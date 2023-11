[Starley株式会社]

Starley株式会社(読み:スターレー、本社:東京都港区、代表取締役:丸橋 得真、以下「Starley」)は、Googleのスタートアップ支援プログラム「Google for Startups クラウド プログラム」(以下「本プログラム」)に採択されました。





本プログラムにより、Google CloudおよびFirebaseの費用が2年間で最大35万ドルまでカバーされ、技術トレーニング、ビジネスサポート、その他Googleが提供する特典の利用が可能となります。Starleyは、本プログラムを活用し、人とAIの新しいコミュニケーションのあり方を具現化するプロダクトのリリースに向けて、大規模言語モデル(LLM)や音声認識・音声合成モデル等に関する技術検証やプロトタイプの開発を加速させて参ります。



Google for Startups クラウド プログラムとは







Google for Startups クラウド プログラムについては以下をご参照ください。

https://cloud.google.com/startup?hl=ja



*Google Cloud および Firebase は Google LLC の商標です。



開発中のプロダクトについて





Starleyは、人とAIの新たな関係性をデザインし、普遍的な日常に溶け込むプロダクトを開発しています。現在、Starley初のプロダクトリリースへ向け、技術検証を進めております。また、各種領域における人材採用を積極的に進めています。





会社概要





名称 :Starley株式会社(スターレー株式会社)

所在地 :〒107-0062 東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル 2F 20

代表者 :代表取締役 丸橋 得真

設立 :2023年4月

URL :https://starley.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-18:16)