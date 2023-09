[株式会社 CULTURE AVENUE]

鷲尾伶菜セットリスト大公開 そして気になるもう一人は?



YouTubeライブ配信「COLORZ SHOW 2023 powered by SHEIN 総集編」はお楽しみいただけましたか?





スペシャルコンテンツとして同時公開の「京都即成院ライブ - OCEANS with 鷲尾伶菜」

ライブでは、鷲尾伶菜 ソロプロジェクト第一弾シングル『Call Me Sick』や、COLORZ SHOWでも歌い紡がれている『Summer in KYOTO』を含む6曲をOCEANSのバンドアレンジで披露。今しか見られないスペシャルコンテンツのアーカイブ配信は10/7(土)18:59までお楽しみいただけます。



そして、ライブ後半に登場した妖艶な装いのもう一人の女性ボーカル。もうお気付きですよね?

今回初めてバンドとの歌唱を披露してくれた森香澄さん。

10曲を歌いあげたフルバージョンの配信は、10月7日(土)19:00から同じくOCEANSオフィシャルYouTubeチャンネルでスタート。初めてとは思えないパフォーマンスをお楽しみに!



京都即成院ライブ - OCEANS with 鷲尾伶菜





アーカイブ配信:2023年10月7日(土) 18:59まで

OCEANSオフィシャルYouTubeチャンネル(oceansex.kureiyukis5007)にて配信

https://youtube.com/live/RoXPo-jIY84





【鷲尾伶菜 セットリスト】

M1. Summer in KYOTO

M2. CALL ME SICK

M3. 宝石

M4. Hello, Again ~昔からある場所~

M5. 白雪姫

M6. 世界から音が消えた日



京都即成院ライブ - OCEANS with 森香澄







OCEANSが京都即成院でライブを行うようになり今年で3度目となります。

今回は、国内のファンだけではなく海外からの応援してくれている皆さんのために、少し趣向を凝らして日本の文化を感じてもらおうとOCEANSメンバーそして森香澄さんは、伝統文化の一つである歌舞伎から隈取りのメイクを取り入れ、即成院という芸事にゆかりのある地からライブに臨みました。

気になるライブの全貌は10月7日からの配信でご覧ください。



配信: 2023年10月7日(土) 19:00から

OCEANSオフィシャルYouTubeチャンネル(oceansex.kureiyukis5007)にて配信

https://youtube.com/live/96lou3D8LDQ





【森香澄コメント】

最初にお話をいただいた時は、私にボーカルが務まるのか不安でした。

ライブをすることはもちろん、バンド編成で歌うことも初めての経験でした。

ですが、打ち合わせや練習を重ねていくうちに、やりたいことや表現したいことが生まれてきて、それを形にするのが楽しくなっていました。

京都の由緒あるお寺から日本の文化をお伝えできたらと思っています。

自分の感情と向き合いながら、精一杯歌いましたので、是非ご覧いただけると嬉しいです。



鷲尾伶菜 プロフィール





2011 年「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 3 ~ For Girls ~」において選出され、Vocal&Performer として Flower に加入。同年「Still」 にてデビュー。デビュー後、EXILE の D.N.A を受け継ぐ、本格的なダンスパフォーマンスを展開するダンス & ボーカルプロジェクト” E-girls” としても 活動を開始。2020 年末をもって E-girls は活動を終了させ、満を持してソロプロジェクトを始動。2020 年 10 月 2 日 映画『小説の神様 君としか描け ない物語』主題歌 / 挿入歌「Call Me Sick/ こんな世界にしたのは誰だ」デジタルリリース、YouTube チャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し大きな 反響を得ている。2021 年 11 月 17 日 幾田りら初書き下ろし、伶ソロ初フィーチャリング曲「宝石 feat. 幾田りら」リリース『。昨日より赤く明日より青く -CINEMA FIGHTERS project-』「怪談満 月蛤坂」主題歌「散る散る満ちる」、清塚信也 書き下ろし、フィーチャリング&伶 作詞による「恋と、終わりと、kiss feat.清塚信也 」、数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)との初コラボカバー「So Special(Version EX)」他収録の伶ソロファーストアルバム「Just Wanna Sing」を 2022 年 4 月 13 日リリース。2023 年 2 月 15 日、自身初となるドラマ主題歌として「So Addictive」をリリース。テレビ東京ドラマチューズ!「夫を社会的に抹殺する5 つの方法」主題歌として話題を集めた。2023年7月には自身初となるリクエストライブを大阪と横浜で開催「白雪姫」「Follow Me」などグループ時代 の代表曲を筆頭に全26曲を披露した。10月11日には鷲尾伶菜名義では初となるAL「For My Dear」をリリース。リード楽曲「銀色」ではE-girls/Flower の楽曲を数多く手が けた小竹正人を作詞に迎え、鷲尾伶菜としてのソロ活動の新たなる一歩を踏み出す。

11月には大阪・東京・横浜にて「Reina Washio Billboard Live」の開催が決定している。



鷲尾伶菜 公式サイト:https://rei-web.jp/



森香澄 プロフィール







元テレビ東京アナウンサー。 『THEカラオケ★バトル』や

『ウイニング競馬』『よじごじDays』などの 司会を務め、

その明るく親しみやすいキャラクター、柔らかな雰囲気で人気に。

自身の SNS は総フォロワー110 万人を突破。

今後はアナウンス業のみならず多岐に渡り積極的に活動を広げていく



森香澄 公式サイト:https://seju.tokyo/talents/kasumi-mori/#



OCEANS プロフィール





元キマグレンのクレイ勇輝がプロデュースするバンドが、名前を「OCEANS」に改め、始動。

2015年のキマグレン解散以降、「仲間たちと趣味のような形で」音楽活動を続けていたクレイ勇輝。2018年に、OKP-STAR(ex.Aqua Timez)、Shun(HY)、芹澤優真(SPECIAL OTHERS)、MARTIN(OAU)、GIRA MUNDO、yui(FLOWER FLOWER)と共に、平昌オリンピック冬季競技大会パブリックビューイングイベントに出演したのをきっかけに、「クレイユーキーズ」を結成した。 バンド名は、クレイ勇輝がキマグレンとして音楽活動を始めた海、そしてインスパイアされた映画だという『オーシャンズ11』に由来する。活動スタイルは変わらず、柔軟かつ流動的にメンバーを編成。『オーシャンズ11』のように、集結したスペシャリストたちが役割分担しながらライブや作品制作という目的を達成していく、“一人一人が主人公”のプロジェクト」を目指す。



京都即成院ライブ出演メンバー:

Yuki Kurei(Vocal&Guitar)/Kafu Satoh(Vocal&Guitar)/Yuji Sugimoto(Keyboard)/MARTIN(Violin)/OKP-STAR(Bass)/Gen Hikosaka(Drums)/SARO(Tapdance)



公式サイト:https://oceans-band.com/



京都東山 即成院





即成院(そくじょういん)は、京都府京都市東山区泉涌寺山内町にある真言宗泉涌寺派の寺院。泉涌寺の塔頭のひとつで、本尊は阿弥陀如来。山号は光明山。毎年10月に行われる「二十五菩薩練供養」の行事で知られ、山内には那須与一の墓がある。通称は那須の与一さん。泉山七福神巡り第1番(福禄寿)札所。



〒605-0977 京都府京都市東山区泉涌寺山内町28

公式サイト:https://www.gensegokuraku.com/



