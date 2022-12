[株式会社ブルーノート・ジャパン]

~UK新世代ビートメイキング・デュオ「Blue Lab Beats」がオープニングステージで初来日!豪華ゲスト&DJを迎え、4日間にわたるスペシャルなショウケースを披露~



株式会社ブルーノート・ジャパン (本社:東京都港区 代表取締役 伊藤洋翔)が手がける、食と音楽を融合させた新業態のダイニング 『BLUE NOTE PLACE (ブルーノート・プレイス)』 が、2022年12月6日(火)、恵比寿ガーデンプレイスにグランドオープンいたしました。















グランドオープンに先駆け、12月2日(金)に行われたオープニングプレビューでは、モダンアメリカンのディナーとともに、BLUE NOTE PLACEで繰り広げられる多彩なジャンルのライブパフォーマンスをプレビューするスペシャルライブ「LANDSCAPE of BNP」を開催、いち早くBLUE NOTE PLACEの世界観を体験いただく機会となりました。



BLUE NOTE PLACE は、吹き抜け2階建て開放的な空間に、ダイニング、バー、ラウンジ、個室、テラスと多様なシーンに対応するスペースを配し、時間の移り変わりを感じながらランチからディナータイムまでご利用いただける新業態のダイニング。



料理は「モダンアメリカン」をテーマに、良質な素材をシンプルに仕上げ、スパイスやディップでアクセントを加えた、オリジナリティ溢れるメニューをご提供。スタンドコーナーではこだわりのテイクアウト商品を販売します。ドリンクは厳選したナチュラルワインやクラフトビールを中心に、飲み心地のよいラインナップを充実させるとともに、バーテンダーによる本格カクテルや200種類以上のウイスキーラインナップが寛ぎの時間を演出します。



ディナータイムには、曜日ごとに異なる多彩なジャンルのライブ演奏やDJプレイが毎晩繰り広げられるほか、不定期で海外アーティストを迎えたチケット制の有料ライブイベントも開催。本格的なサウンドシステムが食空間を彩ります。



12月6日(火)のグランドオープンから4日間にわたり、豪華ゲスト&DJとともにオープニングステージを飾るのは、UKの新世代ビートメイキング・デュオ「Blue Lab Beats」!恵比寿の街から、食と音楽と文化を発信してまいります。





12.2 fri. BLUE NOTE PLACE OPENING PREVIEW





12月2日(金)に行われたオープニングプレビューでのスペシャルライブ「LANDSCAPE of BNP」の様子を、BLUE NOTE JAPAN YouTubeチャンネルにてプレミア公開。BLUE NOTE PLACEで繰り広げられる多彩なジャンルのライブパフォーマンスのプレビューをご覧いただけます。



【公開日時】 2022 12.6 tue. 21:00~

視聴リンク: https://youtu.be/K4DRHIvyv5g





12.6 tue – 12.9 fri. BLUE NOTE PLACE OPENING STAGE





現代UKミュージック・シーンの最前線をゆく、 新世代ビートメイキング・デュオ「Blue Lab Beats」がブルーノート・プレイスのオープニングステージで待望の初来日!日別に異なる国内外の豪華ゲスト&DJを迎え、スペシャルなショウケースを披露。

詳細:https://www.bluenoteplace.jp/live/blue-lab-beats-221206/







「Blue Lab Beats」 出演者一覧



<12.6 tue.>

Blue Lab Beats

Guest : Michael Kaneko

feat. Mao Soné, Akiha Nakajima

DJ : NoNations



<12.7 wed.>

Blue Lab Beats

Guest:Mamiko Suzuki (chelmico) , Nao Yoshioka

feat. Mao Soné, Akiha Nakajima

DJ : INCOGNITO DJs (Bluey & Francis)



<12.8 thu.>

Blue Lab Beats

Guest: NAGAN SERVER

feat. Shutaro Matsui, Luna Watanabe

DJ : Mitsu The Beats



<12.9 fri.>

Blue Lab Beats

Guest: Daichi Yamamoto

feat. Shutaro Matsui, Luna Watanabe

DJ : Whelmiy’nd





店舗概要





店舗名:BLUE NOTE PLACE (日本語表記:ブルーノート・プレイス)

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-4

電話番号:03-5789-8818

店舗面積:1,253.60平方メートル (379.21坪)

営業時間:月-土 11:30am-11:00pm /日祝11:30am-10:30pm ※不定休

official site : http://www.bluenoteplace.jp

Instagram : https://www.instagram.com/bluenote_place

プロデュース・運営:株式会社ブルーノート・ジャパン



※【2022 11.10 配信】 BLUE NOTE PLACE プレスリリースはこちらよりご覧いただけます

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000050330.html



