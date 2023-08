[株式会社コラントッテ]

8月22日(火)からOA開始



株式会社コラントッテ(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:小松克已、以下コラントッテ)はCMキャラクターに

THE RAMPAGEを起用し、2023年8月21日(月)にコラントッテ特設ページ内にてCM動画を公開、8月22日(火)より

TVCM放送を開始いたします。

CM楽曲には、8月2日にリリースされたTHE RAMPAGEの新曲『Everest』を採用しました。

THE RAMPAGEらしいHIPHOPサウンドと、激しいパフォーマンスにもご注目ください。







採用の背景





「THE RAMPAGE」は厳しいオーディションで選ばれた若き才能たちが集う、16人組ダンス&ボーカルグループです。 「RAMPAGE=暴れ回る」と名付けられたこのグループは、その名のごとくステージを踊り暴れるHIPHOPテイストのパフォー マンスが一番の魅力です。メンバー全員がカラダづくりとケアに気を使い、その激しいパフォーマンスを支えています。 カラダに対する意識の高さ、ファッション性、カリスマ性、音楽性に秀でた彼らとコラボレーションすることで、コラントッテにとっ て新たな境地を築けると考えました。世界で活躍する多くのトップアスリートをサポートしてきましたが、アーティストとのコラボ レーションで新たな一面をお見せしたいと考えています。

THE RAMPAGEの激しいライブパフォーマンス映像、楽曲によるCM、動画展開により、コラントッテの「磁気ネックレス」 の信頼性はもちろんのこと、「スポーティー」かつ「ファッショナブル」なブランドイメージを訴求します。 THE RAMPAGE起用のプロモーションにより、磁気ケアの特長である、血流を促進・コリの緩和・快適な睡眠のサポー トに加え、コラントッテのスタイリッシュさを認知いただき、磁気製品が生活者の皆さまに適したアイテムであるという気付きを 醸成していこうと考えています。



CM概要





新TVCMでは、THE RAMPAGE のニューシングル『Everest』を採用し、3パターンを公開します。

日本を代表するダンス&ボーカルグループTHE RAMPAGE がコラントッテを身に付けて、CMに登場します。



【放送開始】

2023年8月22日(火)~



【放送エリア】

全国 ※一部エリアを除く





【CMイメージ】

3パターンあるCMのイメージです。順次公開予定です。









【コメント】

THE RAMPAGE/RIKU



THE RAMPAGEのRIKUです!

これまで多くのスポーツ選手のサポートをされてきたコラントッテさ んのCMに、THE RAMPAGEメンバー16人全員で起用して いただき、そして、僕らの新曲「Everest」をCM楽曲に採用して いただき、メンバー一同大変嬉しく思っております!



僕達メンバーも普段から着用させて頂いておりまして、オシャレに カラダのケアまでできてしまうコラントッテさんのアイテムには⾮常 に助けられております!



ひとりでも多くの方に、カラダのケアの大切さやコラントッテさんの アイテムの魅力をお届けし、コラントッテさんと共に更なる高みへ 駆け上がれるように、精一杯盛り上げていきたいと思います!



【出演者プロフィール】



【概要】

THE RAMPAGE

「RAMPAGE=暴れ回る」と名付けられ、ステージを踊り暴れるHIPHOPテイストのパフォーマンスが一番の魅力の16人組ダンス&ボーカルグループ。



【新曲】

今回のCMで使用した新曲『Everest』は、8月2日(水)に発売開始。



【経歴】

2017年12月 :全国47都道府県全58公演、総勢約12万人を動員したホールツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 “GO ON THE RAMPAGE”』を開催。



2019年2月~ :全国13都市28公演、総勢約26万人を動員したアリーナツアー

「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2019 “THROW YA FIST”」を成功させた。



2020年 :2度目となるアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2020 “RMPG”」を開催。



2021年7月 :初の単独東京ドーム公演を2日間成功させる。



2023年5月 :5度目となるアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2022 “16”」が開催中。



デビュー6周年を迎えた今年、、アーティスト活動のみならず、俳優業やモデル業など

の個人活動も含め、精力的に活動の幅を広げている。





【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL:06-6258-7350(代表) FAX:06-6258-7360

事業内容:健康関連製品事業(家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売)

URL:https://colantotte.co.jp/



