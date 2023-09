[ダイアナ株式会社]

2023年10月2日(月)~2023年11月1日(水)期間限定ショップ



ダイアナのセカンドラインとして「上品可愛いフレンチシック」をコンセプトに、こだわり抜いたディティールとさりげないトレンド感のあるアイテムを展開する【アルテミス by ダイアナ】。有楽町マルイ 2F カレンダリウムにてPOPUPを開催いたします。ブランド初の都内POPUPとなります。是非期間中「オトナ可愛い」コレクションを実際にご覧ください。







23AW【Re:frenchchic】をコンセプトに程よいトレンド感と可愛らしさをミックスしたコレクションを展開。オトナがさり気ないアクセントでお洒落を楽しめるデザインが豊富にラインナップされております。

またブランドのコンセプトである【フレンチシック】の世界観を色々なを角度から提案しており、定番品から程よいトレンド感のあるアイテムまでお取り揃えしております。特に木型(靴の型)にこだわり、スニーカーを脱いで【靴下のまま履ける】カジュアルラインは木型がゆったりとしてオススメになります。プライスもダイアナのセカンドラインとして12,000円前後でご用意しておりますのでお気軽にご来店お待ちしております。





商品一例









品番:RT 17734 (写真右1番目、右3番目)

カラー:グレー、ネイビーツイード

※素材は人工皮革となります。

価格:¥12,100(税込)

サイズ展開:22.0cm-25.0cm

RT 43735 (写真右2番目、右4番目)

カラー:グレー、ネイビーツイード

※素材は人工皮革となります。

価格:¥12,100(税込)

サイズ展開:22.0cm-25.0cm



切替で色々な表情を見せてくれるデザインパンプス。ヒールの高さも予定に合わせて選べるように7cmと3cmでご用意しております。素材と配色にこだわったオトナフェミニンな1足です。





品番:RT 24739

カラー:ブラック,ブラウン,チェック柄

※素材は人工皮革となります。

価格:¥12,100(税込)

サイズ展開:22.0cm-25.0cm



今季一押しのヒールアップローファー。甲についているタッセルがポイントになりパンツスタイルも素敵ですが、ニットスカートに合わせて秋の装いを楽しんでいただけます。





シューズorバッグをお買い上げのお客様先着150名様にノベルティプレゼント





期間中お買い上げ頂いたお客様にオリジナルファーチャームをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。







ブランド概要







アルテミス by ダイアナ

ダイアナ株式会社が展開するシューズ・バッグブランド。

DIANAのセカンドラインとして誕生。

2021年にリブランドを開始し、今なお進化をつづけているセカンドラインになります。

女性のライフステージが変化をする際に、

【寄り添える身近なブランド】

をコンセプトに展開をしております。

シューズとバッグでブランドの世界観を表現。

【背伸びしないお洒落/フレンチシック】

がキーワードのラインナップとなります。

URL: https://artemisdiana.jp















【会社概要】

社名:ダイアナ株式会社

企業理念:美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社:150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6

事業内容:婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド:ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、F by WELLFIT、アルテミス by ダイアナ、タラントン by ダイアナ、+diana

URL:https://www.dianashoes.co.jp



