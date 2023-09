[WELL ROOM株式会社]

外国籍の従業員も安心して利用できるヘルスケアサービス「WELL ROOM」を運営するWELL ROOM(ウェルルーム)株式会社(代表取締役:下田 拓海、三菱地所100%子会社、以下「当社」)は、採用やリサーチなどを始め国内有数の在留外国人プラットフォームを運営するGuidable株式会社(代表取締役:田邉 政喜)と、人事労務担当者向けのウェビナー「健康でモチベーション高く働ける会社に ~本格化する外国人採用と長期定着の鍵~」を開催いたします。







■ウェビナー開催の経緯

今年4月の水際対策の終了や、新型コロナの5類感染症移行などによる国境を越えた人々の往来の回復と共に、人手不足の日本を支えるべく様々な業界で外国人人材の活躍が増えています。一方で、外国人採用をこれから始めようと考えている企業にとっては効率的な採用方法が分からなかったり、採用後の定着や日本での生活サポートに課題を抱えていたりするという声が多く出ていることが現状でございます。

この状況を踏まえ当社は、採用やリサーチなどを始め国内有数の在留外国人プラットフォームを運営するGuidable株式会社と共に、「本格化する外国人採用と長期定着の鍵」について、ウェビナーを開催することとしました。





■以下のような人事労務担当者におすすめ

・外国籍従業員の採用に興味がある

・外国籍従業員の健康管理に興味がある

・外国籍従業員のメンタルヘルスケアに興味がある

・外国籍従業員が困っていることや会社ができることに興味がある





■ウェビナー概要

タイトル 「健康でモチベーション高く働ける会社に ~本格化する外国人採用と長期定着の鍵~」

日時 2023年9月20日(水) 14:00~15:00

場所 オンライン(Zoom)

参加費 無料(事前登録制)

共催 Guidable株式会社、WELL ROOM株式会社





■プログラム

14:00-14:05 オープニング

14:05-14:25 講演 「外国人採用の必要性、最強の外国人材「身分系」について」

Guidable株式会社 営業戦略部チームリーダー 岡崎 友哉

14:25-14:45 講演 「外国籍従業員が日本の生活で直面する課題 ~会社が提供できる健康面でのサポート~」

WELL ROOM株式会社 代表取締役 下田 拓海

14:45-14:55 トークセッション/質疑応答

14:55-15:00 クロージング





■お申し込み方法

参加をご希望の方は、下記お申し込みページよりご応募ください。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

https://hubs.ly/Q021d8Vw0



■登壇者プロフィール



Guidable株式会社 営業戦略部チームリーダー 岡崎 友哉

大学時代に箱根駅伝に出走した経験を活かし、個人事業でランニングのコーチを行う傍ら、スポーツ用品メーカーで約6年間法人営業・広報業務を経験。

現在は営業戦略部責任者として、目先の人手不足の解消だけでなく、中長期的な事業拡大の採用チャネルとして、Guidable Jobsサービスをご提案しております。







WELL ROOM株式会社 代表取締役/三菱地所株式会社 新事業創造部 下田 拓海

一橋大学経済学部卒業後、2018年に三菱地所株式会社へ入社。

不動産ファンド事業に従事後、社内ベンチャー制度に新事業を提案し採択される。

提案した事業の事業化を達成後、2021年に三菱地所100%子会社としてWELL ROOM株式会社を設立の上、代表取締役に就任。同年11月にはサービスも正式リリースし現在に至る。

2023年にHealth 2.0 Conference DubaiにてOutstanding Leadership Awardを個人受賞。



■会社概要

会社名 WELL ROOM株式会社(読み方:ウェルルーム 英語表記:WELL ROOM Co., Ltd.)

所在地 〒100-8133 東京都千代田区大手町一丁目1番1号

設立日 2021年4月9日

資本金 2億円(資本準備金を含む)

株主 三菱地所株式会社(100%子会社)

事業内容 在留外国人対応ヘルスケアポータルサイト「WELL ROOM」の企画・開発・運用

代表取締役 下田 拓海(事業提案者)

企業HP https://wellroom.jp

サービス紹介LP https://wellroom.jp/lp



