびテクノロジーソリューションプロバイダーとして、グローバル企業をサポートしています。6大陸100以上の都市に拠点を展開し、世界中のお客様に向けて、200以上の言語で幅広いサービスを提供しています。トランスパーフェクトのGlobalLink(R)テクノロジーは、6,000社以上のグローバル企業で採用され、強力かつシンプルな多言語コンテンツ管理を実現しています。品質と顧客サービスに徹底的にこだわるトランスパーフェクトは、ISO 9001およびISO 17100への完全準拠の認証を取得しています。トランスパーフェクトはニューヨークにグローバル本社、ロンドンと香港に地域本社を置いています。



【トランスパーフェクト・ジャパン合同会社】

所在地:東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー27階

設立:2013年2月

事業内容:翻訳・通訳/ウェブサイト・ソフトウェア ローカリゼーション/翻訳管理システム(TMS)/多言語デジタルマーケテイング/eラーニング開発とローカリゼーション/動画の字幕と吹替/機械学習用データのアノテーション

ウェブサイト:https://www.transperfect.com/ja/home

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/transperfect-japan/



〈お客さまからのお問い合わせ先〉

トランスパーフェクト・ジャパン合同会社

担当:小杉 弘樹(こすぎ ひろき)

電話:03-6911-0707

E-mail:tokyosales@transperfect.com



