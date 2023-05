[Citiverse Inc.]

デジタルテクノロジーで没入感のある”アート・音楽・映像”のイベントを、Hibiki Run と NFT COLORが共催。



ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業を営むCitiverse Inc.(本社・カナダ/トロント、CEO・Leo Wang)は、開発・運営をする音楽の発見をゲーム化した「Hibiki Run」アプリのオフラインイベント『TOMO NIGHT in OSAKA』を7月2日(日)に大阪で開催します。



WEB3×NFTとリアルを組み合わせ、ガチャの世界観をリアルに楽しめる体験、15m巨大スクリーンでのNFTアートの展示や、4面LEDでVR・VJアーティストによる映像空間を演出した、今年2月28日に東京(RED° TOKYO TOWER)で開催した一夜限りのオフラインイベント「 TOMO NIGHT 2023 in TOKYO 」の第二弾です。







この第二弾イベント『TOMO NIGHT in OSAKA』は、日本のNFTコミュニティを牽引するNFT COLOR(合同会社 NFT COLOR)が前日に京セラドーム内で開催する『NFT COLLECITION』の二日目イベント『TOMO NIGHT × NFT COLLECITION in OSAKA 』(以下、本イベント)として同社と共催します。



この共催により、著名なNFTプロジェクト・NFTアーティストら10名によるトークセッションが実現!



前回のイベントからパワーアップしたリアルとデジタルを組み合わせた巨大ガチャマシン、360°全面LEDでの没入感のある音楽・映像のパフォーマンスなどのエンターテイメント性に加え、NFTアートの展示やNFT業界のトークセッションなど、空間全体で来場者の五感を刺激する新しい体験を提供します。



https://www.youtube.com/shorts/BePvNrF5-2k





開催日時: 2023年7月02日(日)14時~20時

開催場所: THE 超 PINK (大阪市中央区東心斎橋1-10-27parkビル10)

チケット:近日公式サイト・SNSにて発表( https://urlzs.com/6ZgGZ )



Hibiki Runとは?

音楽との出会いをゲーム化し、ガチャを通じてデジタルコレクションをユーザーに提供する無料アプリ「(以下、本アプリ)です。



音楽を聴きながら走ったり歩いたりして移動することでトークンを獲得し、ガチャマシンでデジタルコレクションなどを収集することが可能です。



Audius(https://audius.co/ )より提供される100万曲以上の音楽から、人気のヒット曲やまだ発見されていない素晴らしい作品をミックスし、新しい音楽体験を楽しむことができます。



海外発のアプリでありながら、本アプリ共同創設者の日本・大分での留学経験から”共鳴・調和”などの意味を表す”響”をアプリ名に加え、「Hibiki Run」という名称でサービスを展開しています。

今年1月10日にiOS・Androidで正式ローンチ後、全世界にいる10万のユーザー(4月時点)のうち、約4割が日本です。





目標・今後の方向性

今後もユーザー1人1人の多様な好みに合わせた音楽が聴けるプラットフォームを目指して、各種音楽のリソースを追加予定です。



今後も多くの日本ユーザの皆様のご要望に応えるべく、日本のミュージシャンとのコラボレーションも積極的に進めてまいります。



本アプリは、音楽やアートを日常の暮らしの中で愉しみ、クリエイターとコレクターが繋がる仕組みの構築に取り組んでおり、NFTアーティストやミュージシャンがアプリ内で作品の露出や販売ができる機能を開発中です。



そして、その取り組みはアプリ内だけではなく、五感を刺激するような音楽・アート・映像の空間を創造・提供し、新しい体験や没入感のある世界観でもっとワクワクする瞬間をご提供していきたいと考えています。





「日本のコンテンツやNFT・WEB3業界を盛り上げていきたい」と、わたしたちと同じように考えている企業・団体の皆様とのコラボレーション・協力を通じてWEB3・NFT業界のさらなる発展に貢献できるよう努めてまいります。





アプリ概要

○アプリ名:「Hibiki Run」

○App Store : https://apps.apple.com/jp/app/hibiki-run/id1623004140

○Google play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citiverse.hibikirun

○価格:無料

○紹介リンク:https://linktr.ee/hibikirun

健康志向の方や音楽好きにおすすめの無料アプリで、100万曲以上の音楽を聴きながら、走って(歩いて)獲得したポイントで、ガチャを回してアプリ内アイテムのレベルアップに使えるポイントやデジタルコレクションなどを獲得できます。



○このアプリはこんな人におすすめします。

⬜︎出勤・登校時や、徒歩・ランニングなど日々の生活の中に移動を伴う人。

⬜︎新しい音楽に出会うのが好きな人、音楽を聴くのが好きな人。

⬜︎ラッフル(ガチャポン)マシンを回すのが好きな人。

⬜︎ブロックチェーンのウォレットアドレスを持っていないけれど、WEB3やNFTに興味がある人。







【会社概要】

会社名 Citiverse Inc.

代表者氏名 Leo Wang

事業内容 ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業

電子メールアドレス info@hibikirun.com

公式URL https://hibikirun.com

公式Twitter @HibikiRunTeam

公式日本語Twitter @HibikiRunJP



