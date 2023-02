[STARTALE LABS PTE. LTD.]

マルチチェーンプロトコル開発の知見を活かし、独自でdAppsやインフラの開発、事業コンサルティングなどを行うStartale Labs Pte Ltd(シンガポール CEO 渡辺創太、以下Startale)はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(東京都港区 代表取締役 渡辺潤、以下ソニーネットワークコミュニケーションズ)と本日2/17よりインキュベーション参加企業の募集を開始し、3月中旬から6月中旬まで行われるWeb3 Incubation Program Powered by Sony Network Communications and Astarを共同開催します。









Web3 Incubation Program Powered by Sony Network Communications and Astarとは

ソニーグループは、ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス、イメージング&センシング・ソリューション、金融などの多様な事業を展開する企業です。ソニーネットワークコミュニケーションズはソニーグループの事業会社として、通信事業、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業やソニーグループ内のアセットを活用した新規事業を推進しています。2022年4月には、NFT(Non-Fungible Token)に関する開発受託事業、コンサルティング事業を行う Sony Network Communications Singapore Pte. Ltd.をシンガポールに設立しました。



StartaleはWeb3に特化したインキュベーションプログラムをソニーネットワークコミュニケーションズと共同開催し、Astarの開発や過去のコンサルティング、R&D事業の知見を活かしてインキュベーション参加企業にビジネスストラテジー・テックサポートを提供します。



2月17日から募集を開始する本プログラムではWeb3スタートアップのフェーズを問わず世界中から参加者を募集します。ソニーネットワークコミュニケーションズとAstarとのシナジーや技術力、チーム力、プロダクトの魅力などを考慮し15-20プロジェクトをインキュベーションプログラムに採択します。3月中旬から行われるインキュベーションプログラム中は、世界的なVCやWeb3企業からのセッションや事業戦略や技術戦略におけるメンタリング、ソニーネットワークコミュニケーションズが持つリソースとのマッチングなどを行います。6月中旬には日本ブロックチェーンウィーク期間(※)に日本でオフラインでのデモデイを開催します。



また、本プログラムには以下のような特徴があります。



Web3 FoundationやAlchemyなど世界トップレベルのWeb3企業と直接コネクションとフィードバックや有益なセッションを無料で受けることができます。

ソニーネットワークコミュニケーションズやAstarのリソースを活用することができるだけではなく、テックサポートやファイナンスのサポートが提供されます。有望な企業にはソニーネットワークコミュニケーションズからの出資も検討されます。

インキュベーションプログラム後はソニーネットワークコミュニケーションズとの実証実験やAstarチームにおけるプロダクト成長サポートなどが行われる予定です。



参加を希望される方は以下のページよりお申し込みください。

https://astar.network/incubation



※ 6月に日本で集中的に行われるブロックチェーンイベントの総称



Startale Labs CEO 渡辺創太コメント

この度、ソニーグループの事業会社であり、グループ内でNFTをはじめとするWeb3の取り組みを推進しているソニーネットワークコミュニケーションズとWeb3インキュベーションプログラムを開始することができ嬉しく思います。両社の知見やリソースを共有しながらプログラムに採択された参加者の方々に価値提供を行い、新しいユースケースやプロジェクトを生み出していきたいと思います。



Startale Labsとは

Startale Labsはマルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発するWeb3テック企業です。また、これまでAstar Networkで培ってきた実績や繋がりを元に研究開発やインキュベーションを行っていきます。加えて、日本に子会社である Startale Labs Japanを1月31日に設立しており、日本発パブリックブロックチェーンという強みを活かして日本でのWeb3事業開発と事業コンサルティングを展開していきます。



Astar Networkとは

Astar Networkは、マルチチェーン時代のスマートコントラクトハブとなるdAppsのプラットフォームであり日本初、発のパブリックブロックチェーンです。Ethereum互換のアプリケーションだけではなく、WebAssemblyに対応したアプリケーションの開発、ベーシックインカム機能であるdApp stakingなど数々のユニークな特徴を持っています。Polychain, Binance,やCoinbaseなど世界トップの投資家に支援されており、世界で3番目にPolkadotに接続を2021年に果たしました。



会社名:Startale Labs Pte Ltd

所在地:105 CECIL STREET #24-02 THE OCTAGON SINGAPORE

代表者:CEO 渡辺創太

Twitterアカウント: https://twitter.com/StartaleHQ

お問合せ:info@startale.org



