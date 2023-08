[ジーグロウ株式会社]

イエローモバイルがオーストラリアへ留学・ワーホリ・駐在する皆様の快適なスマートフォン生活をサポートします。



海外渡航者用SIMカード販売実績4万件を超えるYellowMobile - イエローモバイル - (運営元:ジーグロウ株式会社)がオーストラリア向けSIMカード『サクっとSIM AUS for iPhone』ワーホリ割開始しました。







オーストラリアSIM サクっとSIM 【AUS】 for iPhoneとは



ジーグロウ株式会社の運営するYellowMobile(イエローモバイル)のオーストラリアSIM 「サクっとSIM AUS for iPhone」はiPhoneをお使いの方は、SIMカードを差し替えるだけで簡単、手間のかかる設定は一切必要ありません。オーストラリアでも日本と同じようにiPhoneをご利用いただけます。

※Android端末をご使用の方でも、周波数に対応したSIMフリー端末ならばご利用いただけます。



オーストラリア最大の通信会社であるTelstraの人口カバー率98.8%のネットワークを利用しており安心の品質。

さらに、3GBから180GBという幅広いデータ容量のプランをご用意しておりますので、お客様のニーズに合わせて選択いただけます。

お子様の留学やワーキングホリデーにおいても、日本語対応のサポートがあり、安心して通信サービスをご利用いただけます。

※一部の地域ではTelstraのネットワーク内でもご利用いただけないエリアがありますので、予めご了承ください。



サービス開始キャンペーン第二弾!

ワーホリ割を開始します!







サクっとSIM 【AUS】 for iPhoneの提供開始に伴い2023/09/29(金)14時までのご注文で事務手数料が1,000円引きにて提供いたします。



[対象条件]

2023/09/29(金)14時までにご購入のお客様



[受付期間]

2023/09/29(金)14時まで



事務手数料

3,500円(税込)→2,500円(税込)



オーストラリアSIM サクっとSIM 【AUS】 for iPhoneのサービス内容







※上記の料金に別途TAXがかかります。

※初回お支払いは開通日から開通月27日迄のご利用料金と開通月28日から翌月27日迄のご利用料金が発生します。



オーストラリア国内通話は無制限でご利用いただけますし、データ容量も3GBから180GBまで幅広く提供しています。

さらに、テザリングにも対応しており、外出先でも手軽にPC作業をお楽しみいただけます。

また、オーストラリア国内ではテキストメール(SMS)も無制限です。

※価格はオーストラリアドル表記



YellowMobile(イエローモバイル)について







海外SIMに関して詳しく知識がない方でも安心して利用できるように、留学、旅行、ビジネスなどの目的に合わせた商品やプランを提供しています。

販売元が海外であり、日本語対応や連絡先の問題が心配されることもありますが、YellowMobileでは独自の日本語ガイドを同封し、日本語でのオペレーターサポートもご提供していますので、安心してご利用いただけます。



【お客様・法人・学校法人からのお問い合わせ先】

YellowMobile日本事務局

担当:田邉

※運営元ジーグロウ株式会社



月曜日-土曜日 10:00-17:00

TEL:047-472-4818



