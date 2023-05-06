次世代音楽フェス『P2V2P FESTIVAL 』が5月に開…
［株式会社MMT］
2023年5月25日、26日の2日間、“Physical ↔︎ Virtual”をコンセプトに次世代型音楽フェスティバル『P2V2P FESTIVAL』の開催が決定。
2023年5月25日に渋谷clubasia、26日はWOMBにて実施する。
5月25日(木) 渋谷clubasia『P2V2P FESTIVAL DAY1』では、“現代若手ロックシーンのバケモノ”と称されるロック・バンド”Age Factory”を中心とし、次世代のHIPHOPアーティスト”山田ギャル神宮”に”valknee”が出演する。さらに東京のナイトシーン最前線で活躍するDJたちと共に平日の夜を盛り上げる。
5月26日(金) 渋谷WOMB『P2V2P FESTIVAL DAY2』では、新たなアーティストの在り方として注目を浴びるヴァーチャルアーティスト“ピーナッツくん”と“somunia” VS 新進気鋭、今まさに注目を浴びるラッパー“Peterparker69”と“Lil Soft Tennis”の共演が決定。
アフターコロナ時代の新たな音楽の融合をリアルで体験出来る。
■開催概要
『P2V2P FESTIVAL DAY1』
日 時：2023年5月25日（木）
時 間：23:00~5:00
会 場：clubasia
料 金：前売3,000円、当日3,500円
『P2V2P FESTIVAL DAY2』
日 時：2023年5月26日（金）
時 間：19:00~22:00
会 場：WOMB LIVE
料 金：前売4,500円、当日5,000円
■チケット購入はこちらから
▶SPWN
・5/25,26チケット
https://virtual.spwn.jp/events/23052601-p2v2pfes…
▶eplus
・5/25チケット
https://eplus.jp/sf/detail/3866670001-P0030001…
・5/26チケット
https://eplus.jp/sf/detail/3866870001-P0030001
▶ZAIKO
・5/25チケット
https://cultureofasia.zaiko.io/item/356023
■出演者ラインナップ
2023年5月25日（木）
at clubasia
- MAIN FLOOR
Age Factory [LIVE]
山田ギャル神宮 [LIVE]
valknee [LIVE]
SEKITOVA
EVE
Hype Sync Records
Seimei
VJ: Photone & Shun Nagasawa
-1F FLOOR -
Genick
eitaro sato (indigo la end)
バイレファンキかけ子
宇宙チンチラ
nerdwitchkomugichan
TAKUYA the bringer
- 2F MMT FLOOR (ARTIST & STAFF ONLY) -
Photone
Seiya Sato (N.D. Promotion)
テツandトモ (ageHa & Campy! bar)
Kikuta (EMS)
Akito
Kohei Taki (ASOBISYSTEM)
━━━━━━
2023年5月26日（金）
at WOMB LIVE
- LIVE ACTS -
ピーナッツくん
Lil Soft Tennis
somunia
Peterparker69
- DJs -
みんなのきもち
Hyori
VJ: Photone & Shun Nagasawa
■P2V2P 主催・運営
株式会社MMT
株式会社MMTは、XR LIVE・ AFTER MOVIEからドキュメンタリーまでを手がける次世代プロダクション。アフタームービーやドキュメンタリー、LIVEシューティングを追求する事業とXR LIVEや付随するマーチャンダイジング制作、Unreal Engineなどのテクノロジーをベースにしたバーチャル事業の2つを軸に活動している。
"エンターテインメント業界をテクノロジーの力で根本的に変える"をテーマにするため、2022年5月よりMoment Tokyoから新たにMMTに社名を変更し、事業基盤を新たにリスタート。
▼Official Web
https://www.moment-movie.com/
▼Instagram
https://www.instagram.com/mmt.moment/
▼Twitter
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企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-10:46）
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