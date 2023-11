[株式会社ラングレー]

TOTAL BODY MAKE BRANDをテーマにボディメイクにかかわる様々な商品を開発、販売しているBAMBI WATER(販売元 株式会社ラングレー 本社:東京都渋谷区 代表取締役:栗原淳徳)では、ショッピングサイトAmazonにおいて2023年11月24日(金)より開催される“Amazonブラックフライデー”に参加致します。先行セールは2023年11月22日(火)よりスタート!

ブラックフライデー期間中は、BAMBI WATERで売れ筋商品のスタイルナイトブラやプロテインシェイクなど、人気の高いボディメイクアイテムを特別価格で販売致します。



Amazonブラックフライデー BAMBI WATER 概要

□購入サイト

Amazon公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCB9A42E-DF87-49F5-950F-004A19351E6C

□ブラックフライデー開催期間

先行:2023年11月22日(水)0:00~11月23日(木)23:59まで

本番:2023年11月24日(金)0:00~12月1日 (金)23:59まで

□対象商品

STYLE UP :スタイルナイトブラ・スタイルレギンス等

INNER CARE :プロテインシェイク・スーパースムージー等



Amazon販売価格 ¥3,790(税込) →ブラックフライデー特別価格¥2,820 (税込)

外出時もおうちでも着けられるナイトブラ。柔らかく上質な着け心地とホールド力を実現した。脇高加工でバストの横流れを防止。特殊加工のリフトパットで美胸をキープ。(全17色)



Amazon販売価格 ¥3,560(税込) →ブラックフライデー特別価格¥2,540 (税込)

外出時×おうち×フィットネス、1日中使える着圧レギンス。柔らかい履き心地なのに、強力引き締め。特殊伸縮縫製で着圧力UPなのに圧力ラインなし!360°全方向圧力で美脚に。(全7色)



Amazon販売価格 ¥3,790(税込) →ブラックフライデー特別価格¥2,502(税込)

Wプロテイン&8種類の美容成分を追加配合した、女性のための《最新プロテインシェイク》!天然由来の甘味料を使っているから【低糖質・低脂質】で美味しいのに超低カロリー。(全13味)



Amazon販売価格 ¥3,048(税込) →ブラックフライデー特別価格¥2,068(税込)

スーパーフードと205種類の酵素から作られた最新スムージー。甘くて美味しいのにレアシュガーで低カロリー。膨張する食物繊維配合で満腹感を演出します。(全11味)



About BAMBI WATER





「自分らしく、理想の自分を叶える」 というコンセプトのトータルボディメイクブランドです。『BODY CARE』『INNER CARE』『STYLE UP』『FACE CARE』の4カテゴリーで20商品を展開し、シリーズ累計販売300万個を突破。昨年は楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2022を受賞し、さらに「楽天年間ランキング2022インナー・下着・ナイトウェア部門」においてスタイルナイトブラが1位を受賞。「月一回のエステより、本当に意味のあるデイリーボディメイクを」そんな真剣な想いで商品開発をしています。また、ボディメイクには興味があるけれど運動やフィットネス、ヨガなどは少しハードルが高い、そういった思いを持つ方たちのために、ボディメイクのエントランスブランドとして“きっかけ”をご提供していきたいと願っています。

一人でも多くの人が、”笑顔”で自分らしく人生を送れるように。それが、BAMBI WATERの使命です。



公式ブランドサイト https://bambiwater.com



