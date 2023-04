[アルテック]

空間デザインは『帝国ホテル 東京 新本館』の再建を手掛ける、パリを拠点とする建築家の田根剛



北欧モダンを代表するフィンランドのインテリアブランドのアルテックが製造販売する「スツール 60」は、2023年で90周年を迎えます。フィンランド産のバーチ(白樺)を素材とする木製のスツールは、1933年にフィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトによりデザインされて以来、デザイン、製法、工場を変えずに、絶えることなく生産され続けている歴史的、デザイン史的にも類を見ない存在です。「スツール 60」の90周年を祝うインスタレーション「Celebrating 90 years of Stool 60」が、銀座のDover Street Market Ginza 1階で4月24日(月)まで開催中、パリを拠点とする日本人建築家、田根剛(ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects)が空間デザインを手掛けました。













「BEAUTIFUL CHAOS(美しき混沌)」をコンセプトに2012年3月にオープンしたDOVER STREET MARKET GINZA。その空間には、コム デ ギャルソンの全ラインをはじめ、ストリートからラグジュアリー、有名・無名を問わず、強いビジョンを持った様々なテイストのブランドがアート作品やオブジェと共にディスプレイされています。アルテックは2013年11月、「スツール 60」の生誕80周年を記念するインスタレーション「Artek meets DOVER STREET MARKET GINZA」を実施。同店やコム デ ギャルソンの店舗では「スツール 60」が什器のひとつとして今でも使い続けられています。



アルテックとDover Street Market Ginzaが、10年を経て再びコラボレーション。90周年を記念するインスタレーションは、パリを拠点とする日本人建築家、田根剛が空間構成を手掛けました。Dover Street Market Ginzaの象徴ともいえるエレファントが、「スツール 60」の原点ともいえるフィンランドの森を歩くインスタレーションでは、田根剛が手掛けた特別モデルの「スツール 60 Sleeping Beauty − 眠れる森」がお披露目されています。期間中は、Dover Street Market Ginzaにて、4月26日(水)の発売に先駆けて「スツール 60 Sleeping Beauty − 眠れる森」の先行予約を限定数のみ受け付けます。(ブラックのみ予約受付終了)



Artek meets Dover Street Market Ginza

Celebrating 90th years of Stool 60

by Atelier Tsuyoshi Tane Architects



期間:2023年3月18日(土) - 4月24日(月)

会場:Dover Street Market Ginza 1F

住所 : 中央区銀座6-9-5 銀座コマツ西館

11:00-20:00

03-6228-5080



田根 剛







建築家。1979年東京生まれ。ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects代表。フランス・パリを拠点に、世界各地で多数のプロジェクトが進行中。主な作品に『エストニア国立博物館』(2016)、『弘前れんが倉庫美術館』(2020)、『アルサーニ・コレクション財団・美術館』(2021)、『帝国ホテル 東京 新本館』(2036年完成予定)など多数。現在、世界各地で多数のプロジェクトが進行中。主な受賞にフランス国外建築賞グランプリ2021、第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞など多数受賞。

https://www.at-ta.fr/







90脚限定、日本で生産された特別モデル「スツール 60 Sleeping Beauty − 眠れる森」







「木は眠ると美しくなる」-田根剛



日本人建築家、田根剛が手掛けた90周年モデル「スツール 60 Sleeping Beauty − 眠れる森」は、フィンランドバーチの座面と脚を、無塗装の状態で細かい粒子の日本の土に眠らせ、それぞれの土の性質に根ざした色調を表現しています。90周年に合わせた90脚のみ生産、Dover Street Market Ginzにてインスタレーション期間中に限定数にて先行予約受付、4月26日(水)より、表参道のArtek Tokyo Store 4周年の機会に正式発売されます。





アルテックの旗艦店 Artek Tokyo Store 4周年のアニバーサリーに店頭とオンラインで発売開始!







1935年創業の北欧モダンを代表するフィンランドのインテリアブランド、アルテックの日本初直営店。アルヴァ・アアルト等フィンランドデザインの巨匠達による製品から、現代グローバルに活躍するデザイナーの最新作まで、アルテックのコレクションが一同に会します。2019年4月27日にオープンして以来、周年をお祝いするアニバーサリーでは、アルテックの特別製品や同じ価値観を共有する企業やブランドとのコラボレーション製品を発売しています。









2023年のArtek Tokyo 4th Anniversaryは「フィンランドの森と日本の土」がテーマ。田根剛による「スツール 60 Sleeping Beauty − 眠れる森」を、90周年に合わせ90脚限定で4月25日(火)20:00よりオンラインにて、4月26日(水)店頭にて発売を開始します。





Artek Tokyo Store

住所 : 東京都渋谷区神宮前5-9-20

11:00-19:00 火曜定休

03-6427-6615

artektokyo@artek.fi

https://webstorejapan.artek.fi/







「スツール 60」について







「スツール 60」は、フィンランドの森で育った白樺の無垢材のみを素材としています。現代の技術と熟練した職人の手仕事を組み合わせた製法により、フィンランドの工場で48 もの工程を経て作られています。3本の脚と1つの座面という最小限の部品は、フラットパックで個装、出荷され、それぞれの持ち主が自ら組み立てるよう、製品そのものだけでなく物流までを含めてデザインされています。木材の不均一さも自然素材ならではの美しさであり、年月を重ねることで豊かな味わいを増していきます。





アルヴァ・アアルト

アルヴァ・アアルト(1898-1976)は、「北欧の賢人」とも称される、世界的に最も影響力を持った20世紀の建築家の一人です。1935年、アイノ・アアルトらとともに、自身がデザインする家具、照明、テキスタイルの世界的な販売を目的にアルテックを創業。アルヴァ・アアルトの家具は、部品のスタンダード化、曲げ木の技法など、高品質で洗練されたデザインの量産を念頭に置いた合理的な考えに基づいています。





アルテックについて



アルテックは1935年、アルヴァ・アアルト、アイノ・アアルト、マイレ・グリクセン、ニルス=グスタフ・ハールの4人の若者により「家具を販売するだけではなく、展示会や啓蒙活動によってモダニズム文化を促進すること」を目的に、ヘルシンキで設立されました。今日、アルテックのコレクションは、フィンランドの巨匠たち、そしてグローバルに活躍する建築家やデザイナーによる家具や照明器具、ホームアクセサリーが揃っています。それらは一様に、機能主義に基づき、明快なデザインとシンプルな美しさを追及した製品です。創業者の精神を受け継ぎ、アルテックは今日でもデザイン、アート、建築の交点に立ち、未来への道を切り開き続けています。





問い合わせ



一般問合せ先: アルテック 0120-610-599

日本公式ページ:https://webstorejapan.artek.fi/

インスタグラム:https://www.instagram.com/artekjapan/

フェイスブック:https://www.facebook.com/ArtekJapan

ツイッター:https://twitter.com/ArtekJapan



