[株式会社日新]



株式会社日新(神奈川県横浜市、代表取締役社長:筒井雅洋、以下当社)は9月13日(水)~15日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級の物流・ロジスティクス専門展「国際物流総合展2023第3回INNOVATION EXPO」に出展いたします。



今回の出展は「貿易・国際物流の効率化」をテーマに、株式会社トレードワルツ(以下トレードワルツ)と共同で展示を行います。当社が手掛けるデジタルフォワーディングサービス「Forward ONE」と、トレードワルツによる貿易プラットフォーム「TradeWaltz(R)」をご紹介いたします。



両サービスは、コロナ禍を経て貿易実務の省力化やサプライチェーンの可視化をご検討中のお客様に向けて、国際物流費の見積り取得の効率化や、輸出入案件の一元管理による情報共有・可視化をご提供するオンラインサービスです。



ブースではシステムデモンストレーションやミニセミナー、今後の開発予定などを交えながらサービスのご案内を行います。万障お繰り合わせの上、ご来場頂けますようお願いいたします。

(尚、入場は事前登録制となっておりますのでご注意ください)



イベント名 : 国際物流総合展2023 第3回INNOVATION EXPO

主催 : 一般社団法人 日本能率協会 他6団体

開催日時 : 2023 年9月13日(水)~ 15日(金) 10:00 ~ 17:00

会場 : 東京ビッグサイト(東京国際展示場)西1-4ホール

ブース番号 : 西ホール4B-24



入場者事前登録は展示会サイト(https://www.logistech-online.com/jp/registration.php)よりお願いいたします。





【展示サービス】





Forward ONE は当社が手掛ける、デジタルフォワーディングサービスです。



荷主との間で行われる「国際輸送費の算出、本船スケジュール・輸送スペースの確認、Booking依頼、書類のやり取り、船積み作業の進捗管理、本船のトラッキング」などをオンラインサイト上で一貫して行うことで、各関係者の業務効率化をめざしています。

今秋には「作業進捗管理・トラッキング」機能を実装し、輸出入手配の進捗や最新の本船動静、書類の授受、スレッド機能を提供開始予定です。

また損害保険ジャパン株式会社が提供するMARINE My Pageと連携し、貨物保険の概算見積、付保手配、証券管理などをご利用いただける「貨物保険」機能も加わる予定です。

今後もCO2排出量の可視化やファイナンス機能、見積機能の拡充などを予定しています。

HP:https://hp.forwardone.nissin-tw.com/







TradeWaltz(R)は、株式会社トレードワルツによる産業横断型の貿易プラットフォームです。



商社やメーカー、銀行、保険、船会社、物流企業など貿易取引の各関係者間で手続きに関わる情報を一気通貫に管理することが可能です。情報の改ざんが難しいブロックチェーン技術を活用することで、セキュアな貿易手続きの完全電子化を提供しています。また、国内外のプラットフォームやサービスとAPI連携するなど、新たな価値をユーザへ提供します。

HP:https://www.tradewaltz.com/





【お問い合わせ先】

会社名 : 株式会社日新(NISSIN CORPORATION)

部署名 : 事業戦略部 物流DX推進室

所在地 : 東京都千代田区麹町1-6-4

TEL : 03-3238-6583

URL : https://hp.forwardone.nissin-tw.com/

事業内容: 国際物流事業、Forward ONE サービスサイトの開発・運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-17:16)