[一般社団法人SMART]

~ 来場者限定!賛助会員お申込みで元横浜DeNAベイスターズ監督アレックス・ラミレス氏の直筆サイン入り、特別ラベルワインをプレゼント ~



一般社団法人SMART(本社:東京都中央区、代表理事:鈴木洋樹、以下、SMART)は、2023年2月10日(金)から2月12日(日)までホープベアーギャラリー銀座本店にて、初めての主催イベント「SMART銀座チャリティーアートフェア」を開催いたします。



本チャリティーフェアでは、アート作品のご購入と寄付・賛助会員のお申込みによりご支援いただけます。

なお、2月10日(金)には、今年野球殿堂入りした元横浜DeNAベイスターズ監督のラミレス氏と理事の東ちづるが登壇予定のオープニングセレモニーを開催いたします。







SMARTは、SMile with ARTをテーマに、アートを通じて難病や障がいなどで苦しい状況にいる子どもたちとそのご家族のための支援団体を経済的にサポートするため、今回のチャリティーフェアを開催する運びとなりました。



重い病気と向き合う子どもたちとそのご家族は、大切な子どもの命を守るため治療中心の生活を送っており、身体的、精神的、さらに経済的な負担が重くのしかかっています。

子どもたちとご家族にとって、家族みんなで食卓を囲むことや、楽しいお出かけをすることは当たり前の日常ではなく「夢」の一つ。



SMARTは、そんな子どもたちとご家族が一緒に豊かな時間を過ごせるように本チャリティーフェアの売上金(経費を除く)および寄付金の全てを以下の2団体の施設に寄付します。



●公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン





公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンは、自宅から遠く離れた病院に入院中の子どもとその家族のための滞在施設として、全国に12ヶ所のドナルド・マクドナルド・ハウスを運営しています。ハウスでは、日常生活がスムーズにおくれるように自炊ができるキッチンやリビング、ダイニング、ランドリーやプレイルームを完備し、プライバシーを守れるように配慮したベッドルームもご用意しています。"Keeping Families Close"、どんな時でも家族が一緒に居られるように、それが私たちの願いです。















●認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト





「横浜こどもホスピス~うみとそらのおうち」は、生命に関わる病気で治療や療養生活を送るお子さんとご家族の「家族の時間」を支え、地域とのつながりを育むコミュニティ型のこどもホスピスです。生命にかかわる病気のお子さんやご家族は、病院と自宅以外に過ごせる居場所がなく、地域の中で孤立してしまいがちです。うみとそらのおうちは、彼らの日常では実現が難しい“遊び”や“学び”など、さまざまな体験を提供し、子どもたちの日々の成長や笑顔を支えて叶える「第二のおうち」を目指しています。











チャリティーフェアのために用意されたロメロ・ブリットのアート作品≪CINDY’S CARRIAGE≫をはじめ

『ブレードランナー』、『スター・ウォーズ』、ディズニー作品など数多くの映画ポスターを手懸けるジョン・アルヴィンらの心弾むアート作品が多数用意されます。





<SMile with ART> アートを通じて、重い病気の子どもたちをもっと笑顔に。



『SMART銀座チャリティーアートフェア』 概要

【日時】

2023年2月10日(金)から2月12日(日) 11時00分から20時00分

入場無料



【会場】

ホープベアーギャラリー銀座本店

東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 3F 東京メトロ銀座駅A2出口より徒歩2分

TEL:03-6264-5123



【主催】

一般社団法人SMART



【協賛】

ホープベアー株式会社、Hundred One Winery株式会社



【協力企業】

株式会社 PR TIMES、株式会社affulent



【イベントのお問い合わせ先】

contact@smart.or.jp





オープニングセレモニー概要





「SMART銀座チャリティーアートフェア」初日には、認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクトの代表理事 田川 尚登氏、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンの常務理事 河野辺 孝則氏をお招きし、オープニングセレモニーを行います。

重い病気の子どもたちとご家族への支援活動の現状や施設に関してご紹介いただきます。

スペシャルゲストとして、元横浜DeNAベイスターズ監督アレックス・ラミレス氏、ナビゲーターとしてSMARTの理事 東ちづるが飛び入り参加を予定!



