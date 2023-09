[株式会社ヴィーナスジャパン]

女性による女性のためのジム『SPICE UP FITNESS』× 食べるスキンケア『&meal』が期間限定コラボ!



女性による女性のためのジム『SPICE UP FITNESS』(https://www.spiceupfitness.com/)の運営、フィットネス機器およびフィットネス用品の輸入販売をする株式会社ヴィーナスジャパン(本社:東京、代表:岡部 友)は、宅配ミールの開発・販売を行う株式会社&meal(東京都港区、代表取締役社長:朴 成美)とコラボレーションし、この度9月10日(日)~10月10日(火)までの期間限定で、&mealスペシャルコラボ 「SPICE UP FITNESS 美尻体験トレーニングד食べるスキンケア”選べる3食セットプレゼント」キャンペーンを、『SPICE UP FITNESS』全店舗・先着10名様限定で開始いたします。







『SPICE UP FITNESS』は、日本女性のフィットネス文化を変えたい」と言う思いから、あらゆるライフステージの女性のための”女性専門パーソナルトレーニングジム“です。

ヒップトレーニングに特化したマシーンを全店舗に完備し、岡部友を中心に、お客様の美尻づくりと健康増進に真摯に取り組んでいます。南青山・原宿・名古屋・心斎橋・梅田と全国5店舗運営し、最先端のトレーニングプログラムと食事指導をご提供し、女性の美しさと健康をサポートしています。



「&meal」は、「食べるスキンケア」をテーマに体内の循環を整え、お肌と身体の健康を目指す冷凍宅配ミールです。&mealのミールセットは、自社工場「&meal factory」にて、製造過程で添加物を一切使用せず、野菜は国産でフレッシュなものにこだわり、グランメゾン出身のシェフやプロフェッショナルな栄養士、食の専門家たちが、レストランと同じ技法で丁寧につくっています。メニュー開発においては、JFD(日本フードドクター食医学)協会監修のもと、低カロリー、低脂質、高たんぱく質、食物繊維が豊富になるよう設計することで、1日のP(たんぱく質)F(脂質)C(炭水化物)のバランスが整うようにつくっており、更に、「美しい肌」に導く栄養素を消化・吸収・代謝まで考えた組み合わせで取り入れ、レシピに落とし込み、継続して食べ続けることで効果を実感できる商品づくりを進めています。





代表の岡部 友より、「この度&mealさんとのコラボキャンペーンは、スパイスアップフィットネスでのトータルサポートをより続けやすい形で提供させて頂きたくコラボが実現しました。

『SPICE UP FITNESS』では、体づくりをボディメイク、機能改善の両方からその方にあったプログラムを作成し、更に痩せるだけでなく健康になるための食事指導を行っています。そのコンセプトの中で栄養素をしっかり摂ること、また、無添加やホールフーズを推奨していますが、働く女性が一番大変に思うのは、それを作ること。時間がなくて食事が外食になりがちな方もこの&mealなら湯煎するだけでレストランで食べるものと同等なクオリティをお家で楽しめます。更に無添加ということで簡単に健康を意識した食事を継続しやすいです。

食事とトレーニングをはじめてみたかったけど忙しくてきっかけがなかった方へとてもおすすめです。」とコメントしています。



「SPICE UP FITNESS 美尻体験トレーニング × “食べるスキンケア”選べる3食セットプレゼント」概要





”女性専門パーソナルトレーニングジム“『SPICE UP FITNESS』では、カウンセリングに加えて骨格診断を行ったのち、ご自身の目的やご希望をお聞かせいただきトレーナーとマンツーマンで体験レッスンを行える、「SPICE UP FITNESS 体験トレーニング」(税込9,020円)にお越しいただくと、通常6,480円で販売されている「&meal」無添加・湯煎調理のみの「“食べるスキンケア”選べる3食セット」を全店舗・先着10名様限定でプレゼントいたします。

※体験当日「&meal」クーポンコードをお伝えします。後日ご自宅へ配送します。



実質2,540円で、カウンセリング(50分)+体験マンツーマン(50分)を受けられる特別なプランとなっています。

さらに、当日「SPICE UP FITNESS」へご入会いただくと入会金通常15,000円が10,000円に!



この機会にインナーケア含めたトータルケアを是非、特別なこのタイミングではじめてみてください。





■体験パーソナルトレーニング&カウンセリング 詳細



通常の体験レッスンではその方に合わせたアンチエイジングレッスンをマンツーマンで丁寧に指導

今のあなたに必要なアドバイスをさせていただきます!



★骨格診断から1人1人に合ったメニューをご提案

★美尻、くびれ、女性らしい砂時計体型へ

★アンチエイジングレッスン

★女性による女性のためのジム "女性の身体を知っているからこそできるアドバイス"

★腰痛、姿勢改善、等



◯受講費:9,020円(税込)

◯所要時間:2時間

(トレーニング50分間+カウンセリング、お着替え等を含めた合計時間です)

◯場所:南青山店・原宿店・名古屋店・心斎橋店・梅田店

◯ご予約ページ:https://site.locaop.jp/SPICE





■“食べるスキンケア”選べる3食セット 詳細



食べて変える "良循環食"

カラダの内側を "re"touch すると、自然と肌は応えてくれる。



re : touch mealは、「食べて 循環させる」ことで、健やかなカラダと肌へと導きます。

効果を高める食材の組み合わせ、PFCバランス、そして期待を超えるおいしさを大切に。お好みに合わせて3食を選べるセットです。

夜の食事を置き換えて、是非その変化を体感してみてください。

※常温商品との同梱は不可となります。



料金:税込6,480円

商品ページ:https://andmeal.jp/products/001056/





「Spice Up Fitness」とは







『日本女性のフィットネス文化を変えたい」と言う思いから、株式会社ヴィーナスジャパンが運営するあらゆるライフステージの女性のための”女性専門パーソナルトレーニングジム“です。

ヒップトレーニングに特化したマシーンを全店舗に完備し、岡部友を中心に、お客様の美尻づくりと健康増進に真摯に取り組んでいます。最先端のトレーニングプログラムと食事指導をご提供し、女性の美しさと健康をサポートしています。

南青山・原宿・名古屋・心斎橋・梅田全国5店舗運営中!



🍑人生100年時代を意識したダイエット・身体作り

🍑骨格、生活習慣に合ったトレーニング、食事指導

🍑他人と比較しない自立女性マインド指導

🍑腰痛、股関節/膣圧、尿もれ改善

🍑妊活、妊婦、産後トレーニング

🍑アンチエイジングトレーニング



HP :https://www.spiceupfitness.com/

Instagram :https://www.instagram.com/spiceupfitness_official/?hl=ja



「&meal」とは







トータルスキンケアカンパニー“meeth / ミース”が展開する「食べるスキンケア“&meal / アンドミール”」。

「 カラダ変わる”ごちそう“。 re : touch tables 」をコンセプトに、環境や食生活、そしてカラダと肌を本気で改善し、変えたいと願うすべての人に、&mealのごちそう ( tables ) を届けることを目指し、製品の開発・販売に取り組んでいます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/09-16:46)