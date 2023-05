[株式会社MMT]

2023年5月25日、26日の2日間、“Physical ↔︎ Virtual”をコンセプトに次世代型音楽フェスティバル『P2V2P FESTIVAL』の開催が決定。

2023年5月25日に渋谷clubasia、26日はWOMBにて実施する。







5月25日(木) 渋谷clubasia『P2V2P FESTIVAL DAY1』では、“現代若手ロックシーンのバケモノ”と称されるロック・バンド”Age Factory”を中心とし、次世代のHIPHOPアーティスト”山田ギャル神宮”に”valknee”が出演する。さらに東京のナイトシーン最前線で活躍するDJたちと共に平日の夜を盛り上げる。



5月26日(金) 渋谷WOMB『P2V2P FESTIVAL DAY2』では、新たなアーティストの在り方として注目を浴びるヴァーチャルアーティスト“ピーナッツくん”と“somunia” VS 新進気鋭、今まさに注目を浴びるラッパー“Peterparker69”と“Lil Soft Tennis”の共演が決定。

アフターコロナ時代の新たな音楽の融合をリアルで体験出来る。



■開催概要

『P2V2P FESTIVAL DAY1』

日 時:2023年5月25日(木)

時 間:23:00~5:00

会 場:clubasia

料 金:前売3,000円、当日3,500円



『P2V2P FESTIVAL DAY2』

日 時:2023年5月26日(金)

時 間:19:00~22:00

会 場:WOMB LIVE

料 金:前売4,500円、当日5,000円



■チケット購入はこちらから

▶SPWN

・5/25,26チケット

https://virtual.spwn.jp/events/23052601-p2v2pfes…

▶eplus

・5/25チケット

https://eplus.jp/sf/detail/3866670001-P0030001…

・5/26チケット

https://eplus.jp/sf/detail/3866870001-P0030001

▶ZAIKO

・5/25チケット

https://cultureofasia.zaiko.io/item/356023



■出演者ラインナップ



2023年5月25日(木)

at clubasia



- MAIN FLOOR

Age Factory [LIVE]

山田ギャル神宮 [LIVE]

valknee [LIVE]

SEKITOVA

EVE

Hype Sync Records

Seimei



VJ: Photone & Shun Nagasawa



-1F FLOOR -

Genick

eitaro sato (indigo la end)

バイレファンキかけ子

宇宙チンチラ

nerdwitchkomugichan

TAKUYA the bringer



- 2F MMT FLOOR (ARTIST & STAFF ONLY) -

Photone

Seiya Sato (N.D. Promotion)

テツandトモ (ageHa & Campy! bar)

Kikuta (EMS)

Akito

Kohei Taki (ASOBISYSTEM)



━━━━━━

2023年5月26日(金)

at WOMB LIVE



- LIVE ACTS -

ピーナッツくん

Lil Soft Tennis

somunia

Peterparker69



- DJs -

みんなのきもち

Hyori



VJ: Photone & Shun Nagasawa



■P2V2P 主催・運営

株式会社MMT



株式会社MMTは、XR LIVE・ AFTER MOVIEからドキュメンタリーまでを手がける次世代プロダクション。アフタームービーやドキュメンタリー、LIVEシューティングを追求する事業とXR LIVEや付随するマーチャンダイジング制作、Unreal Engineなどのテクノロジーをベースにしたバーチャル事業の2つを軸に活動している。

"エンターテインメント業界をテクノロジーの力で根本的に変える"をテーマにするため、2022年5月よりMoment Tokyoから新たにMMTに社名を変更し、事業基盤を新たにリスタート。



▼Official Web

https://www.moment-movie.com/

▼Instagram

https://www.instagram.com/mmt.moment/

▼Twitter

https://twitter.com/momenttokyo

▼YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCu0_82WrPhC_QQc0M2--Nrg/featured

▼Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088366103086









企業プレスリリース詳細へ (2023/05/06-10:46)