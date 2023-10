[ワールドアパート 広報部]







(Photo by Hiroki Nishioka)



今年の夏は大型音楽フェスよりも観客との距離が近い、街中で気軽にジャズを楽しめるフェスに積極的に参加してきた「H ZETTRIO」(エイチ・ゼットリオ)。

9/17(日)に福岡で開催された「中洲ジャズ2023」では溢れんばかりの人が集まり、話題になった。街中に響いたH ZETTRIOの楽曲が福岡の街に活気をもたらした。





一昨日となる10/14(土)の東京 町田で行われた自身の冠番組「SPEED MUSIC ソクドノオンガク」のショーケースイベント出演に続き、昨日10/15(日)は東京都墨田区錦糸町周辺で開催された音楽イベント”すみだストリートジャズフェスティバル”に登場した。









結成時以来約10年ぶりの参加となるこのイベントで彼らは「What’s Next」「Something Special」「Get Happy」「Trio,Trio,Trio!!!」などの楽しさと爆発力溢れるナンバーを中心に披露し、テクニカルなピアノと、キレのあるリズムセクションで、この3人にしかつくり出せないアンサンブルを響かせて人々を圧倒した。









そして、アグレッシブなダンスナンバー「Dancing in the mood」を披露して幕は閉じた。

鳴り止まないアンコールに応えようと再びステージに立ったが、公共の場ということもあり、電源が落ちるアクシデントが起き、実演できなかった。終演後は急遽行われたプレミアムサイン会には長蛇の列ができた。









2019年から毎月1曲ずつ新曲をリリースしてきたH ZETTRIOだが、それが5年間続いたことで、「単一音楽ユニットによるデジタルシングル連続リリース月最多数」という世界新記録達成の可能性が徐々に高くなってきている。



節目となる60作目の楽曲名は「Dynamics」ということも明らかになっており、12/1(金)のリリースがとても楽しみなところだ。

さらに「来年もやります!」と連続配信を来年も継続することも明言しており、12月に記録達成となれば、その後は配信が続く限り、毎月世界新記録が更新されることになる。











11月からはまたJazz Club Tourの後半戦が再開する。12月には大阪と神奈川でホールコンサートとまだまだ2023年はH ZETTRIOを直に楽しめる機会があるので要チェックだ。





<9/17(日)福岡 中洲ジャズの模様>





<10/14(土)東京 町田市民ホールの模様>





(Photo by Yuta Ito)



H ZETTRIO オフィシャルページ

http://worldapart.co.jp/hzettrio/

H ZETT CHANNEL (YouTube)

https://www.youtube.com/user/HZETTMOFFICIAL



SPEED MUSIC ソクドノオンガク オフィシャルページ

https://sokudonoongaku.com

SPEED MUSIC ソクドノオンガク (YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UCrmXKshCqHtgQejXY-srCMA





【LIVE INFORMATION】

「H ZETTRIO DYNAMICS! 2023 in OSAKA」

一般チケット発売中!

日程:2023/12/2(土)

時間:OPEN16:00 / START17:00

会場:大阪 ラブリーホール(河内長野市立文化会館) 大ホール

料金:一般 ¥6,000 / 友の会会員¥5,500

※全席指定、tax in、3歳以下入場不可、4歳以上要チケット

お問い合わせ:ラブリーホール(河内長野市立文化会館)大ホール

Tel:0721-56-6100





「H ZETTRIO DYNAMICS! 2023 in YOKOHAMA ~Christmas Special~」

一般チケット発売中!

日程:2023/12/25(月)

時間:OPEN17:30 / START18:30

会場:横浜 関内ホール 大ホール

料金:一般 ¥6,000

※全席指定、tax in、3歳以下入場不可、4歳以上要チケット

お問い合わせ:DISK GARAGE

Tel:050-5533-0888(平日12:00~15:00)













【RELEASE INFORMATION】

2023/9/13(水)Release!

通算8作目の最新アルバム

「Beat Swing」

“EXCITING FLIGHT盤”



“EXCITING FLIGHT 盤” “DYNAMIC FLIGHT 盤”の2形態同時リリース

全13曲+各タイトルごとに異なるボーナストラック1曲収録

¥3,300(tax in)



1.炎のインプロビゼーション

2.Beat Swing

3.科学

4.夜空からの来訪者

5.Network of 3

6.Dolce

7.SUPER MAD MAX

8.詩的なムーンマスター

9.DAN DA DAN ~Nikujiru Juicy~

10.Wolf

11.おだやかに

12.Rainbows Everywhere

13.今日、明日

<BONUS TRACK>

【EX盤】 14.Beat Swing (H ZETT M Remix)

【DY盤】 14.Beat Swing(2023.3.25 LINE CUBE SHIBUYA)





<配信シングル情報>

2023/10/1(日)Release!

H ZETTRIO (60ヶ月連続配信シングル第58弾)

「ルンルン」





iTunes他配信サイトにてリリース。





www.hzettrio.info



