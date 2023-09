[P2C Studio株式会社]

BGオフィシャル販売サイト https://frontrowbyuuum.com/pages/bg



様々な業界で活躍中の著名人 ( タレント、モデル、動画クリエイターなど ) がプロデュースするファッションブランドECモール“FRONT ROW by UUUM”より動画クリエイターとうあさんによるプロデュースのファッションブランド『BG(ビージー)』を発表いたしました。



9月7日(木)19:00から、とうあさん本人による商品紹介YouTube Liveの開催並びに、商品の受注受付を開始いたします。



とうあ公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@___2toua2___









BGオフィシャル販売サイト https://frontrowbyuuum.com/pages/bg









「年齢にも性別にも囚われずありのままの自分を少し強くする心躍るままに、好奇心をそのままに今日という日をあなたの人生で一番の日に」













「Borderless Gradation」 自由な、境目のない。

という意味を込めました。



ブランドディレクターの今の気分をベースに、遊び心を加えられたストリート、モード、ヴィンテージティストをトッピングしたラインナップに、性別に囚われないユニセックスアイテムなどを多数展開しております。



とうあ本人による商品紹介YouTube Liveも開催致します。

開催予定日時 9/7(木)19:00頃

【とうあ公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@___2toua2___



『BG』1stコレクション受注概要





【受注開始日時】

・ 9/7(木) 19:00より公式サイト( https://frontrowbyuuum.com/pages/bg )にて開始。

【販売アイテム】

・コート、スウェット他、全14アイテム(各プロダクト展開有)

【価格】

・¥4,950~













































性別にとらわれない自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発言で10代を中心に絶大な人気を誇る。



とうあが発信した『おはようでやんす』は2020年~2021年と連続して若者トレンドワードに選ばれ、2021年『JC・JK流行語大賞』のコトバ部門で『きまZ』が1位、ヒト部門で『とうあ』が5位と2冠を果たしトレンドを生み出している。



2021年12月に自身初の書籍『生まれ変わっても自分でいたいって思うために生きてる』を出版。

2022年10代の心情や葛藤を綴った楽曲「若者(Young)」でアーティストデビュー。2023年には独自の世界観を表現した初のフォトブック「何者」を出版。

YouTubeチャンネル「とうあ」の登録者数は107万人を超える。







Instagram https://www.instagram.com/bg_by_toatakami/ (@bg_by_toatakami)



LINE https://lin.ee/x0Mr4DY (BG official)



ECサイト https://frontrowbyuuum.com/pages/bg











YouTube ( @___2toua2___ ) https://www.youtube.com/@___2toua2___



TikTok ( @___2toua2___ ) https://www.tiktok.com/@___2toua2___



Instagram ( @___2toua2___ )https://www.instagram.com/___2toua2___/



X ( @___2toua2___ )https://twitter.com/___2toua2___













「FRONT ROW (フロントロウ)」とは、主にファションショーにおいて、 そのステージの最前列に位置する場所のことを指します。

そこには熱狂的なファンが集い、そのアーティストの想いと共に一つになれる場所です。

様々な場面で活躍している十人十色のアーティストが生み出すファッションクリエイティブを最前線でワクワクドキドキする心のゆらぎを体感するファッションサイトです。



今後も、さまざまな場面で活躍している十人十色のアーティストが生み出すファッションクリエイティブを最前線で味わえるECモールとして、今注目のアーティストとコラボ商品の発表を予定しています。



また、オリジナルブランドとして、FMiBL(ファミル)をリリースし展開もしている。







FRONT ROW by UUUM ECサイト https://frontrowbyuuum.com/



公式YouTube チャンネル https://www.youtube.com/@FRONTROW_BY_UUUM



公式INSTAGRAM https://www.instagram.com/frontrow_uuum/



公式twitter https://twitter.com/frontrow_uuum



公式TikTok https://www.tiktok.com/@frontrow_uuum







P2C Studioは今後も、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開して参ります。



名称 :P2C Studio株式会社

代表者 :代表取締役社長 笠原 直人

所在地 :東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

株主 :UUUM株式会社 (100%出資連結子会社)

事業内容 :P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業

HP : https://p2cstudio.com/





P2C StudioはP2C(Person to Consumer、 PtoC)領域において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-16:16)