[オーベラス・ジャパン株式会社]

【韓国ファッション=プチプラ】のイメージをアップデート。「ハイブランド」と「ファストファッション」に二極化する昨今のアパレル産業において、新進気鋭の韓国デザイナーズブランドが日本へ進出。



@SEOUL(アットソウル)は11/1、日本未上陸のレディース35ブランド5,000アイテムにてプレオープンしました。2024年春のグランドオープン時には100ブランドが出店予定です。









<注目ブランド>

DOUCAN(デュカン)



レディース / ユニセックス

・クロップドスウェット

スウェットタイプ ¥19,700

ジップ付パーカー ¥38,100

・スウェットパンツ ¥27,400

・柄バケットハット ¥13,500

(いずれも送料・関税込み)







@SEOUL(アットソウル):https://seoul.co.jp



日本における韓国ファッションといえば、10代後半~20代をターゲットとした『K-POPファッション』でした。

低価格帯のブランドをはじめ、純粋な韓国ブランドでないものも多くあるのが現状です。



しかし最近、『韓国ファッション2.0』(20~30代をターゲットとした、K-POPトレンドだけでない韓国ブランド)が注目を集めています。コロナ禍の動画配信サービスで韓流ドラマが再燃し、出演者が着用している韓国ブランドが日本で有名になったり、インフルエンサーが渡韓時に韓国にしか店舗がないブランドを紹介したりと、本当の意味での「made in Korea」が日本に広まりつつあります。



今回「@SEOUL」では、日本未販売の韓国ブランドと交渉を重ね、渡韓しないと買えないようなアイテムを多数揃えたオンラインモールをオープンしました。出店ブランドの多くは、有名ハイブランドでデザイナーを経験し独立したブランドです。トレンドと独自性を持った大量生産ではないデザイナーズブランドが、「made in Japan」にはない新たな風を吹かせていきます。







<プレオープン出店ブランド>

(すべてレディース、一部ユニセックス)



