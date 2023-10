[有限会社ナギラプロダクツ]

2023年9月20日に結果発表のあったパリを本拠地とする世界プロ写真家コンテスト(WPE)において初めての参加でSilver award(銀賞)を獲得いたしました!

2022年に引き続き、世界のプロ写真家大会では連続の賞獲得となります。







受賞作品:Marriage in the snowy morning



【 WPEついて 】

WPEはフランス(パリ)を拠点とし、2014年にプロカメラマンにより設立された世界大会です。

世界中の写真家による応募作品を厳正なる審査もと行われます。

その審査するのももちろん、プロ写真家です。





今回も170ヶ国から 11500名の才能ある写真家たちの応募が集まりました。

この大会は、写真分野における創造的な卓越性を評価し、表彰することを目的とし、写真家たちの技術向上、これからの写真創りにおけるインスピレーションを得るためとしています。

審査員は、創造性、独創性、価値管理(露出、色、影、照明、ディテール、テクスチャ)、

構成の審査基準に基づいて、提出された作品を評価します。





こうして多くのプロカメラマンたちが競合し切磋琢磨する大会です





世界1位受賞作品:groom sitting on a chair

リラックスした姿で穏やかな表情の新郎様。

自然体の姿に合わせたセピアカラーの色調と窓からの柔らかな光が調和しているワンシーン。全体的なバランスや色調のコントラストなどが評価されました。

WPIには2021年から参加しており、初参加の2021年は世界3位を含め、6位、7位、8位を受賞、2022年の前期コンテストにて3位、4位を受賞し、加えてこの度の後期(final)コンテストにて悲願の世界1位、3位、4位、5位を2作品という好成績を納めました。

通算して3大会合計11作品が受賞しています。







◆WPIについて

イタリアで毎年2回開催されているプロ写真家のための写真コンテストで、ウェディングをはじめ肖像画や動物など多岐にわたるカテゴリーにおいて、写真家が自身の技量を試し成長のために行われる唯一の世界コンテストです。世界54か国以上から参加があり、高レベルな審査員たちによる評価での受賞は写真家にとってとても重要な活動要素となります。









◆ナッシュ・アーツ代表 M.Nagiraの経歴

日本国内プロ写真家コンテストにおいて8年連続16個の最高賞等を獲得するなど写真家としての実績を多数持っており、公益財団法人から国指定重要文化財(主催)での個展開催依頼があり、約5,500名の入館者を記録した実績もあります。

加えて、自ら建築デザイン・レイアウトしナッシュ・アーツの世界観をつめこんだ「結婚式場ロシェル・アンティーク」を2012年にオープンさせ、2017年には新ロシェル・アンティークとしてさらに規模を拡大してオープンし、経営者としての手腕も発揮しています。

自社で結婚式場ロシェル・アンティークも持ち、常にお客様の立場に立って運営するなか、こちらも日本全国からわざわざ挙式や前撮りをしに来てくださるようになりました。







◆ナッシュ・アーツについて

被写体となる人物をいかに美しく、いかにドラマチックに撮影するか。

中世ヨーロッパを舞台の背景としてM.Nagiraが思い描く世界観をデザイン・設計し形にした古城のようなアンティーク感が漂い、まるで映画のワンシーンを切り抜いた空間で撮影したものを独自のセンスと豊富な撮影技術により生み出し創り上げる会社がナッシュ・アーツです。









2022年に大規模なリニューアル工事を施した大聖堂は、デザインコンセプトでもある中世イタリアをより意識し、柱や壁にアーチ部分すべてにヨーロッパの海や澄んだ青空を思わせるエメラルドグリーンの色彩美しいベネチアンガラスを贅沢に埋め込み、細部にわたりチャペル内の世界観に統一感を持たせました。

大聖堂以外にも古いお城の一室のような、アンティークで落ち着いたシチュエーションでの撮影や地上30メートルの高さにある青空が一面に広がるロマンチックなロケーションでの撮影が可能です。

館内は細部にまでこだわって造られた装飾で、その世界観に包まれながら楽しんで撮影に挑むことができ、その時間も大切な思い出のひとつとなります。

幅広いシチュエーションでいつまでも見たくなる、残してよかったと思える最高の写真をご提供します。

その写真は「今まで見たことない」と人々を驚きと感動させる美しさがあります。







◆写真「創り」におけるポリシー

写真家として、お客様に「良い写真・感動する写真を提供する」ということは当然なことで、さらに「ナッシュ・アーツで残してよかった」と思ってもらえる独自性のある写真であることを第一に写真創りに取り組んでいます。ナッシュ・アーツだから創り上げることのできる写真という個性的な世界観。作風は静寂さとドラマチック性に富み、見ていてクラシック音楽が脳裏で流れるような写真をイメージとしています。

また、形として残る写真だからこそ「普遍的」な100年、200年経っても素敵と見続けられる写真であることを写真創りの信念としています。







加えて自分が「良い写真」とするものが決して独りよがりではなく、お客様にも喜んでもらい、第三者の目から見ても評価を受けることで「常日頃の仕事内容が受賞レベル」という一つの確認と自身の技術力向上・進化を目的として、海外で開催され世界中のプロ写真家が挑むコンテストに挑戦しています。



そのため、「コンテストのための写真」というモデル等を使用(撮影)した写真で仕事とかけ離れた写真が受賞しても意味がなく、いつもの仕事内容である、婚礼の前撮り写真=お客様に納品した写真を作品として提出します。これまで受賞した作品のすべても一貫してそうした中から選び、提出したものです。







こうして日々の撮影やアルバム製作業務をコツコツと行い、良い写真・感動する写真創りを心掛けた結果、インスタグラムなどのSNSで当社の写真を多くの方に見ていただく機会も格段に増えたことから今では「この人に撮ってもらいたい」と海外遠くは、イタリアやアメリカなど数か国から、日本では全国からお客様に来ていただくようになりました。

人と人とのつながりを大切にしながらナッシュ・アーツが創り出す写真の世界をグローバルに展開していく予定です。



【店舗概要】

■NASH-ARTS.(ナッシュ・アーツ)

■所在地 :〒683-0835 鳥取県米子市灘町3-65

■電話:0859-38-0711

■営業時間:水~日曜日 10:00~19:00(月・火曜日定休/年末年始・お盆休業)

■公式サイト https://nash-arts.com/

■公式インスタグラム https://www.instagram.com/nasharts/



