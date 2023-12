[焼酎ツーリズム実行委員会]

2024年2月11日(日)鹿児島県いちき串木野市・日置市にて、「焼酎ツーリズムかごしま2024」と、翌2月12日(月祝)にアフターイベント「そつのんごろカレッジ」を開催します。



「焼酎ツーリズムかごしま2024」(主催/運営:焼酎ツーリズム実行委員会)は、2024年2月11日(日)9:00~17:00に鹿児島県いちき串木野市と日置市にある9つの焼酎蔵を巡回バスで周遊しながら、焼酎蔵とその地域をまるごと体感するイベントを開催します。



チケットは税込8,000円で、乗り放題バスチケット、エリアマップ、お湯割りグラス、オリジナルホルダーが特典として含まれます。

20歳以上であればどなたでも参加可能で、定員は200人です。



チケットの購入は下記webサイトの申し込みフォームよりお願いします。



https://shochutourism.jp/



さらに、翌日にはスピンオフイベントとして「焼酎(そつ)のんごろカレッジ」も開催。焼酎に関わる今の事象を知り、学び、理解できる場です。そつのんごろカレッジは無料。









焼酎ツーリズムかごしまの目的





鹿児島の風土が育んできた芋焼酎とその文化。お酒というものは、それが生まれた土地、場所で呑むことで初めて理解が深まるのではないか。焼酎ツーリズムかごしまは、芋焼酎が造られる現地でしか感じることのできないそれらの魅力を、五感で体感できるイベントです。この機会を通して、

1.参加者に各焼酎の繊細な差異や蔵ごとのこだわり・産地の特徴などへの理解を深めていただき、新たな焼酎ファンを獲得します。

2.参加者が焼酎の産地を散策し、飲食や買い物、宿泊をすることで、地域に経済的な影響を生み出します。







焼酎ツーリズムかごしまの特徴





焼酎蔵周遊バス:公共交通機関ではなかなか訪れることができない焼酎蔵間を、この日だけの周遊バスを走らせます。

杜氏との対話とテイスティング:各焼酎蔵で、杜氏と対話しながら焼酎をテイスティング。お気に入りの焼酎を見つけるチャンスです。※飲み放題ではありません。

地域の風土を体感:各焼酎蔵周辺を歩いて散策することで、焼酎が生まれた地域の風土や文化を直接体感できます。

焼酎業界の未来を見据えて:各焼酎蔵の若手職員や発酵を学ぶ学生などが実行委員会に参加し、会社の垣根を越えてイベントの準備を進めています。





「焼酎ツーリズムかごしま」の概要





日時:2024年2月11日(日)9:00-17:00

チケット:8,000円(税込)

※乗り放題バスチケット、エリアマップ、お湯割りグラス、オリジナルホルダー付き

対象 : 20歳以上の方

定員 : 200人(定員になり次第締め切り)

申込み:公式Webの申し込みフォームよりチケット購入(https://shochutourism.jp/2024/ticket/)





After tourism 焼酎(そつ)のんごろカレッジ 概要





日時:2024年2月12日(月祝)10:00-17:00

料金:無料 ※入退室自由

場所:濱田酒造株式会社 伝兵衛蔵





After tourism 焼酎(そつ)のんごろカレッジ 詳細





焼酎ツーリズムのスピンオフイベントを開催します。焼酎に関わる今の事象を知り、学び、理解する「そつのんごろカレッジ」。美味しいものも食べながら、焼酎への理解を深め、頭もお腹も、心も一杯になるようなイベントです。



▼タイムテーブル(予定)

10:00~10:20 HR 今日1日の授業内容説明/アナウンス 司会:森万由子

10:20~11:30 1限

一般社団法人ワインツーリズム大木貴之氏講演

「ツーリズムで現れる地域の変化」

山梨でワインツーリズムを15年間続けてきて見えたことや、

鹿児島の焼酎ツーリズムの可能性などについて講演。

11:45~12:15 2限

鹿児島国際大学経済学部「経済・文化からみた酒と鹿児島」研究発表

R4・R5年度で研究した内容の一部を発表いただきます。

< 給食 フード出店者紹介 / みんなで乾杯タイム >

13:30~14:15 3限

SAVE THE SWEET POTATO「さつまいも市況・基腐病と対策・生産者の現状」

南九州で問題となっているさつまいもの基腐病。どんな病気なのか?今どんな研究がされているのか?等、サツマイモを守る活動をご紹介。

14:25~14:35 鹿児島県酒造組合専務理事 田中完さま (そつのんごろカレッジ学長) 挨拶

14:45~16:15 4限 焼酎蔵トークセッション「焼酎ツーリズムからみる鹿児島の未来予想図」

参加蔵(変更の可能性あり):小正醸造株式会社・白石酒造有限会社・田崎酒造株式会社・西酒造株式会社・濱田酒造株式会社・大和桜酒造株式会社・モデレーター:冨永咲

2回目の焼酎ツーリズムを終えて、焼酎蔵からの目線で感じたことや、鹿児島の焼酎産業の未来などについてトークセッションを行います。(2部に分ける可能性あり)

16:15~17:00 HR 終わりの挨拶







主催/運営:焼酎ツーリズム実行委員会

後援:いちき串木野市・日置市 ※いちき串木野市総合イベント助成事業

参加焼酎蔵:濱田酒造株式会社伝兵衛蔵・若松酒造株式会社・薩摩金山蔵・大和桜酒造株式会社・有限会社白石酒造・田崎酒造株式会社・西酒造株式会社・小正醸造株式会社 日置蒸溜蔵・小正嘉之助蒸留所株式会社

協力:一般社団法人ワインツーリズム / 鹿児島県酒造組合 焼酎トレイル検討事業

旅行企画実施:株式会社タビゼン

問い合わせ:焼酎ツーリズムかごしま実行委員会(担当:小林)

MAIL:info@shochutourism.com

TEL:050-3690-1402



