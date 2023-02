[株式会社ライブドア]

~日置市の魅力発信を支援し街づくりに協力~



株式会社ライブドア(以下「当社」、本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼 COO:宮本 直人)は、当社が運営するライブドアブログ(https://blog.livedoor.com/)において地域情報を発信するローカルブログを支援する「ローカルブロガープログラム」と鹿児島県日置市が包括連携協定を締結したことをお知らせいたします。







薩摩半島のほぼ中央に位置し、妙円寺詣りや流鏑馬など鹿児島県を代表する歴史的行事を持ち、薩摩焼などの貴重な伝統工芸が継承されている日置市は、2015年から2065年の50年間で人口が現在の約47,000人から47%減少すると推計されています。*1そのため同市では、2030年時点で約44,000人の人口維持を目指し、2015年より人口流出抑制と人口規模維持の短期的・長期的目標を達成するために「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を掲げ、昨年、市外住民との交流事業「ひおきとプロジェクト」をスタートしました。その取り組みの一環として2021年11月に当社の「ローカルブロガープログラム」に加入し、鹿児島県日置市を想うすべての人に向けたウェブメディア「ひおきと(https://hiokito.jp/)」の運営をはじめました。

*1第2期 日置市人口ビジョン( https://www.city.hioki.kagoshima.jp/documents/5630/dai2kizinnkoubijonn.pdf )



「ローカルブロガープログラム」では、これまで加入いただいたローカルブログに対して、高利益率の広告枠の提供やセミナー支援、ローカルブログのための機能開発などを提供してまいりました。今回の日置市との包括連携協定では、その枠組みを超えて相互に連携してひおきとプロジェクトを推進し、日置市を想うすべての人とつながり、同市のまちづくりを、ともに力強く推進してまいります。







ウェブメディア「ひおきと」の支援をハブとして日置市の魅力の開発と発信





以下の事項について連携を図ります。

(1)ひおきとプロジェクトにおけるWEB戦略に関すること

(2)ひおきとプロジェクトの情報発信を担う人材の育成に関すること

(3)その他日置市の情報発信に関すること



■包括連携協定に寄せる想い

・日置市長 永山 由高氏

このたび株式会社ライブドアと包括連携協定を締結させていただき、心から嬉しく思います。

昨年本市は、旬な情報を発信するウェブメディア設置を目指し、ライブドアブログを活用したWEBサイト「ひおきと」をリリースしました。

現在、19名の市民ライターがそれぞれの個性を生かした記事投稿を重ねており、その数は300を超え、少しずつ盛り上がってきているところでございます。

本協定をきっかけに、人材の育成やWEB戦略などお力をいただきながら、ますます盛り上げていきたいと考えております。今後の「ひおきと」に、ぜひご注目ください。



・当社代表取締役社長 兼 COO 宮本 直人

このたび日置市と包括連携協定を締結させていただき大変うれしく思います。

当社は、日本最大級のブログサービス「ライブドアブログ」を運営しており、特に、地域情報の発信を通じて、地域社会への貢献を目指す「ローカルブログプログラム」に力をいれております。

今回、これまでのプログラムの取り組みに加え、「ひおきとプロジェクト」に対してWEB戦略、人材育成面等、様々な連携を図り、地域の魅力の発信に努めてまいります。

今後の「ひおきとプロジェクト」にご期待ください。



■ローカルブロガープログラムについて( https://blog.livedoor.com/lbp_blogger/ )

「ローカルブロガープログラム」とは、2021年7月からライブドアブログが提供している、地域に根ざした情報を発信する「ローカルブログ」を支援するプログラムです。現在の加入ローカルブログは全国に110ブログ。加入ブログには、高利益率の広告枠の提供、セミナー支援、新規読者の獲得支援、機能開発、また、各種サービスからの誘導支援を提供しています。



■鹿児島県日置市メディア「ひおきと」( https://hiokito.jp/ )



日置市の歴史・食・暮らしなど様々なコンテンツを提供している「ひおきと」。特に地域の人々を巻き込んだ企画が読者を魅了し、日置市のファンを集めることに貢献しています。メディア立ち上げ当初は6名ほどの有志による運営でしたが、開始後わずか4か月後の現在では総勢20名ほどの有志が日々のコンテンツや記事執筆活動をするまでに成長しました。ライターごとに記事のテイストが異なり、他のローカルメディアとは一線を画すオリジナリティーとユニークさが魅力です。インターネットを介した交流や経済活動に活路を見出し、日置市が立ち上げた仮想空間メタバース「ネオ日置計画」。このプロジェクトを盛り上げるための企画記事は多くの読者の心を掴み、ネオ日置建設費確保のためのクラウドファンディングに大きく貢献しました。



「ライブドア」は今後もユーザーの「見たい」「知りたい」気持ちに応える情報を提供し、ユーザーの「表現したい」気持ちに応えるサービスを提供してまいります。







株式会社ライブドア 概要







コーポレートURL :https://livedoor.co.jp/

ミッション : KEEP ON RUNNING WITH USERS

ユーザーの見たい・知りたい・表現したい

に応える最高のインターネットサービスを作り続ける

会社名 : 株式会社ライブドア

所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

設立 : 2022年10月7日

代表取締役会長 兼 CEO: 瓜生 憲

代表取締役社長 兼 COO: 宮本 直人

事業内容 :

-ニュースプラットフォーム「ライブドアニュース」(https://news.livedoor.com/)の運営

-ブログサービス「ライブドアブログ」(https://blog.livedoor.com/)の運営

-Webニュースメディア「Kstyle」(https://www.kstyle.com/)の運営

-その他関連事業の運営



