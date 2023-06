[Hyperkin, Inc.]







2023年 6 月 5 日

Hyperkin Japan

HYPERKIN、Xboxライセンス取得のゲームコントローラー

待望のXbox360コントローラーリメイクモデル 「Xenon」を発売



Hyperkin,INC(本社:米国カルフォルニア州、CEO:Steven Mar)は、Xboxライセンス取得のゲームコントローラー「HYPERKIN Xenon 有線コントローラー」を日本市場で2023年8月10日(木)に発売致します。



2023年6月5日(月)15時より、各オンラインショップにて予約の受付けを開始します。



待望のXbox360コントローラーリメイクモデルが追加機能を搭載しXbox Series X|Sで蘇る!



2005年にマイクロソフト社様から発売されたXbox360コントローラーはユーザー様に高く評価されたコントローラーの1つとして知られています。



本製品はXbox360コントローラーにインスパイアされ、ユーザー様から高い評価を頂いた要素(手に馴染みやすい形状、アナログトリガーの形状、左上寄りのアナログスティック等)はそのままに、インパルストリガーをはじめ追加機能を搭載し Xbox Series X|Sに対応したXbox360コントローラーリメイクモデルです。



本製品はXbox公式ライセンスを取得したコントローラーで、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11 PCに対応しております。









Hyperkin Xenon 有線コントローラー

Xbox 360 Controller Remake Model

待望のXbox360コントローラーリメイクモデルが追加機能を搭載しXbox Series X|Sで蘇る!

for Xbox Series X / Xbox Series S / Xbox One / Windows 10/11





【製品概要】

・本製品はXbox公式ライセンス製品です。

・Xbox Series X|S、Xbox One、Windows10/11に対応。

・待望のXbox360のコントローラーが追加機能を搭載しリメイクモデルで登場。

・インパルストリガーを搭載!

高精度アナログトリガーの振動機能でFPSのプレイもアツい! ※対応ゲームのみ。

・ボタン配置はXbox純正品に準拠。シェアボタンにも対応。

・デュアルランブルモーターで没入感を高める振動フィードバック。

臨場感あふれるゲームプレイを体感! ※対応ゲームのみ。

・レスポンスの高い十字ボタンとスティック。

・着脱可能な約3m【USB Type-C】ケーブルを採用。

・3.5mmヘッドセットジャック端子付き! ゲームプレイに没頭出来ます。



































■各オンラインショップの予約サイトはコチラ ↓↓↓





【Amazon.co.jp 様】

・[Xenon 有線コントローラー Black] M01368-BK

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5DXD7R3

・[Xenon 有線コントローラー White] M01368-WH

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5DZHCY9

・[Xenon 有線コントローラー Red] M01368-RD

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5DYLJD6

・[Xenon 有線コントローラー Pink] M01368-PI

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5DZV3JL





【ヨドバシ.com 様】

・[Xenon 有線コントローラー Black] M01368-BK

https://www.yodobashi.com/product/100000001007858955/

・[Xenon 有線コントローラー White] M01368-WH

https://www.yodobashi.com/product/100000001007858956/

・[Xenon 有線コントローラー Red] M01368-RD

https://www.yodobashi.com/product/100000001007858957/

・[Xenon 有線コントローラー Pink] M01368-PI

https://www.yodobashi.com/product/100000001007858958/





【ビックカメラ.com 様】

・[Xenon 有線コントローラー Black] M01368-BK

https://www.biccamera.com/bc/item/11478096/

・[Xenon 有線コントローラー White] M01368-WH

https://www.biccamera.com/bc/item/11478098/

・[Xenon 有線コントローラー Red] M01368-RD

https://www.biccamera.com/bc/item/11478099/

・[Xenon 有線コントローラー Pink] M01368-PI

https://www.biccamera.com/bc/item/11478097/





【Joshin web ショップ 様】

・[Xenon 有線コントローラー Black] M01368-BK

https://joshinweb.jp/game/56693/0810007713939.html

・[Xenon 有線コントローラー White] M01368-WH

https://joshinweb.jp/game/56693/0810007713953.html

・[Xenon 有線コントローラー Red] M01368-RD

https://joshinweb.jp/game/56693/0810007714165.html

・[Xenon 有線コントローラー Pink] M01368-PI

https://joshinweb.jp/game/56693/0810007713946.html





※その他、各オンラインショップでも随時、予約販売を開始致します。





【Hyperkin,INC について】 https://hyperkin.com



HYPERKIN(R)は2006年に設立されたアメリカ カルフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置く

ゲーム周辺機器メーカーです。

幅広い世代のゲーマーに向けたユニークで革新的、利便性、快適なソリューションを提供し

エンターテインメント業界をリードしています。





【製品に関するお問い合わせ先】

Hyperkin Japan (ハイパーキン ジャパン)

jpsupport@hyperkin.com



Hyperkin 日本公式Webサイト

http://www.hyperkin.com/japan/

















このたび日本では、数ある製品の中から、Microsoft社より公式ライセンスを取得したXbox 公式ライセンス製品よりサービスを開始致します。

日本の皆様にも弊社商品でゲームライフをお楽しみ頂ければ幸いです。

皆様に安心安全にゲームを楽しんで頂けるように開発、販売を行っております。



(C) 2023 Hyperkin Inc. Hyperkin(R)は、Hyperkin Inc.の登録商標です。無断転載を禁じます。すべての権利を保有します。

Microsoft、Xbox、Xbox "Sphere" Design、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11は、マイクロソフトグループの商標です。その他の商標は、各所有者に帰属します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-17:46)