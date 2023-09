[有限会社アークミュージック]



1999年4月にスタートしたテレビ番組『MUSIC B.B.』(週1回30分)は、ブレイク前のアーティストを中心に取り上げ、FUNKY MONKEY BABY’Sやマキシマム ザ ホルモン、かりゆし58などがレギュラー出演しブレイクして行った。《B.B.=BEFORE BREAK》

その「MUSIC B.B.」が、25周年を機にリニューアルし、10月から「B.B.レアリティ」(製作著作:Bracing Tune/arkmusic)として生まれ変わる。《レアリティ=貴重なもの》

音楽を中心にゲーム、アニメ、Vシンガーなどこれからの時代の先駆けになるエンターテインメントコンテンツをいち早く全国に発信して行く。

番組ナビゲーターは、アニソンシンガーとしても活躍してきた西沢幸奏(ニシザワシエナ)を起用。



<10月1週目第1回目放送の主なラインナップ>

前半の「トレカ」(トレーディングカード)タイムでは、今大ブームを起こしつつある「ユニオンアリーナ」を特集、コーナーMCとして佐久間宣行が総合プロデュースを手掛ける話題のアイドル「ラフ×ラフ」メンバーの日比野芽名(ヒビノメイナ)が担当、解説者に吉田 海、ゲストに男装ユニット風男塾から英城凛空(ハナシロリク)、コーナーナレーションでVSinger「ShamRock」が担当するなどユニークな構成になってる。

また、今後ブレイクが期待される11月末発売予定のトレカ「TRINTY」も紹介。



後半では、圧倒的な歌唱力の西沢幸奏がギター&ヴォーカルで、East Of Eden等で活躍中のわかざえもんがベース、NEMOPHILA等で活躍中のむらたたむがドラムを担当し、今や世界的にヒット中のYOASOBI「アイドル」を3ピースにて演奏。また、オネェ3人による音楽をメインとした総合エンターテイメントユニット「ENVii GABRIELLA」(略称:エンガブ)の「アイのガチ」コーナーでは「やきとりを食べる時、そのままで食べる?串から外す?」をテーマにガチで愛を持って討論。

更に番組に縁がある森口博子、以前ナビゲーターを担当してた声優:飯田里穂・逢田梨香子からお祝いメッセージが披露されるなど豪華な演出となってる。



「MUSIC B.B.」から更なる進化を遂げる「B.B.レアリティ」に要注目!



10月OPENINGレコメンド Dive into the Deep/EVERLAST

ENDINGレコメンド 暖炉の果実/Kein





ナビゲーター:西沢幸奏

ネット局と放送時間 (2023年10月~ ※9/25現在)



月曜日

秋田放送25:24~25:54

信越放送24:59~25:29

テレビせとうち25:05~25:35

中国放送26:25~26:55

熊本放送25:30~26:00





火曜日

TOKYO MX28:00~28:30

チューリップテレビ25:24~25:54

サンテレビジョン25:30~26:00





水曜日

テレビ山梨25:25~25:55

新潟放送26:30~27:00





木曜日

KBS京都25:30~26:00

CBCテレビ26:08~26:38

あいテレビ25:35~26:05

テレビ山口25:27~25:57

サガテレビ24:25~24:55

南日本放送25:05~25:35





金曜日

テレビ北海道26:30~27:00

群馬テレビ24:30~25:00

テレビ和歌山26:00~26:30





土曜日

青森テレビ25:28~25:58

IBC岩手放送25:28~25:58

テレビユー福島25:58~26:28

琉球放送26:55~27:25





日曜日

テレビ高知26:23~26:53

長崎放送25:20~25:50



都合により、一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。







