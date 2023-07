[株式会社ストックマン]

HEARTHが提案するペットとそのオーナーが、共に心地よく暮らすための、ラグジュアリーペットブランドPOPUP STOREをPASSAGE DU STOCKMAN恵比寿ガーデンプレイス店にて開催。



世界中にある様々な“ 心動かされる素晴らしいプロダクト”それらに込められた、「デザイン」「素材」「ストーリー」などの哲学を、見て、触れて、感じてもらいたいという願いから誕生した国内外のペット用品およびインテリア雑貨を扱うライフスタイルショップ「HEARTH(ハース)」では、2023年7月15日(土)~7月23日(日) 「恵比寿ガーデンプレイス PASSAGE DU STOCKMAN(パサージュ ドゥ ストックマン)」にて、期間限定POP UP STOREを開催いたします。

ドイツのペット用品「MiaCara(ミアカラ)」や、猫にとって安全で美しい首輪を展開する「CHESHIRE&WAIN(チェシャ&ウェイン)」などを中心に様々なラグジュアリーペットアイテムが店頭に並びます。

「人、動物、地球に優しい」を心掛けており、「よろこびがあふれる、世の中にしたい。」という思いから、今回のPOP UP STOREで売り上げた金額の5%を犬猫保護団体であるBeSail_Animalへ寄付させて頂きます。実際に手に取り、触れることのできる貴重な機会となっておりますのでぜひこの機会におこしください。







<POP UP STORE概要>

■ 期間 2023年7月15日(土)~7月23日(日)

■ 場所 PASSAGE DU STOCKMAN(パサージュ ドゥ ストックマン)

東京都渋谷区恵比寿4丁目20番7号 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1

■ 営業時間 10:00~20:00

■ 問い合わせ 03-5422-8026(店舗)

※会期中はどなたでもご入場可能です。アポイント不要。



POPUP STORE展開ブランド





ドイツのペット用品「MiaCara(ミアカラ)」はエレガントで洗練されたデザインにくわえ、職人によってひとつひとつ手作りされている高品質で実用的な機能を兼ね備えたハイクオリティ・ブランドです。また、可能な限り環境に優しい方法で最高のペットグッズを作り出すことで、人や動物に対してだけでなく、環境にも良い影響を与えることを目指しています。





ロンドンで創業した猫用品「CHESHIRE & WAIN ( チェシャ&ウェイン) 」は、ブランド創業者ソニア・ファレルが何年にもわたり研究を重ね、猫にとって安全で美しい首輪をひとつひとつ愛情を込めて作り上げるラグジュアリーキャットブランドです。



https://www.hearth-inc.jp/brands

https://www.instagram.com/catperson_necoha/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D





POP UP STOREで売り上げた金額の5%を犬猫保護団体であるBeSail_Animalへ寄付させて頂きます。



PECAN CHOCOLAT(ピーカン チョコレート)

ほっと一息コーヒーや紅茶と一緒に、

ゆったりME TIME や誰かとのお酒のお供に、

ちょっとした自分へのご褒美に、

そして大切な人への贈り物に・・・

甘さ控えめのビターチョコとサクサク食感で

香ばしいキャラメルピーカンナッツの絶妙なバランス。

一口目から幸せを感じられて、気づいたら一枚ペロリ。

そんな新しい大人のチョコレート体験をお楽しみください。

https://chocolatierfumi.studio.site/



【About 「BeSail_Animal(ビセイルアニマル)」】



主に地方の保健所に収容された犬猫を連れて帰り東京中央区にある自宅兼シェルターで人馴れ、治療、家庭に入る為に必要な事をトレーニングします。その後問題なければ里親様を探す活動をしています。またペットショップの裏にある「繁殖屋」からのレスキューも行っており小型犬や病気の子も積極的に保護しております。



外猫問題にも積極的に取り組み、生まれてしまった子猫は保護し、譲渡会に参加して里親様を探しています。親猫や成猫は避妊去勢をしてリリースします。

病気の子や人馴れしている子はできる限り保護しています。



可哀想な境遇にある犬猫を1頭でも多く幸せに繋げられたらと思って活動しております。



公式インスタグラム:@rescue_dog_cat (https://www.instagram.com/rescue_dog_cat/?hl=ja )



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-19:16)