【日時】

2023年2月10日(金)17時00分~



●登壇者

【スペシャルゲスト】

アレックス・ラミレス氏

元横浜DeNAベイスターズ監督、一般社団法人VAMOS TOGETHER※1 代表理事

※1一般社団法人 VAMOS TOGETHERは、スペシャルニーズの才能と個性を最大限に引き出し、自立した生活ができる社会を目指す非営利団体



【ゲスト】

河野辺 孝則氏

公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 常務理事



田川 尚登氏

認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト 代表理事



【ナビゲーター】

鈴木 洋樹

一般社団法人SMART代表理事



東 ちづる

一般社団法人SMART 理事、俳優、一般社団法人Get in touch 理事長(予定)







来場者限定!元横浜DeNA監督アレックス・ラミレス氏の直筆サイン入り、特別ラベルワインが会員特典に!



フェア会場にて、賛助会員にお申込みいただいた方限定で

元横浜DeNA監督アレックス・ラミレス氏の野球殿堂入りを記念した直筆サイン入り、特別ラベル付きワインを特典として差し上げます。

(※1人1本まで。数量限定、先着順になりますので予めご了承ください)

なお、ラミレス氏は協力団体・一般社団法人VAMOS TOGETHERの代表理事を勤めています。





【賛助会員】









【寄付】











「SMART銀座チャリティーアートフェア」のため、特別絵画を多数ご用意!!



今回のチャリティーフェアのために、ロメロ・ブリット×大人気キャラクター『スポンジ・ボブ』や『スター・ウォーズ』とのコラボ作品やジョン・アルヴィンらの人気絵画を特別にご用意いたしました。

















【アーティスト】

ROMERO BRITTO(ロメロ・ブリット)

ポップ アート シーンを代表するアーティストであるロメロ・ブリット。鮮やかな色彩と大胆なパターンで彼の世界観である「希望」や「幸せ」を、作品を通して表現している。チャールズ国王、マイケル・ジャクソン、エルトン・ジョン、アーノルド・シュワルツェネッガー、レオナルド・ディカプリオ、サッカーの王様ペレなど世界中に多数のファンがいる。





















JOHN ALVIN(ジョン・アルヴィン)

『E.T.』『美女と野獣』『スター・ウォーズ』『ブレードランナー』など映画界を象徴するポスターを多数手掛ける。彼の名は知らずとも、彼の作品は必ず目にしたことがあるはず。





ANTON MOLNAR (アントン・モルナー)

adidas、LVMH社の依頼で大作を製作したことや、日本においてもフレンチの鉄人 坂井宏行氏や能楽二十六世観世宗家 観世清和氏との異色コラボで注目を集める。













CARL LARSSON(カール・ラーション)

「スウェーデンの国民画家」といわれる。自身の家族を題材にした作品は、温かさや幸福感が溢れており、今もなお愛され続けている。















一般社団法人SMARTについて





【会社概要】

一般社団法人SMARTは、難病、障がい、貧困などで苦しい状況にいる子どもたちとそのご家族が、

今よりも笑顔で暮らせるようにサポートをするため設立しました。

その気持ちをお金という道具に託して、支援団体に資金援助を行っています。

欧米において既に絶大な人気と高い評価を得ているロメロ・ブリットのアート作品を中心に販売し、その売上(経費を除く)を難病や障害のある子どもたちのための支援団体に寄付しています。

SMARTは、アートで皆さんと繋がりながら、資金不足で困っている組織に援助を行い、子どもたちとご家族が豊かな時間を送れるように支援いたします。



会社名:一般社団法人SMART

所在地:東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 3F

代表者:鈴木洋樹

設立:2022年

URL:https://smart.or.jp/

問い合わせ先:e-mail:contact@smart.or.jp



