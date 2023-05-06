時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

次世代音楽フェス『P2V2P FESTIVAL 』が5月に開…

次世代音楽フェス『P2V2P FESTIVAL 』が5月に開催決定！豪華出演者も発表。

［株式会社MMT］

2023年5月25日、26日の2日間、“Physical ↔︎ Virtual”をコンセプトに次世代型音楽フェスティバル『P2V2P FESTIVAL』の開催が決定。
2023年5月25日に渋谷clubasia、26日はWOMBにて実施する。



5月25日(木) 渋谷clubasia『P2V2P FESTIVAL DAY1』では、“現代若手ロックシーンのバケモノ”と称されるロック・バンド”Age Factory”を中心とし、次世代のHIPHOPアーティスト”山田ギャル神宮”に”valknee”が出演する。さらに東京のナイトシーン最前線で活躍するDJたちと共に平日の夜を盛り上げる。

5月26日(金) 渋谷WOMB『P2V2P FESTIVAL DAY2』では、新たなアーティストの在り方として注目を浴びるヴァーチャルアーティスト“ピーナッツくん”と“somunia” VS 新進気鋭、今まさに注目を浴びるラッパー“Peterparker69”と“Lil Soft Tennis”の共演が決定。
アフターコロナ時代の新たな音楽の融合をリアルで体験出来る。

■開催概要
『P2V2P FESTIVAL DAY1』
日 時：2023年5月25日（木）
時 間：23:00~5:00
会 場：clubasia
料 金：前売3,000円、当日3,500円

『P2V2P FESTIVAL DAY2』
日 時：2023年5月26日（金）
時 間：19:00~22:00
会 場：WOMB LIVE
料 金：前売4,500円、当日5,000円

■チケット購入はこちらから
▶SPWN
・5/25,26チケット
https://virtual.spwn.jp/events/23052601-p2v2pfes
▶eplus
・5/25チケット
https://eplus.jp/sf/detail/3866670001-P0030001
・5/26チケット
https://eplus.jp/sf/detail/3866870001-P0030001
▶ZAIKO
・5/25チケット
https://cultureofasia.zaiko.io/item/356023

■出演者ラインナップ

2023年5月25日（木）
at clubasia

- MAIN FLOOR
Age Factory [LIVE]
山田ギャル神宮 [LIVE]
valknee [LIVE]
SEKITOVA
EVE
Hype Sync Records
Seimei

VJ: Photone & Shun Nagasawa

-1F FLOOR -
Genick
eitaro sato (indigo la end)
バイレファンキかけ子
宇宙チンチラ
nerdwitchkomugichan
TAKUYA the bringer

- 2F MMT FLOOR (ARTIST & STAFF ONLY) -
Photone
Seiya Sato (N.D. Promotion)
テツandトモ (ageHa & Campy! bar)
Kikuta (EMS)
Akito
Kohei Taki (ASOBISYSTEM)

━━━━━━
2023年5月26日（金）
at WOMB LIVE

- LIVE ACTS -
ピーナッツくん
Lil Soft Tennis
somunia
Peterparker69

- DJs -
みんなのきもち
Hyori

VJ: Photone & Shun Nagasawa

■P2V2P 主催・運営
株式会社MMT

株式会社MMTは、XR LIVE・ AFTER MOVIEからドキュメンタリーまでを手がける次世代プロダクション。アフタームービーやドキュメンタリー、LIVEシューティングを追求する事業とXR LIVEや付随するマーチャンダイジング制作、Unreal Engineなどのテクノロジーをベースにしたバーチャル事業の2つを軸に活動している。
"エンターテインメント業界をテクノロジーの力で根本的に変える"をテーマにするため、2022年5月よりMoment Tokyoから新たにMMTに社名を変更し、事業基盤を新たにリスタート。

▼Official Web
https://www.moment-movie.com/
▼Instagram
https://www.instagram.com/mmt.moment/
▼Twitter
https://twitter.com/momenttokyo
▼YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCu0_82WrPhC_QQc0M2--Nrg/featured
▼Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088366103086




企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-10:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