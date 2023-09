[株式会社テンクロス]

9/23よりイベント『ハーヴェストムーン・サーベイ』を実施!召喚では『★5【火箭弾を操る用心兎】シズ』、『★5 【火焔戦輪を操る用心兎】クゥ』も登場します!





■イベント『ハーヴェストムーン・サーベイ』開催!



【開催期間:9/23 16:00~10/7 14:59】



復興の進むエ・ランテルで広まりつつあった一つの「噂」。

それは、王国辺境に最近できたという違法の賭博場の事だった。

「裏社会の強者」が仕切っているという謎めいた賭博場を

調査するべく、シズと九狐がさっそく現地に赴くのだが――



イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■イベント召喚『有償限定ハーヴェストムーン・サーベイステップアップ召喚-シズ-』開催!



【開催期間:9/23 16:00~10/7 14:59】



『有償限定ハーヴェストムーン・サーベイステップアップ召喚-シズ-』では、

新登場の限定★5キャラ【火箭弾を操る用心兎】シズと他3体をピックアップします!

STEP8で新登場の限定★5キャラ【火箭弾を操る用心兎】シズ1体確定!

イベント「ハーヴェストムーン・サーベイ」ではボーナス最大「140%」を所持しています!



≪新登場キャラクター≫

★5【火箭弾を操る用心兎】シズ





《限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

NEW ★5【火箭弾を操る用心兎】シズ

[復刻]★5【天真賀正】スライム子

[復刻]★5【一槍一刀】コキュートス

[復刻]★5【湯治の吸血鬼】シャルティア



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント召喚『有償限定 ナザリック祭召喚』開催!



【開催期間:9/23 16:00~10/7 14:59】



『有償限定ナザリック祭召喚』では、STEP5で新登場の限定★5キャラ【火焔戦輪を操る用心兎】クゥが1体が確定します!

排出される★5キャラクターは「ナザリック祭」限定キャラクターのみ登場します!

また、「10回召喚」で★4以上キャラクターいずれかが確定します!

イベント「ハーヴェストムーン・サーベイ」ではボーナス最大「140%」を所持しています!



≪新登場キャラクター≫

★5 【火焔戦輪を操る用心兎】クゥ





《STEP5で確定する★5キャラクター》

NEW★5【火焔戦輪を操る用心兎】クゥ [速]





■『ハーヴェストムーン・サーベイキャンペーン』開催!



【開催期間:9/23 16:00~10/7 14:59】



ハーヴェストムーン・サーベイキャンペーンを実施!

期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします!



▼ハーヴェストムーン・サーベイキャンペーンログインボーナス

≪ログインボーナスアイテム≫

・1回目 金貨 × 1000000

・2回目 強竜石・大 × 30

・3回目 金貨 × 1000000

・4回目 指南書・上位 × 30

・5回目 無償混沌石 × 100

・6回目 早駆の砂時計 × 10

・7回目 強化物資・大 × 20

・8回目 エピゴノイの指輪 × 10

・9回目 ダグザの宝剣 × 5

・10回目 無償混沌石 × 200



▼ハーヴェストムーン・サーベイキャンペーンミッション



特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます!

ミッションの報酬には、「限界突破素材」や「混沌石」が含まれておりますのでぜひ挑戦してみてください!



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

※一部画像は開発中の画面です。

※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL

App Store(iOS) :https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675

Google Play(android) :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over

Amazonアプリストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/

DMM GAMES :https://overlord-game.com/dmg_temp

最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。

ゲーム公式Twitter:https://twitter.com/overlord_ch



■ゲーム概要

タイトル : MASS FOR THE DEAD OVERLORD

ジャンル : 異世界ダークファンタジーRPG

配信日 : 2019年2月21日

対応OS : Android 5.1以降 / iOS 10 以降

価格 : 基本プレイ無料 (アイテム課金型)

ゲーム公式サイト : https://overlord-game.com

ゲーム公式Twitter : https://twitter.com/overlord_ch

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード製作委員会



■会社概要

商号 :株式会社テンクロス(英語表記:tencross,Inc.)

代表者 : 代表取締役 塚田典和

所在地 : 東京都新宿区揚場町2番18号 ブリエ飯田橋6階

事業内容 : ゲーム事業

URL : https://www.tencross.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-13:16)