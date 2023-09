[コミックリズ]

『東京ラブストーリー』『あすなろ白書』の柴門ふみコミック原作×豪華キャスト×台湾版エミー賞受賞の制作陣が集結した傑作ヒューマンストーリー



恋愛の教祖 柴門ふみの人気コミックス「お仕事です!」原作の台湾ドラマが、見逃し無料配信動画サービスTVerで、木曜夜8時に配信決定。初回配信は10/5(木)からスタート!







職場でそれぞれの不満をかかえる3人の女性が、夢を追うために共に手を組んで起業し、様々な問題に奮闘し成長する様子を描き、働く女性に勇気を与えるヒューマンストーリー。



鶴田真由、国分太一、雛形あきこ、井ノ原快彦らが出演した日本版「お仕事です!」から、23年ぶりに台湾で実写化。世界的なヒットドラマ「悪との距離」の脚本家ルー・シーユエン(呂蒔媛)が、柴門ふみ原作コミックスの世界感を現代女性の視点で鮮やかに描き出す。



本作で台湾版エミー賞 助演女優賞を受賞した簡嫚書(ジエン・マンシュー)を始め、中華芸能界のトップ女優3名が夢の共演を果たし、全く異なる女性像を熱演。また、女性たちと恋や仕事を共にする邱澤(ロイ・チウ)などの男性キャストも超豪華!





【TVer 配信スケジュール】

ドラマ「お仕事です!~The Arc of Life~」

2023年10月5日(木)夜8時から第1話配信開始

毎週1話づつ追加配信、1ヶ月間視聴可能



お気に入り登録は⇒ https://tver.jp/series/srs8zhyiys









今の仕事楽しんでる? 恋も仕事も充実させたい!

女性たちのリアルを描くヒューマンストーリー



【STORY】

設計士 夏芷/シア・ジー(アイビー・チェン)、 社長の右腕として敏腕を振るう 小蔦/シャオニャオ(ルビー・リン)、永遠の愛を探し求める受付嬢 美季/メイジー(ジエン・マンシュー)。この3人の女性は、同じ建設会社で働く同僚。学生時代から夏芷に思いを寄せる後輩の義男/イーナン(ロイ・チウ)はこの建設会社の担当の銀行マン。ある日 夏芷は上司の不興を買い、受付に移動させられてしまい…。



【人物相関図】



【CAST】

陳意涵(アイビー・チェン):「ブラック&ホワイト」「スキップ・ビート!」

林心如(ルビー・リン):「年下のオトコ」「華燈初上 -夜を生きる女たち-」

簡嫚書(ジエン・マンシュー):「R.I.P. 霊異街11号」「ママは日本へ嫁に行っちゃダメというけれど。」

邱澤(ロイ・チウ):「結婚なんて お断り!?」「先に愛した人」「いつでも君を待っている」

宥勝 (ヨウション) :「結婚って 幸せですか」「真愛找麻煩~True Loveにご用心~」

林哲熹 (リン・ジェーシー) : 「悪との距離」「いつでも君を待っている」



【STAFF】

監督:シュー・ジャオレン(許肇任)、ジェリー・フォン(馮家瑞)「流星花園~花より男子~」

脚本:ルー・シーユエン(呂蒔媛) 「悪との距離」「先に愛した人」

原題:她們創業的那些鳥事 The Arc of Life 全26話 台湾 2021年



原作:「お仕事です!」(小学館刊)(C)柴門ふみ/小学館 (C)2021 Comic Communication Co., Ltd. All rights reserved.



配給元:コミックリズ株式会社 / 株式会社エスピーオー

公式サイト:https://F4.TV/bird



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-13:46)