[株式会社FAR EAST ENTERTAINMENT]

Amazon Musicが新進気鋭のアーティストの発掘・育成を通して、アーティストに寄り添い、パートナーとして共に成長を目指す新たなプロジェクト「Amazon Original HEAT」の第4弾リリースとしてキュレーターには日本のストリートスケートシーンの中で独自のスタイルを貫きスケートボードカルチャーを牽引する吉岡賢人、アーティストとしては架空の西暦2099年世紀末音楽プロジェクトVMOを選出。異色の組み合わせにより今回実現した新曲「sun revolves around the moon」がリリース!









株式会社FAR EAST ENTERTAINMENTが運営・制作を担っている「Amazon Original HEAT」(以下:「HEAT」。



Amazon Musicが新進気鋭のアーティストの発掘・育成を通して、アーティストに寄り添い、パートナーとして共に成長を目指すHEATの第4弾の楽曲が本日リリースとなった。







キュレーターには日本のストリートスケートシーンの中で独自のスタイルを貫きスケートボードカルチャーを牽引し、東京五輪閉会式でのパフォーマンスも記憶に新しい吉岡賢人を迎え、アーティストにはテクノ、ブラックメタル、インダストリアル、ノイズを独自のスタイルで昇華し、その音楽性も活動も独自路線を進み続けるVMOがピックアップされた。



同楽曲のMUSIC VIDEOも本日0時に公開されている。



「sun revolves around the moon」Music Video - https://www.youtube.com/watch?v=SOKrfIWkN_A



以下VMOからのコメント



「光の速さで闇は遠ざかる。私達は馬鹿みたいに笑い激怒しながら、ある時から決められた時間という概念に支配され、終わりまで、大体で何となくなくわかったようで、全くわかっていないまま、奇跡のような偶然でできたこの世界を旅立つまで生きる。



結局人間は、何故に自分が存在しているかを知らない。知らないままで旅立つ。きっと。そう闇は光の速さでやってくるのだ。

2099年の世紀末に生きる設定のVMOがブラックメタルと電子音楽のレイヤーを奇跡のよう偶然で融合し2022年に送り届けた楽曲がsun revolve around the moonだ。Amazon Musicと吉岡賢人に感謝を捧げたトランスです。」







プレイリストURL: https://amzn.to/HEAT



<キュレーターならびにアーティストプロフィール>







吉岡賢人



愛媛県出身のスケーター。中学卒業と同時に上京し、またたく間に日本のスケートボード界のスターダムを駆け上がる。



現在まで、EvisenやVenture、BONESなどのスケートボード関連企業からのスポンサードはもちろん、Dickiesやadidasなどのアパレルブランドからのスポンサードも受け、現在若手ナンバー1スケーターと言っても過言ではない存在。









VMO



ダークスローン、メイヘム、エンペラー、ゴルゴロス、バーズム、リヴァイアサンなどブラックメタルをカタカナで名乗る人々とプロジェクター、3台のストロボライトとスモークマシーンで結成。その後ボーカリストのザスターが加入。テクノ、ブラックメタル、インダストリアル、ノイズが渾然一体となり発光されるアートミュージックプロジェクト。それはまるでブラックメタルmeets Kraftwerk。Burzumに侵略されたAphex twin。ちなみに現在もっともライブハウス、クラブで電力を喰うユニット。VMOの総電力量は、5000W(わかりやすく言うとアンプ56台分)。



国内では、大阪を中心としたライブイベント「世紀末」「超世紀末」シリーズを主催。



The BodyのChip King、SUNNO)))、MAYHEMのAttilaが参加する1st album「Catastrophic Anonymous」を、国内盤はworld's end girlfriend率いるVirgin Babylon Recordsより、ワールドワイド盤はCONVERGEのDEATHWISH傘下Throatruiner Recordsよりリリース。



Roadburn Festival、le guess who、BANGFACEなどの大型フェスに出演。チェコのBrutall AssaultではCarcass、Emperor、Meshugah、Napalm Deathなどと共演。



そして2020年6月フロントマンザスターが参加する初の音源がGabber EleganzaのレーベルNEVER SLEEPから『PRINCIPLE OF LIGHT SPEED INVARIANCE ep』が配信リリース。



2022年にはNEVER SLEEPよりアルバムリリース予定。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/03-10:46)