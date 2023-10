[Knoll Japan 株式会社]

NEW PRODUCTS for DESIGNART TOKYO



2023年10月20日(金)ー28日(土)11:00-19:00

@Knoll Showroom(地下鉄青山一丁目駅 0番出口直結)





モダンファニチャーを代表するノル(Knoll)では、東京の秋を彩るデザインイベントDesignart Tokyo 2023に合わせ、新作の展示を行います。2022年のミラノ・サローネで発表されたアントニオ・チッテリオのデザインによるクリスモスコレクション、ピエロ・リッソーニによるパノラミックコレクションが日本初展示となります。オフィスラインからは、マーク・ニューソンの革新的なデザインのニューソン・タスクを展示いたします。





チッテリオのクリスモスコレクションは、クラシックなデザインを参照しつつ、ノルらしいモダンなコレクションとなっています。



一方、2017年から続くリッソーニとノルのコラボレーションの新作はパノラミックコレクション。そのシステムソファは流れるようなラインを描きながら空間に応じて自由にアレンジが可能で、かつ、常に快適さとエレガンスさを備えています。







ニューソン・タスクは、有機的なデザインに洗練されたテクノロジーが詰め込まれています。バックレストからシートを、一本のラインを描くようなシルエットや、チルト機構を垂直に反転させ座面の下に巧みに隠すという新機構など革新的な技術が凝縮されたチェアです。

どのプロダクトも、その素晴らしさを体感するために、まずは座ってみてください。

初日夕方からカクテルパーティーも開催します。FOOD&DRINK をご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。



【イベント概要】

タイトル:NEW PRODUCTS for DESIGNART TOKYO

日時:2023 年10 月20 日(金)~28 日(土)11:00-19:00

* カクテルパーティー:20 日(金)17:00-19:00(申込不要/どなたでもご参加いただけます)

場所:ノルショールーム(東京都港区北青山1-2-3 青山ビル1F Tel. 03-6447-5405)

アクセス:地下鉄 青山一丁目駅北青山0 番出口直結

DESIGNART TOKYO 2023

Knoll イベントサイト: https://designart.jp/designarttokyo2023/exhibitions/3812/





Klismos by Antonio Citterio



アントニオ ・チッテリオがデザインしたクリスモスコレクションは、ノルの伝統的なクラシックデザインを踏襲しながらも、モダンな表現となっています。木材や大理石などの天然素材を使用し、サスティナビリティ(持続可能性)に特に重点を置いています。オーク素材のフレームに編み込まれた背と座のコットンコードは、ナチュラルとブラックの2色。ダイニングチェアとラウンジチェアの2 サイズ展開。使用する床材にあわせて、フェルト製のグライド付きまたはグライド無しからお選びいただけます。オプションのシートパッドの心材は、植物由来の天然素材を使用しています。クリスモスコレクションは、ダイニングチェアの他に、ラウンジチェア、ベンチ、スツール、シェーズロングやソファのプロダクトで構成されています。









Klismos by Antonio Citterioのより詳細な情報は下記URL よりご覧いただけます。

https://www.knolljapan.com/info/2023/10/new-citterio-collection-klismos.html



Panoramic by Piero Lissoni



2017 年から続くピエロ・リッソーニとノルのコラボレーションの新作は、パノラミック コレクション。伝統とコンテンポラリーな精神を巧みに融合させ、卓越した美的感覚と包括的で美しいアプローチで構成されています。パノラミック システムソファは、流れるようなラインを描きながら空間に応じて自由にアレンジが可能で、かつ、常に快適さとエレガンスさを備えています。ラージベンチまたはスモールベンチに、バックレスト(3 種類)を自由に組み合わせることにより様々なスタイルで楽しめます。スチールベースは、チャコールとグロッシーをご用意しています。張地はファブリックとレザーの豊富なバリエーションよりお選びいただけます。パノラミック コレクションには、コンクリートで成形された円形の天板を持つローテーブルのご用意もございます。ぜひソファと合わせてコーディネイトをお楽しみください。







Panoramic by Piero Lissoniのより詳細な情報は下記URL よりご覧いただけます。

https://www.knolljapan.com/info/2023/10/new-piero-lissoni-collection-panoramic.html



Newson Task(TM) by Marc Newson



マーク・ニューソンのデザインにより、タスクチェアの概念を覆すチェアが登場しました。ニューソン・タスクは、有機的なデザインに洗練されたテクノロジーが詰め込まれています。バックレストからシートまで、1本のラインを描くようなシルエットのカンチレバー構造の中に、チルト機構を垂直に反転させ、座面の下に巧みに隠すという革新的な新機構を実現しました。洗練されたテクスチャーは厳選されたもので、触れるすべての面に高級感が漂います。モダンで洗練されたデザインと人間工学に基づいた機能性を両立させ、座る人の個性と快適さを第一に考えられたタスクチェアです。





Newson Task(TM)のより詳細な情報は下記URL よりご覧いただけます。

https://www.knolljapan.com/knoll-office/chair/newson-tasktm.html



こちらよりプレスリリースをダウンロードいただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d37698-6-e143a02ebfb78054a252ab55a2498a79.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-14:16)