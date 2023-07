[株式会社Almondo]

産業が抱える課題を起点にAIを中心とする最先端テクノロジーを実装する東京大学松尾研発のスタートアップ、株式会社Almondo(本社所在地:東京都文京区本郷、代表取締役社長:伊藤滉太、以下「Almondo」)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups 」に採択されたことをお知らせいたします。





■Microsoft for Startupsとは

Microsoft for Startupsとは、マイクロソフト社が世界140カ国以上に展開するスタートアップ向けの支援プログラムです。このプログラムは、革新的な技術やサービスを開発・提供をしているスタートアップ企業の成長を加速することを目指しており、採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスが可能となり、さらにマイクロソフト社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。

Microsoft for Startups概要:https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/





■当社のMicrosoft for Startups活用方針について

Almondoは、産業が抱える課題を起点にAIを中心とする最先端テクノロジーを実装する東京大学松尾研発のスタートアップです。

現役の東京大学の学生をはじめ、松尾研究所でのAI開発プロジェクトや、プロダクト開発の経験がある者など、優秀な若手人材からなる組織で、創業から多数の大手上場企業との協業を実施し、現場導入までご支援しております。

近年のAI技術、特にOpenAI社が提供するGPT-4のような最新の自然言語処理技術を提供サービスに組み込むことで、サービス開発の加速および提供品質を高められると考えております。マイクロソフト社のプログラム支援を更なる追い風とし、今後も最新技術を活用したサービス展開を推進します。



■ Almondo会社概要

株式会社Almondoは、東京大学松尾研発AIスタートアップとして、ChatGPTによってAIがより身近な存在になった今、大手上場企業を中心に、ミッションである「テクノロジーで、人の力や想いを解き放つ」の実現を目指して、法人向けAIソリューション事業を展開しております。



会社名:株式会社Almondo

代表者:代表取締役社長 伊藤滉太

所在地:東京都文京区本郷2-35-10本郷瀬川ビル4F

URL:https://almondotech.com/

お問合せ先メールアドレス:info@almondotech.com



