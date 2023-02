[ユアニチャー株式会社]

多能収納箱 SIMPLE MULTI BOX と 本格的な収納棚 MAIN SHELF が今ならお得!



オンラインで1cm単位自由自在にオーダーメイドできる家具の販売サービス FURMETURE (ファーミーチャー)を運営するユアニチャー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:プラダナ ヨセフ、以下:「ユアニチャー」)は、2023年2月11日(土)から4月30日(日)まで、新生活や引越し先に合う家具がない関する悩みを解決する「ピッタリな新生活応援キャンペーン」を開催します。











毎年この時期になると様々な形で新生活が始まるにあたり、おうちの中の整理や引越しなどで、新しい家具を探される方が多いと思います。配置するスペースを測り、様々な家具屋さんを回っても既製品のものではどうしても合わず、悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。



そこで、FURMETUREは、2月11日(土)から 4月30日(日)まで、この時期だからこそ自分だけにピッタリな収納家具をお得にご注文いただける「ピッタリな新生活応援キャンペーン」を開催します。新生活が始まった後からでもご利用いただけるよう、長めにキャンペーン期間を設定し、通常価格の40%OFFにて提供いたします。



◆注文対象期間



2023年2月11日(土)00:00 ~ 4月30日(日)23:59



◆対象カテゴリー



・SIMPLE MULTI BOX

https://furmeture.com/products/simplemultibox

・MAIN SHELF

https://furmeture.com/products/mainshelf



※ コラボ商品(色限定商品)又は見積もりが必要なカスタム商品などは、対象外となります。



◆実施内容/割引率



商品価格の金額より 40% OFF



※ 購入手続き画面で自動で割引が適用されます

※ 送料は割引対象外となります



◆適用条件/その他



※ 割引適用前の買物合計金額が 6,990円 以上であること

※ 納期の目安は、通常通り1.5~2ヶ月でお届けになります

※ 送料無料キャンペーン/コードをお持ちのお客様は併用可能

※その他割引コードに関しましては、割引率が高い方が優先される仕組みとなっております(二重割引にはなりません)





<ユアニチャー株式会社について>



”Personal is The New Normal”



ユアニチャー株式会社は、これまで身近な存在ではなかった「オーダー家具」を、収納箱のSIMPLE MULTI BOXから本格的な収納棚のMAIN SHELFまで、数十万通りのカスタマイズできる商品をオンライン家具販売FURMETUREにて提供しています。FURMETURE は Furniture【家具】とme【私】を組み合わせた、『自分だけにピッタリ』な家具を作れるコンセプトとして掲げております。



マス商品や既製品の概念にとらわれず、「個々」や「パーソナライズ」に重点を当てて「一人一人にあうパーソナライズというライフスタイルが暮らしの常識にさせる」のがミッションであり、そんな社会を目指しています。



※ 2022年11月1日より、ユアニチャー株式会社の組織体制変更とサービス再開・強化に伴い、より多くの皆様にご関心をお持ちいただけるよう、「企業よりの視点」 Yourniture.(あなたの家 具)から「お客様よりの視点」Furmeture(ファーミーチャー/私の家具)にサービス名を変更いたしました。



<FURMETUREについて>



FURMETURE(ファーミーチャー)はFURNITURE(家具)とME(私)の二つの言葉を組み合わせて、「自分だけのピッタリな家具」が必ず見つかるコンセプトにしているオーダー家具サービス。



家具は誰もが必要な生活必需品にも関わらずサイズや色の融通がきかず、価格も高く満足のいくお買い物が難しい商品です。FURMETUREでは、一点一点のサイズ・色のカスタムオーダーをオンライン化にすることで、ご自身の頭の中にしかなかった”理想のサイズ”を簡単に作れます。





<ブランドムービー>















<各SNS>



