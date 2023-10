[ALTAME株式会社]

【公式サイト】 https://mirokunosato.com/miroku-the-shineworks/



MIROKU THE SHINEWORKS実行委員会は、10/28(土)広島県・福山市で開催する「MIROKU THE SHINEWORKS」最終出演アーティストを発表いたします。





SPECIAL GUEST





★Shinichi Osawa



音楽家、作曲家、DJ、プロデューサー。

SHINICHI OSAWA、MONDO GROSSO、RHYME SOとして活動する他、国内外の様々なアーティストのプロデュース、リミックスを手がける。



クリエイター





★今回、福山の新感覚花火エンターテイメント「MIROKU THE SHINEWORKS」を創り上げるために日本中から集結した最高のクリエイティブチームをご紹介!!!



Kei Nakanishi / LJ AiBA / DAISUKE SHIMURA / RICKY / Suho Kim / Shohei Matsuda / Ken Watanabe /

Jeremie Chanteraud / Riko Manabe / KIKO WILSON / Hiroshi / Akihiko Izuchi / KAIRI / Kentaro Takase / OTSU SHUICHI





【クリエイター詳細】































フード







【Kids&Family エリア 出店詳細】



★県内の人気屋台が大集合しました!綺麗な花火と屋台飯をご堪能ください!



●提供商品

牛串 / タン串 / 豚串 / 豚バラ串 / 塩タン串 / カルビ串 / 鶏モモ串 / ジャンボ鶏串 / 焼き鳥 / チキン南蛮 / ホルモン / からあげ / 焼きそば / ポテト / チーズハットク / フランクフルト / アメリカンドック / 揚げたこ焼き / たこ焼き / イカ焼 / 三友のコロッケ / タココロッケ / あんバターコロッケ / ホルモンうどん / 肉巻きおにぎり / 天むす / コロッケチキンバーガー / ベビーカステラ / バナナチョコ / ロングチュロス / クロワッサンたい焼き / たいやき / りんご飴 / イチゴ飴 / ぶどう飴 / レインボー綿あめ / 光る綿あめ / カップ綿あめ / クレープ / バナナジュース / コーヒー / レモンスカッシュ



●出店店舗

とよふじ / 天咲 / 藤井堂 / しろ / sugar hand / もんど / 縁や / バンブー / LCMcafe' / kitchen car papy





【Adult エリア限定出店詳細】



★県内外の人気飲食店が厳選されて出店予定!美味しいフレンチ牡蠣&鯛&毛蟹の贅沢ラーメンに、

灘のセレクトされた日本酒、そして感動の黒毛和牛の黒カツカレー他、

野外で食べたら最高でしかないワンランク上の屋台飯をご用意いたしました!





<贅沢フレンチラーメン>

広島県産の牡蠣と愛媛県宇和島産の鯛を贅沢にマリアージュしたフレンチシェフのラーメン。

広島の漁師さんから直送した牡蠣を贅沢に使用し、鯛のヒュメ・ド・ポワソンと合わせて泡立てる事で、まろやかな口当たりと牡蠣の旨味が口いっぱいに広がる究極の一杯に仕上げました。

フレンチラーメンでしか味わえない新感覚をお楽しみください。



・・・and more





MIROKU THE SHINEWORKS開催概要











【公式サイト】

https://mirokunosato.com/miroku-the-shineworks/



【Instagram】

https://instagram.com/miroku_the_shineworks



※入園時のお願い

・すべての方に快適にお楽しみいただくため、

鑑賞場所の譲り合いなど、

周りの方へのご配慮をお願いいたします。

・お持ちのチケットで当日運行している

アトラクションを乗り放題で

ご利用いただけます。

園内の混雑が予想されます。

順番待ちが発生する可能性がございます。

・外部からの飲食物の持ち込みは

固くお断りします。

・スタッフの指示に従っていただけない方や

他のお客様に迷惑を及ぼす行為を行ったと判断

した場合、ご退場いただく場合がございます。

・天候その他の事情により、

予告なくイベントの全部又は一部の運営を

変更又は中止する場合がございます。

・入場時にお荷物のチェックをさせて頂きます。

ご協力のほど宜しくお願いいたします。



チケットについて







【チケット料金】



・Kids エリア / Family エリア

大人(中学生以上) 3,000円

子ども(3歳~小学生まで) 1,500円



・Adult エリア

大人(20歳以上限定) 4,500円



・観覧車VIP 30組限定

大人(20歳以上限定) 20,000円

※最大2名までご入場可能で、

Adult エリアの入場料含みます。



・S-VIP Coming soon

・Club VIP Coming soon





【チケット販売先】



※当日券の販売はございません。



◯イープラス

販売サイトURL:https://eplus.jp/miroku-shineworks/

チケット販売期間:10月27日(金)23:59まで

チケット発券期間:開催の1週間前から発券可能(変更の可能性あり)



◯ぴあ

販売サイトURL:http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2337138

チケット販売期間:10月27日(金)23:59まで

チケット発券期間:購入翌日には発券可能



◯ローソン

販売サイトURL:https://l-tike.com/event/mevent/?mid=703285

チケット販売期間:10月27日(金)22:00

チケット発券期間:購入翌日には発券可能、10月27日(金)23:59まで



※チケットご購入時の注意事項

・別途、発券手数料、システム利用料等が発生します。

・雨天決行。公演中止以外の払い戻しはありません。

・券種の変更はできません。

・当日入場時に専用のリストバンドとの交換が必要です。

・天候その他の事情により、

予告なくイベントの全部又は一部の運営を

変更又は中止する場合がございます。

・販売時間は予期せず変更する場合がございます。



お問い合わせ先







【公演、プレスに関して】



TEL 084-988-0001

MAIL webmaster@mirokunosato.com



【チケットに関して】



MAIL mts-ticket@altame.jp



アクセス







道路が混み合うことが予想されますので、シャトルバスのご利用にご協力ください。



【お車でお越しの場合】



遊園地の開場は15:30からですが道路混雑を回避するために駐車場は13:00よりご入場いただけます。

お時間に余裕を持ってお越しください。



※シャトルバスご乗車時の注意事項

・周辺道路が混雑して来場できなかった場合も

ご返金はございませんので、予めご了承くださいませ。

・シャトルバス乗車時にチケットを確認させていただきます。

チケットをお持ちでない方はご乗車いただけません。



