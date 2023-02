[株式会社コンランショップ・ジャパン]

株式会社コンランショップ・ジャパン(東京都新宿区・代表取締役社長 中原 慎一郎)は、2023年3月10日(金)に「ザ・コンランショップ 丸の内店」を新丸の内ビルディング3・4Fに移転オープンいたします。









日本における3店舗目のショップとして2002年、東京駅前に建つ丸の内ビルディング内にオープンしたザ・コンランショップ 丸の内店は、心豊かで質の良い暮らしをトータルでご提案するホームファニシングショップとして、家具や照明をはじめ、インテリア小物からキッチン・バスアイテム、ギフトまで、世界中から集めたインスピレーショナルなプロダクトをご提供してきました。それから21年。この度新丸の内ビルディング内に場所を移し、新たにオープンする丸の内店は、多様化する現代のライフスタイルに合わせ、丸の内に集う多種多様なお客様一人ひとりの個性を輝かせ、自分らしくいられる空間を作るお手伝いができるよう、ホームファニシングショップとしての枠組みを広げ、多彩なスタイルをご紹介する場として、また、新たな価値観を創造し発信する場として生まれ変わります。



2つの階にまたがる店内は、各階ごとに異なるアイデンティティを持っています。3階は⽩とコンクリートを基調とした、クリーンで明るい、インダストリアルなスペース。ラボのようなミニマルでコンテンポラリーな空間に選りすぐりのデザインアイテムが並び、日本では初めてとなるファッションアイテムの取扱いとして、クリエイティブディレクター南貴之氏によるブランド「Graphpaper(グラフペーパー)」のショップインショップも展開いたします。対照的に、4階はウッドのフロアが温かみを感じさせる、上質で落ち着いた雰囲気の空間。家具や照明を中心としたこのフロアでは、ザ・コンランショップが提案する様々なスタイルをご紹介いたします。





ヴィンテージ家具の販売



アイコニックな名作から優れたデザインの掘り出し物まで、ザ・コンランショップならではの視点で集めた良質なヴィンテージ家具を常時展開いたします。様々な文化や環境の中で大切に受け継がれてきたヴィンテージ家具は、作られた当時の時代背景を感じさせる素材使いやデザインはもちろん、そこに刻まれたストーリーが個性や味わいとなり、見るものの好奇心を刺激する新鮮な魅力を放ちます。そんな唯一無⼆の家具を、国やジャンルを超えた多彩なテイストのプロダクトとバランスよく組み合わせることで生まれる、洗練された独創的なスタイルをお楽しみください。











ジェフ・マクフェトリッジとのコラボレーション



世界的アートデザイナー、ジェフ・マクフェトリッジとコラボレート。3階から4階へと続く店内の壁面に彼のインパクトのある作品が描かれます。シンプルながらもユニークで遊び心のあるモチーフが、より現代的に、より楽しく生まれ変わる丸の内店に華を添えます。



■ ジェフ・マクフェトリッジ

ジェフ・マクフェトリッジは、詩、アニメーション、グラフィック、3D作品、テキスタイル、壁紙から絵画まで多岐に渡るメディアを通して作品を発表してきました。ジェフの作品は今までに、2023年ロサンゼルス『One Trick Pony』、2022年デトロイト『Louis Buhl』、2022年東京『Gallery Target』、2021年トロント『Cooper Cole』、2021年ニューヨーク『Half Gallery』、2020年コペンハーゲン『V1 Gallery』、2020年ロサンゼルス『Blum and Poe』、2013年東京『PlayMountain』、2011年ロサンゼルス『Heath Gallery』、2006年ハリウッド『New Image Art』など世界各国で展示されています。2004年にはアーロン・ローズとクリスチャン・ストライクによってキュレーションされた伝説の展覧会『Beautiful Losers』にも参加しています。また、『Walker Art Center』『Vancouver Art Gallery』『Yale University Art Museum』、LAのMoCAの中にある『Geffen Contemporary』にも作品が展示されました。デザイナーとしては、Hermes、Vans、Undefeated、PatagoniaやApple社をはじめとして多くの企業とコラボレーションしています。2016年には、クーパー・ヒューイット・スミソニアンのナショナルデザイン賞、2019年にはAIGAメダルを受賞しています。また、ジェフ・マクフェトリッジは美術学⼠をアルバータ美術大学で、芸術修⼠をカリフォルニア芸術大学で修了しています。











オープニングイベント



DJとして多方面で活躍する川辺ヒロシ氏と、コーヒースタンドの先駆者として知られる「Little Nap(リトルナップ)」のオーナーであり、DJとしても活躍する濱田大介氏のお⼆人をお招きし、パフォーマンスを行なっていただく予定。ドーナツ専門店「HOCUS POCUS(ホーカス・ポーカス)のケーキのような美味しいドーナッツも無料配布いたします(数量限定)。さらにGraphpaperの南氏も在店し、お客様をお出迎えする予定。



日時:3月10日 17:00~20:00

場所:ザ・コンランショップ 丸の内店 3F





■ 川辺ヒロシ

TOKYO No.1 SOUL SETの屋台⾻を支えるトラックメイカーであり、そのバックグラウンドに不可⽋なクラブDJとしての長いキャリアの中で数多くの伝説的なパーティーのフロアを沸かせてきた。 藤原ヒロシとの“HIROSHI II HIROSHI”、クボタタケシとの“SONS OF NICE YOUNG”(1996年)、DJ KENT (FORCE OF NATURE)、笹沼位吉(SLY MONGOOSE)との“GALARUDE”や、石野卓球とのユニット“InK”としても作品をリリース。最近ではYOUR SONG IS GOODのサイトウ“JxJx”ジュンとのB2Bユニット“DISCO MAKAPUU”でのDJ活動も。プロデュースワークとして、小泉今日子他多数。福山雅治主演、大根仁監督映画「SCOOP!」の劇伴音楽の担当や、TV、舞台、CM楽曲なども手掛ける。







■ Little Nap 濱田大介

代々木公園の西側に佇むコーヒースタンド。オーナーの濱田大介はバリスタとしての一面だけでなく、店舗・空間のプロデュースも手掛ける他、ミュージシャンとの親交が深く、自身も2000年からDJとして活動。FUJI ROCK FESTIVAL16,17,18,22 DJとして出演。音楽イベントも積極的に開催し、コーヒーを軸に多面的な活動を繰り広げている。オールジャンルな選曲はコーヒー豆をブレンドmixするかのように薫り立つ。Little Napを舞台に様々な職種の人々が出会っては繋がり、今や世界各国のクリエイターが訪れる東京の代表的なスポットに。コーヒースタンドに留まらず、新たなカルチャーが生まれる場所として注目を集めている。





基本情報





名称:ザ・コンランショップ 丸の内店(The Conran Shop Marunouchi)

所在地:東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング3・4F

電話番号:03-5288-6600

営業時間:11:00~21:00 / 日・祝祭日 11:00~20:00

(連休は最終日を除いて21:00まで営業)

定休日:なし

店舗面積:約620平方メートル、約187坪(各階 約310平方メートル、約94坪)





About The Conran Shop



ザ・コンランショップは、世界中から厳選した家具や照明、インテリア・アイテム、ギフトに加え、オリジナルのアイテムも多く揃えるホームファニシングショップです。テレンス・コンランによりイギリス ロンドンに1号店がオープンしたのは1973年。現在では世界4カ国(イギリス、フランス、日本、韓国)に展開しています。



conranshop.jp

instagram.com/theconranshop.japan



■ Terence Conran(テレンス・コンラン)

世界で最も著名なデザイナーの一人であり、レストランやホテルの経営も手がけるなど、幅広い分野で活躍。コンラン財団が中核となり、デザイン奨励と社会貢献を目的として、デザインミュージアムを開館。インテリアデザイン関係の執筆も精力的に行なっており、全世界でこれまでに50冊以上を出版。デザイン分野への献身と功績によって、1983年に騎⼠(Knight)の称号を得る。



“1973年、チェルシーのフルハムロードにザ・コンランショップの1号店をオープンしました。私は常々、ザ・コンランショップは最良かつ最も魅力的な商品で埋め尽くされた店であるべきだと考えていました。モダンでエキサイティング、そして洗練されたザ・コンランショップは、私にとって夢のような店です。これまで私は、4つの異なるデザイン会社を経営し、あらゆる分野でデザインに携わる仕事をしてきました。家具やホームアクセサリー、テキスタイルを制作したり、家具や洋服、子ども用品を販売したり、世界中でレストランや、カフェ、バー、ホテルをデザイン・経営したり。また、超高層ビルや大規模な再開発プロジェクト、空港や美術館、デパート、飛行機、車のデザインにも関わりました。65年以上にも及ぶ、長く彩に満ち溢れたデザイン人生を楽しむことができた私はとても幸運です。” ― Terence Conran



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-19:45)