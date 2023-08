[株式会社LADY DILE&Co]

2023年9月20日(水)~2023年10月24日(火)の期間中、日本橋高島屋 S.C. 本館3階 東エスカレーター前 イベントスペースにてKito POP UP SHOPを開催します。



期間中、日本橋高島屋 S.C. 本館3階 東エスカレーター前 イベントスペースにて“本物のお花を纏う”フラワーアクセサリーブランドKito〈キト〉よりドライフラワーとプリザーブドフラワーを用いた〈キトフラワーアートディレクション〉 POP UP SHOPを開催します。





“本物のお花を纏う”フラワーアクセサリーブランドKito〈キト〉よりドライフラワーとプリザーブドフラワーを用いた〈キトフラワーアートディレクション〉 POP UP SHOPを開します。フラワーアートパネル(本物のお花の絵画)や色彩豊かなハーバリウム。オーダーメードブーケやフラワー髪飾り等、全てこだわりの一点をお届けします。



メインに展開するフラワーアクセサリーの他、結婚式で着用されるドレスデザインお好みのカラーやご要望をお伺いして制作するKitoのオーダーメードブーケは、数多くの花嫁様から好評をいただいております。

POP UP SHOP開催中は、オーダーメード受注・制作を承らせていただきます。是非、ご来店ください。



▷開催情報

〈Kito Flower art direction pop up shop開催情報 〉

■開催期間 / 9月20日(水)→10月24日(火)

■開催場所 / 日本橋高島屋 S.C. 本館3階 東エスカレーター前 イベントスペース



Kito Instagram: @k_i_t_o2020

designer Instagram: @saeco_t_

photographer / 山田貴史

model / Mako



《運営会社概要》

社名:株式会社LADY DILE&Co

設立:2022年2月22日

代表:代表取締役 津ヶ谷 沙江子

沿革:株式会社LADY DILE&Coは、

2012年に個人事業主として創業したクロコダイルをモチーフとしたシルバージュエリーブランドLADYDILE〈レディ・ダイル〉(デザイン及び製造、販売、卸、ODM制作)を基に2022年2月に法人化したデザイン会社です。



現在は、上記ブランドに加え“本物のお花を纏う”をテーマとしたKito〈キト〉を展開。千葉県柏市の柏高島屋ステーションモール2階「SAECO DESIGN.(サエコデザイン)」(※柏高島屋リニューアルに伴い、現在閉店中。2023年10月下旬頃柏高島屋本館移設予定)にて上記ブランドの他、各種ドライフラワー&プリザーブドフラワー、エキゾチックレザーアイテムを取り扱う店舗運営を行っています。



