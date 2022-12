[AIDE株式会社]

ドットマスターが待望の未発表作品を公開。 "トラッシュ・キャン・キッズ"展をMIYASHITA PARK ORにて開催。



リアルアート、NFT販売のオンラインプラットフォーム「ARTme (アートミー)」のローンチイベント「Dotmaster -Trash can Kids- (ドットマスター・トラッシュ・キャン・キッズ)」展。

ドットマスターが待望の未発表作品を公開。 "トラッシュ・キャン・キッズ"展をMIYASHITA PARK ORにて開催。

会期中は、未発表作品の展示の他、DJイベントも開催。オープニング、レセプション、クロージングの各パーティーにはアーティスト本人が来場しライブペイントを披露、日本限定作品の販売もいたします。





ドットマスターが待望の未発表作品を公開。 "トラッシュ・キャン・キッズ"展を宮下パークORにて開催。



この度、AIDE株式会社が運営する、アート販売のオンラインプラットフォーム「ARTme (アートミー)」のローンチを記念して、「Dotmaster -Trash can Kids- (ドットマスター・トラッシュ・キャン・キッズ)」展を開催する運びとなりましたのでご案内いたします。会期中は、未発表作品の展示の他、DJイベントも開催。オープニング、レセプション、クロージングの各パーティーにはアーティスト本人が来場しライブペイントを披露、日本限定作品の販売もいたします。



タイトル:「Dotmaster -Trash can Kids- (ドットマスター・トラッシュ・キャン・キッズ)」



■エキシビション

12月8日 (木) - 12月18日 (日)

時間:12:00 - 20:00

場所: OR (オア) 1Fポップアップスペース&3F

住所 :渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1F/2F/3F 03-6712-5277

https://www.ortokyo.com/

※1F明治通り側エントランスより入場

※イベント開催している場合があります。詳しくはORホームページをご確認下さい。



■About DOTMASTER

Instagram @dotmasters

<プロフィール>

Dotmaster(ドットマスター)

イギリス人アーティストのドットマスターのアート活動は多岐に渡る。グラフィティ、ストリート・アートのシーンばかりか、ノルウェーのNUART フェスティバルのキュレーション、グラストンベリー・フェスティバルとのコラボ、ラグジュアリー・ブランドとのコラボ、音楽アーティストとのコラボ、映像も含めたメディアミックスといった仕事も手がけている。今でもロンドンの街の中では、彼の描いた巨大なミューラル(壁)のグラフィティや等身大のステンシルをよく見かける。彼のアートはシリアスなものではないが、権威、商業主義、社会問題といったものを独特のユーモア・センスで笑い飛ばしている。そこにあるのはサブカルチャーではなく、破壊なのだという。CRASS のスティーヴ・イグノラント、バスコックスとの仕事でも知られる。



2018年のフジロックフェスティバルにグラストンベリーのアンダーフェアグラウンドチームが来日した際、彼がアートティスト兼キュレーターとして参加。現在も引き続きグラストンベリーのアンダーフェアグラウンドチームのアートキュレーターとしてアーティストのブッキングを担当している。近年、ベンアインとの共同作品を数多く発表しておりヨーロッパのみならずアメリカでの活動にも力を入れており世界各国のアートコレクターから注目を集めている。今後は日本でもいろいろな企画に参加予定。



■作品の販売に関して

作品は抽選販売となります。購入ご希望の方はQRコードまたは購入申込フォーム よりお申し込みいただけます。

詳細は

ARTme(12/10公開)

https://artme.tokyo/

をご覧ください。

Instagram @artmetokyo



■オープニングパーティー TERMINAL× ESCCORT 同時開催

12月10日(土)

時間:21:00 - 5:00 場所: OR 2F & 3F 料金:¥1,500 / 1D

ライブペイント : Dotmaster (22:00-)

2F DJ : BRYAN BURTON-LEWIS / HOKUTO / KOUJIRO

3F DJ : KAIYA / MDK / SpiTe / JeyP / Bullshin / YAJI /

WG / THETA / KEE / electric brown / AYA Hunter /

NATH / MITSUNARI

※1Fホテル側エントランスより入場。



■V.I.Pレセプション

12月14日(水)

時間:18:00 - 23:00 場所: OR 3F 料金:FREE (招待制)

ライブペイント : Dotmaster (20:00-)

※1Fホテル側エントランスより入場。



■クロージングパーティー AURUM × OR HOUSE 同時開催

12月16日(金)

時間:21:00 - 5:00 場所: OR 2F & 3F 料金:¥1,500 / 1D

ライブペイント : Dotmaster (22:00-)

DJ : 3F MASANORI MORITA (STUDIO APARTMENT) / SHINKAWA / Cityboy from Seoul / HOKUTO / YAMARIKI / YUME / MASASHI ISHIKAWA 2F ZiL / Nohara / DJ masanri / fromage / DQ Sakura HOST:N.MorishitOPEN



■お問い合わせ

AIDE Inc.

担当:宇山 uyama@aide.design

107-0062 東京都港区南青山 6-7-5 602

TEL 03-6452-594





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-21:16)