[サウンドオンライブ株式会社]

サウンドオンライブ株式会社(本社所在地:東京都世田谷区、代表取締役:宮西 洋充、以下:サウンドオンライブ)は、2023年6月2日(金)、ミュージシャンやアーティストのキャリア、成長を応援するオウンドメディア『 ONLIVE Studio blog 』を公開しました。







『 ONLIVE Studio blog 』ローンチの背景







サウンドオンライブは、プロアマ問わず、音楽に関わる全ての人々の活動や成長を支援することを使命としています。今年の夏には、音楽に取り組む人のためのスキルシェアサービス『 ONLIVE Studio 』をリリースする予定です。

その一環として、オウンドメディアである『 ONLIVE Studio blog 』の公開に至りました。



かつて音楽で食べていくということは狭き門で、音楽家を目指す人が多いなか、案件を獲得できる人はごく一部でした。しかし、昨今では組織から個人の時代へと移り変わっていることを背景に、音楽制作の仕事の幅も増えています。



「夢を追いかける少年・少女から、仕事のできる大人へ」そんな思いから、実際にプロとして活躍できるようなキャリアへの道筋や、成長につながるようなコンテンツを発信していくことに取り組んでいきます。



『 ONLIVE Studio blog 』概要







■名称:「 ONLIVE Studio blog(オンライブスタジオ ブログ)」

■URL:https://blog.onlive.studio/

■主なコンテンツ

・音楽家のキャリア形成

・音楽制作のハウツー

・プロフェッショナル、音楽クリエイターへのインタビュー

・音楽業界のニュース

・特集

・コラム

・ONLIVE Studio に関するお知らせ

etc…



『 ONLIVE Studio blog 』特徴







現場の生の声を活かした、キャリアに役立つ実践的な記事

『 ONLIVE Studio blog 』では、音楽家のキャリアにも焦点を当てたコンテンツが満載。

キャリアに関する原稿は、音楽業界で20年の経験がある専門家、また現役で活躍しているサウンドクリエイターの監修記事など、信憑性が担保された質の高い記事の作成に取り組んでいます。



業界の第一線で活躍するプロフェッショナルへのインタビュー、ハウツー記事も

音楽制作には様々なプロセスがありますが、それぞれの作業内容はクローズドな情報です。

実際に業界の第一線で活躍するプロフェショナル協力のもと、プロフェッショナルのキャリアや仕事への向き合い方、また、プロフェッショナルが自身の作業を解説するハウツー記事まで、普段はなかなか知ることのできない内容を皆様にお届けします。



メディアとサービスから業界を盛り上げる







『 ONLIVE Studio 』は、2023年夏にリリース予定の、音楽制作に必要な人材と依頼者がマッチングできるスキルシェアサービスです。

現在はプレリリースの段階で、完全リリースに向けてスキルを提供してくれるプロフェッショナルを募集しています。

現在は有名アーティストと一緒に仕事をしているプロフェッショナルから、駆け出しのミュージシャンまで、幅広くご登録頂いています。

これまで音楽に注いできた愛情を活かし、クリエイターと共により多くの感動メイクを起こしませんか?



プロフェッショナル登録はこちらから▼

https://onlive.studio/for/pro



サウンドオンライブ株式会社について







【会社概要】

・社名 :サウンドオンライブ株式会社( SOUND ON LIVE, Inc. )

・本社所在地:東京都世田谷区北沢2丁目33-5 下北沢TKSビル 2FA

・代表取締役:宮西 洋充

・設立年月日:2015年4月10日

・資本金 :1,000,000円

・従業員数 :10人





【事業内容】

・自社サービス「 SOUND ON LIVE 」運営

・自社サービス「 ONLIVE Studio 」運営

・新規自社サービスの企画、開発、運営

・アプリ開発

・UI/UX デザインの受託業務



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-15:16)