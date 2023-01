[株式会社トヨプラ]

◆シマノレーシングチームの入部正太朗選手も出場が決定!◆



2023年1月28日(土)に開催の「eSports BATTLE in OKINAWA 2023」バーチャルサイクリング部門エキシビションレースのゲスト出場選手として、シマノレーシングチームの入部正太朗選手の出場が決定いたしましたので、お知らせいたします。







2023年1月28日(土)に沖縄県那覇市で開催される「eSports BATTLE in OKINAWA 2023」バーチャルサイクリング部門に2019年の全日本選手権王者、入部正太朗選手(シマノレーシングチーム)の出場が決定いたしました。













入部選手には既に出場が発表されているゲストの畑中勇介選手(キナンレーシングチーム)と東京予選の1位通過者である高杉知彰選手、1/21(土)に開催される沖縄予選大会の1位通過者とともに、大会のメインイベントであるエキシビションレースに出場いたします。



eSports BATTLE in OKINAWA 2023エキシビションレース出場選手

・ゲスト出場選手:畑中勇介選手(キナンレーシングチーム)

・ゲスト出場選手:入部正太朗選手(シマノレーシングチーム)

・東京予選1位 :高杉知彰選手

・沖縄予選1位 :未定(1/21の沖縄予選大会で決定)



プロのレーサーと対戦できる貴重なこの機会に是非、皆様のエントリーをお待ちしています。



エントリー方法

・下記、eSports BATTLE in OKINAWA バーチャルサイクリング部門特設サイトよりお申し込みください

事前エントリーいただいた方全員にもれなく大会オリジナルノベルティやAmazonギフトカードをプレゼント!

また同時にインドアサイクリングの体験会も実施いたします、自転車にご興味ある方は是非、ご参加ください。

※ノベルティには数に限りがありますので、予めご了承ください。



eSports BATTLE in OKINAWA バーチャルサイクリング部門特設サイト https://virtualcycling.biz/













【eSports BATTLE in OKINAWA 2023沖縄予選大会概要】

名称

・eSports BATTLE in OKINAWA 2023 沖縄予選大会

※参加料は無料



応募資格

・身長150cm以上の健康な方

・日本国内在住の方

・「eSports BATTLE in OKINAWA 2023本大会」に出場可能な方



募集人数

・那覇予選大会:定員:15名

※当日エントリーも可能です



レース情報

・全て同一レギュレーションにて実施いたします。

7.7kmのタイムアタックを行い、予選内で1位のタイムを記録した方を各予選の優勝者といたします。



・自転車:運営側で準備した自転車(ロードバイク)をご利用いただきます

・使用アプリケーション:Wahoo RGT(https://jp.wahoofitness.com/wahoo-rgt)

・使用コース:BORREGO

・走行距離:7.7km

・服装:動きやすい服装

・シューズ:フラットペダルでの実施となります

・レース方法:各予選とも定員3名でのレースを行う

※優勝者の方には後日、事務局よりご連絡させていただきます。



<那覇会場>

・開催日:2023年1月21日(土)

・開催時間:10:00~18:00

・開催場所:那覇空港 国際線ターミナル YUINICHI広場

https://www.naha-airport.co.jp/

(〒 901-0142 沖縄県那覇市鏡水150)

※施設へ直接のお問い合わせはご遠慮ください

また那覇空港内には自転車は持ち込みいただけません。また駐輪場はございません



最新情報は大会公式HP・Twitterにて!

公式HP:https://www.esb-okinawa.com/

公式Twitter:https://twitter.com/esb_okinawa



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-14:46)