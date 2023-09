[株式会社Lucca]

株式会社Lucca(所在:東京都渋谷区、代表取締役社長 加藤 洋介 )が運営するアパレルブランド

「BRODO di PESCE」が2023年10月7日(土)8日(日)の2日間に渡り

OPEN NAKAMEGUROにて自主企画イベントを開催します。



自主企画イベント「Pesce Holiday」のテーマは "place for woman,kids, and daddy“

大人にとっても子供にとっても居心地良い休日を。

休日の主役はいつも自分!そんな気持ちになれますように。

秋めいてくる10月に居心地を求めてお気軽にお越しいただける空間づくりを目指します。



今回テーマにあった多種多様なブランド様が参加致します。

【参加ブランド】



miton kids × Mi RAE



【life with miton kids.】



シンプルでありながらどこか可愛い

毎日使いたくなるお洋服をみなさまの素敵な

毎日に寄り添えるそんなお洋服を

作ったりセレクトしています。

HP:https://yuzumiton.thebase.in/





sally vintage



架空の人物 sally のクローゼットをテーマに

ヨーロッパとアメリカのヴィンテージを

その時々の気分に合わせてセレクト。

オシャレに欲張りなsallyの

日常をイメージして集めたvintage shop

HP:https://sallyvintage.base.shop/





pam baby



【𝗈𝗋𝗂𝗀𝗂𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍 𝖿𝗈𝗋 𝖻𝖺𝖻𝗒.】



プロのコーディネータが厳選した

アニバーサリーフォトの装飾小物の

レンタル事業を主力とし、

その他にデザインや素材に拘った

オリジナルアイテムの販売もしています。

HP:https://pambaby.stores.jp/





Jedi Flower



現在ORANGE PARLORにて

間借りで花屋を運営。

他、POPUPでの出店や生け込み、

装花などお花のお仕事お受けしてます。



※当日はPESCE HOLIDAYスタッフが販売します。

HP:https://jedi.base.shop/





【BRODO di PESCEについて】





『凛×リラクシー』

光を透過するような繊細さや肌を優しく包むしなやかさ、

風がすり抜ける心地よさ…

「BRODO di PESCE」が大切にするのは

“上質な素材”から始まる服づくり。

凛と生きる女性たちのありのままの個性と響き合い、

ライフシーンに彩りをもたらすワードローブを追求しています。



「BRODO di PESCE」の由来。

イタリア語でBRODO=出汁、PESCE=魚



ONLINE STORE:https://brododipesce-store.com/





【開催場所】



OPEN NAKAMEGURO



日時:2023年10月7日/8日 2日間

DAY1 11時~18時 DAY2 11時~17時

場所:東京都目黒区上目黒2-9-17

Nakameguro Crossover1F

東京メトロ 中目黒駅より 徒歩約5分

東急東横線 代官山駅より徒歩約11分



