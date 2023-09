[株式会社CUPLES]

<To Go for the Earth>その1杯を、サステナブルな世界への一歩にしよう。あなたの毎日の1杯を、地球のための1歩に変えるサービスです。



リユーザブルカップのシェアリングサービスCUPLESが不定期に開催しているトークショー型インスタライブ"SUSTAINABREW"が今回初めてオフライン開催決定!

10/18(水) 19:30 よりONIBUS COFFEE 自由が丘店にて、LIGHT UP COFFEE 川野優馬氏をお招きし、ONIBUS COFFEE 坂尾篤史氏 と「コーヒーショップから見る未来」をテーマにトークショーを行います。









【イベント名】

SUSTAINABREW#3 「コーヒーショップから考える未来」

【概要】

CUPLES発案者のONIBUS COFFEE代表の坂尾篤史氏と、CUPLESの初期加盟店の一つであるLIGHT UP COFFEEの川野優馬氏をお招きします。生産国に赴き、消費者に価値をつなぐ両ショップの代表による「コーヒーショップから考える未来」について語っていただきます。

・気候変動と生産国への影響

・コーヒーショップのサスティナビリティにおける課題 など

【日時】

2023年10月18日(水)19:30開始21:00終了 ※開場19:10

【場所】

ONIBUS COFFEE 自由が丘店

住所:東京都目黒区緑が丘2-24-8 arbre自由が丘

【料金】

1,800円 LIGHT UP COFFEEのコーヒー1ドリンク付き

「事前予約制」イベントアプリ「Peatex」にて購入していただけます。

https://cuplessustainabrew3.peatix.com/



【定員】

25名

【参加条件】

CUPLES のアプリをダウンロードして、登録が済んでいる方もしくは、その場でダウンロードしていただける方。※当日のドリンクは、CUPLESを利用して頂きます。



下記URLよりダウンロードできます。

https://www.cuples.jp/













【当日スケジュール】

19:10 開場



19:30 CUPLESについて 株式会社CUPLES COO 鳥居大樹



19:40 メイントークセッション 「コーヒーショップから考える未来」LIGHT UP COFFEE 川野優馬 × ONIBUS COFFEE 坂尾篤史



20:30 休憩



20:40 質疑応答



21:00 終了





【SUSTAINABREWについて】

SUSTAINABREW は、繰り返し使えるリユーザブルカップでコーヒーをテイクアウトできるサービス“CUPLES"が不定期に開催するトークショーです。

環境に関する様々なトピックスや持続可能なライフスタイルについて専門家や実践者のインタビューを通じて探求していきます。



2023年7月6日(木) SUSTAINABREW#1 インスタライブ ゲスト ONIBUS COFFEE 坂尾篤史氏



2023年9月27日(水) SUSTAINABREW#2 インスタライブ ゲスト 国際環境NGOグリーンピース・ジャパン 儀同千弥氏



2023年10月18日(水)SUSTAINABREW#3 オフライン ゲスト LIGHT UP COFFEE 川野優馬氏 × ONIBUS COFFEE 坂尾篤史氏









※2023年9月27日(水) 国際環境NGOグリーンピース・ジャパン 儀同千弥氏 を招いてインスタライブを行います。”SCAJ2023”というアジア最大のスペシャルティコーヒイベントの最速潜入レポや、世界が大きな変化をしようとしている ”国際プラスチック条約” についてなど最新のトピックを中心に話したいと思います。









■CUPLESはリユーザブル(=繰り返し使える)カップをシェアするサービスです。

今まで通り気軽にテイクアウトでコーヒーを楽しみながらも、環境に配慮するために誕生しました。普段の使い捨てカップの代わりに、CUPLESのリユーザブルカップでテイクアウトして、飲み終わったらカップをお店に返却。そして、カップはお店で洗浄され次のユーザーへ再利用されます。「テイクアウト=使い捨て」ではなく、必要なときだけカップを借りてコーヒーがテイクアウトできるようになります。





■パートナー(加盟店)今後順次追加予定 ※加盟店は随時募集しております!

The Little BAKERY Tokyo/ GOOD TOWN BAKEHOUSE / JENNIFER SEVEN / ONIBUS COFFEE 八雲店/ONIBUS COFFEE 奥沢店/ONIBUS COFFEE中目黒店/ABOUT LIFE COFFEE BREWERS/Sniite/LIGHT UP COFFEE 下北沢/LIGHT UP COFFEE 吉祥寺/DAY&NIGHT/HAPPY HOUR/Burger Mania恵比寿/Burger Mania広尾/Burger Mania白金/Little chef/Passage Coffee Roastery/Passage Coffee 三田/私立珈琲小学校/STAN COFFEE AND BAKE/BE A GOOD NEIGHBOR COFFEE KIOSK/YOUR DAILY COFFEE 上町/YOUR DAILY COFFEE 代沢/LATTEST/NOG COFFEE ROASTERS 品川/NOG COFFEE ROASTERS 武蔵小山焙煎所/Coffee Wrights 表参道カフェ/Coffee Wrights 蔵前ロースタリー&カフェ ........and more







■ 会社概要

本社 : 〒152-0023 東京都目黒区八雲4-10-20

代表者 : 代表取締役社長 坂尾 篤史

設立 : 2023年1月

電話番号: 03-5701-9349

URL : https://www.cuples.jp/

事業内容: リユーザブルカップのシェアリングサービス「CUPLES」の運営







■ お問い合わせ/

CUPLESの導入を検討されている飲食店の方はこちら

株式会社 CUPLES 担当 鳥居

Tel: 080-6943-8737

Mail: info@cuples.jp



