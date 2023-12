[VANS JAPAN]

2024年の干支・辰にインスパイアされたアイテムが登場!2023年12月23日(土)AM10:00よりBILLY’S Onlineにて先行予約発売2024年1月1日(月)よりBILLY’S店頭にて発売



アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS (ヴァンズ) と高感度なシューズを展開するアンテナショップ「BILLY‘S」による毎年恒例のコラボプロジェクトが2024年も登場いたします。







URL : https://www.vans.co.jp/kungfucollection-ss24.html



新作のデザインコンセプトは“カンフー”。来年の干支・辰年にインスパイアされたコレクションとして、異素材をMIXし、同カラーのグラデーションでカラーリングした新しいアシンメトリーデザインの「AUHTENTIC KUNG-FU」、2024年の辰年をイメージした鮮やかな「龍」の刺繍が目を引く「REVERSIBLE VEST」がラインアップ。



BILLY’Sらしい品のあるギミックやマテリアルを搭載したVANS × BILLY’S “KUNG-FU COLLECTION”は、2023年12月23日(土)AM10:00よりBILLY’S Onlineにて先行予約発売、2024年1月1日(月)よりBILLY’S店頭にて発売いたします。



■ VANS × BILLY’S “KUNG-FU COLLECTION” Features



アシンメトリーデザイン

BILLY’Sは今まで数多くのアシンメトリーなプロダクトを世に輩出しきました。今回もマテリアルやカラーリングを駆使してバランスの取れたアシンメトリーなコラボレーションプロダクトを制作。アッパーには「サテン」と「ベロア」の異素材をコンビにした今までありそうでないマテリアルをMIXした秀逸なアシンメトリーデザイン。









カンフーディテール

2019年にBILLY’S別注でリリースした「AUTEHNTIC KUNG-FU」のデザインを採用し、通常の「AUTHENTIC」にはないディテールを搭載。アッパー部分にはカンフージャケットのギミックを取り入れることにより斬新な見た目のインパクトを与える。











インソール

コラボレーションの証であるVANSと並列されたインソールデザイン。インラインにはない「BILLY’S」ロゴが入ったデザインは、目視した瞬間の高揚感を高める。もちろん今回のコラボレーションを記念したスペシャルなSHOES BOXデザインもコレクター心をくすぐる。











リバーシブルベスト

2024年の干支である「龍」をテーマにデザインしたBILLY’S別注のVANSのリバーシブルベスト。MA-1ジャケットをベースにしたベストタイプを採用し、表側はブラックのベーシックなベストで使い勝手がよく、裏側はベロア素材にスカジャンをイメージした刺繍を入れてインパクトのあるデザインに仕上げている。







■ VANS × BILLY’S “KUNG-FU COLLECTION” Line-up





AUHTENTIC KUNG-FU

販売価格:¥10,000(税込)



REVERSIBLE VEST

販売価格:¥18,000(税込)













■ 取扱店舗情報

BILLY’S 渋谷店

BILLY’S 原宿店

BILLY’S 新宿店

BILLY’S ルミネ新宿店

BILLY’S 札幌店

BILLY’S 仙台店

BILLY’S 京都店

BILLY’S 名古屋店

BILLY’S 南堀江店

BILLY’S 南船場店

BILLY’S 阪急メンズ梅田店

BILLY’S 西宮ガーデンズ店

BILLY’S 広島店

BILLY’S 福岡店

BILLY’S 熊本店

BILLY’S Online店

BILLY’S ZOZOTOWN店



■ About VANS

VF CORPORATION (NYSE: VFC) のブランドである VANS(R) は、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドです。VANS(R)のオーセンティックコレクションは、子会社、代理店、海外オフィスのネットワークを通じて、100カ国で販売されおり、直営店、売店、提携店を含め、全世界で2,000以上の小売店舗を展開しています。VANS(R) ブランドは、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにわたるユースカルチャーのクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「VANS PIPE MASTERS」やVANS カルチャーのハブおよびライブハウスである「HOUSE OF VANS」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。



VANS, “OFF THE WALL” SINCE ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall



