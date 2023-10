[CURVE DIGITAL PUBLISHING LIMITED]

待望のアドベンチャーRPG、『For The King II』の発売日が遂に決定!数多くのファンを魅了した前作からの熱い期待に応え、本作11月3日にSteamでのリリースが予定されています。







大人気を博したTRPG風のターン制ローグライト、『For The King』の続編が登場。Fahrulの残忍な女王に1人で立ち向かってもよし、4人パーティーで共闘してもよし。かつては敬愛されていた女王に秘められた謎を解き明かすことが、あなたにできるか?





今作では、Fahrul王国での冒険が前作以上に進化しています。多彩なアイテムや武器、そして新しいストーリーがプレイヤーを待ち受けています。策略を駆使して冒険の世界に没入し、新しい挑戦に立ち向かいましょう!



『For The King』シリーズの制作が開始されて以来、「プレイヤーとともに成長するゲームを作る」、という私たちの約束は変わっていません。そして本作に対する期待と夢は大きく、前作を超えて、ゲーム内で新しくて面白いコンテンツを継続的に提供し、皆様に愛される永遠の名作になることを目指しています。





当初、『For The King』は、メインストーリーと約9時間のゲームプレイを有する作品として皆様の前に登場しました。その後、私たちはさらに3年の歳月をかけ、多様なストーリーラインとボリュームを持つ作品へと成長させました。



今回、『For The King II』は前作の初期バージョンと比べ、ボリュームが3倍になります。そして現在、私たちは将来のアップデートを示すロードマップを準備しており、これからは無料の大型アップデートで冒険の世界を拡張し、新しいシングルプレイやマルチプレイのコンテンツを提供する予定です。新しい冒険、アイテム、武器、職業などの豊富な内容を含む有料拡張パックも予定されています。



11月3日から始まる今作の冒険は、まだまだ始まったばかりで、2024年には家庭用ゲーム機にもリリースする予定です。





予約特典について

前作を超える冒険と戦闘が待ち受ける本作ですが、特典として、11月3日より前に予約を完了させたユーザーには、豪華な特典が獲得できます。これにはゲーム内での冒険をサポートする特別な装備や衣装、そしてレジスタンスの情熱的なBGMが含まれています。さらに、事前予約すると、ゲーム価格から10%OFFの特典が適用されます。





さあ、今すぐ本作を予約しましょう!





IronOak Gamesについて

IronOak Gamesは、SLGとRPGを愛するゲーム業界のベテランたちによって2015年に設立されたスタジオで、現在、Curveの傘下のスタジオとして運営されています。「For The King」はIronOak Gamesのデビュー作であり、2018年のリリース時に多くの好評を受け、これまでの累計販売本数は300万本を超えています。





作品概要

ゲーム名:For The King II

発売日:2023年11月3日リリース予定

ジャンル:アドベンチャーRPG

プラットフォーム:Steam

プレイ人数:1人

開発元:IronOak Games

Steamページ:https://store.steampowered.com/app/1676840/



