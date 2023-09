[株式会社オムニバス]

購入金額の一部を社会貢献団体に寄付



デジタルマーケティング事業を提供する株式会社オムニバス(本社:東京都港区、代表取締役:岩井 亮 以下、オムニバス)は、2023年9月19日、提供する寄付プラットフォーム『Pay it Forward Project(R)︎』(以下:ペイフォワードプロジェクト)のグッズを販売する公式オンラインストアをオープンしました。







寄付を身近にするプラットフォーム「ペイフォワードプロジェクト」





株式会社オムニバスでは、2023年3月より、友人・知人へのお礼を寄付に代える新しい寄付プラットフォーム「ペイフォワードプロジェクト」を提供しています。

Z世代やミレニアル世代を主な対象に「日本人にとって寄付をもっと身近な行為にする」ことをミッションに掲げており、様々なイラストレーターを起用してサービスを運営しています。



9月19日にオンラインストアをオープン。オリジナルグッズを販売開始





昨今、製品やサービスを選ぶ際に、環境、社会、倫理的な側面を考慮し、倫理的な価値観や持続可能性に合致する選択をするエシカル消費の考え方が広がっています。



ペイフォワードプロジェクトでは、従来提供してきた寄付プラットフォーム上でのサービスにとどまらず、人々にとって寄付がより身近に感じられるきっかけを提供するため、この度公式オンラインストアをオープンしました。



販売するグッズは全て寄付付き商品となっており、サイト上での売り上げのうち諸経費を除いた利益の10%は、ペイフォワードプロジェクトに参画する、子ども支援や動物保護等に取り組む認定NPO法人に寄付されます。



第一弾として、ペイフォワードプロジェクトのサイトメインビジュアルを手掛けたイラストレーター PHI氏がデザインするTシャツとステッカーを販売開始します。



商品紹介





PAY IT FORWARD PROJECTオリジナルTシャツ



価格:3,980円(税込)

カラー:ホワイト、ブラック

サイズ:M、L、XL、2XL

材質:綿100%

6.2ozのヘビーウェイトボディTシャツです。



PAY IT FORWARD PROJECTオリジナルステッカー



価格:300円(税込)

サイズ:5.5cm x 10.0cm

材質名:透明塩ビ(強粘着) ※シールの白部分は台紙を剥がすと透明です。



今後の展望





今後、ペイフォワードプロジェクトに参画する様々なクリエイターと協業して、商品ラインナップを拡充していきます。より多くの人にとって寄付が身近なものになるよう、プロジェクトを進めてまいります。



ペイフォワードプロジェクトについて





「ペイフォワード」とは、自分が誰かに親切にしてもらった際に、その人に直接恩返しをするのではなく、他の誰かに親切にしてあげることで、善意をつないでいく考えを指します。

ペイフォワードプロジェクトは、誰かに対する感謝の気持ちを他の人への手助け、すなわち寄付で返していく(「恩を先に送る」)ことを提案する、新しい形の寄付プラットフォームです。



会社概要





会社名 :株式会社オムニバス

代表者 :代表取締役 岩井亮

設立 : 2008年8月

所在地 :東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー 9F

URL :https://e-omnibus.co.jp/

事業内容:インターネット広告配信事業、マーケティングコンサルティング業



本リリースに関するお問い合わせ





MAIL:pf-project@e-omnibus.co.jp TEL:03-5725-8317



