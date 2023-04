[株式会社鴨川グランドホテル]

「鴨川ミルクホール」Dairy & Honey Sweets Buffet



鴨川グランドホテルでは2023年4月20日(木)~5月21日(日)の期間、1階「THE GUNJO RESTAURANT」で『鴨川ミルクホール』をテーマとしたスイーツビュッフェを開催いたします。













THE GUNJO RESTAURANT では季節ごとにテーマを設けたスイーツビュッフェを開催しております。



今回のテーマは「鴨川ミルクホール」。

日本酪農発祥の地である、南房総のミルクを使ったスイーツと花の蜜が多く取れる春が旬のはちみつのスイーツをビュッフェスタイルでご用意。

ゼリーやケーキなど日替わりスイーツ14種類以上をお楽しみいただけます。



前菜やスープが付いたコースメニューもご用意しておりますので、お食事と一緒に召し上がることもできます。



はちみつの黄金色とミルクの白のコントラストが美しいスイーツの数々を存分にご堪能ください。



≪会 場≫



1F The GUNJO Restaurant





≪期 間≫



2023年4月20日(木)~2023年5月21日(日)





≪時 間≫



11:30~14:00 14:30CLOSE



大変好評いただいておりますので、事前にご予約をおすすめしております。



≪メニュー≫



ランチコース+Dessert Buffet

3,960円~



Dessert Buffet + Coffee or Tea

2,750円



お子様ハンバーグランチ+Dessert Buffet

2,310円















≪スイーツ一例≫



クリームチーズロールケーキ

スイートチーズフォンデュ

鴨川レモンとホワイトチョコレートのガトー

ハニーレモンティラミス

ベイクドチーズケーキ

ハニカムレアチーズケーキ

はちみつレモンケーキ

ホワイトショコラチーズのテリーヌ

チーズ盛り合わせ

ハニーレモンホエー

パッションフルーツ香るロイヤルハニーゼリー

酪農ヨーグルトスコーン

ハニードレスを纏ったミルクレープ

ブルーチーズタルト



★ スイーツの内容は日によって変わります!お楽しみに!!



■鴨川グランドホテルについて



~海も里山もある自然の宝庫!鴨川を満喫できるリゾートホテル~

千葉県鴨川市の海岸に建つ鴨川グランドホテル。前身は、江戸・宝暦年間に開業し300年余の伝統を誇る旅館「吉田屋」です。

目の前に海しかない絶好のロケーションを楽しむことができ、オーシャン・フロントの客室はもちろん、温泉大浴場、貸切露天風呂、房総・鴨川の味覚を存分に味わえるレストラン「THE GUNJO RESTAURANT」など、館内のいたるところから海の恵みを堪能して頂けます。



所在地〒296-0044千葉県鴨川市広場820番地



総客室数:120室(和室58室/和洋室14室/洋室48室)

館内施設:温泉大浴場「湯屋海の回廊」、貸切露天風呂「天の湯」・「海の湯」・「紅殻の湯」、サウナ、ロビーラウンジ、THE GUNJO RESTAURANT、個室ダイニング「MIRAI」、バー「白南風」、売店、コンベンションホール、宴会場、結婚式場、カラオケボックス、ラーメンコーナー「浜路」、ゲームコーナー、鈴木真砂女ミュージアム、手作り体験教室「アトリエ大自然の恵み」、ナイトスポット「チャオ」、ボディケアサロン「MARUMU」、屋外プール(夏季限定)、駐車場(電気自動車用充電機あり)、Wi-Fi

アクセス:館山自動車道「君津I.C.」より約35km、JR外房線「安房鴨川駅」より徒歩10分※無料送迎バスあり



運営会社:株式会社鴨川グランドホテル

URL:https://www.kgh.ne.jp/04/

TEL:04-7092-2111

FAX:04-7092-3500



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/18-20:46)