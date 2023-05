[Sharefull, S.L.]

”食べる”で稼ぐ「EatnSmile」GameFi x 口コミアプリ



スペイン発企業 Sharefull, S.L.(本社:スペイン・マドリッド CEO:森岡逸平)が手がける、”食べる”で稼ぐEat to EarnのGameFiアプリ「EatnSmile(イートアンドスマイル)」が、テストベータ版を経て日本始め世界中の飲食店で正式リリースされました。





「おいしいものを食べて笑顔になるのは当たり前。EatnSmileで実現するのは、その一歩先」。

「EatnSmile(イートアンドスマイル)」は、「”食べる”で稼ぐ」をコンセプトにしたWeb3アプリ。 いつものランチ、友達とのカフェ、仕事終わりの一杯に、記念日ディナー。ゴールデンウィークのお出かけ先で見つけたお店まで。 飲食店での食事の後、”無料で”誰でも口コミを書くだけでトークン報酬を獲得でき、そのトークンを別のお店で使ったり、既存の仮想通貨と交換することで、現金化することもできる。いわば食べるだけで稼げる画期的なサービスです。



サービス立ち上げの背景には、弊社CEO森岡がIT企業・楽天グループ株式会社に勤務していた当時に遡ります。日本各地の支店に出張していた際、森岡は「地元の人しか知らない美味しいもの」にたくさん出会いました。同時に、Eコマースサイトではフェイクレビューなどにより本当に美味しいものが埋もれてしまうことを問題意識として感じていました。 そこでユーザー同士でレビューを評価、不正レビューや悪質なユーザーをレポートできる等の仕組みについて構想を開始。本当においしいものを、地域を超えて日本中、世界中の人々に知ってもらうため「EatnSmile」を立ち上げました。口コミで情報を発信し、貢献してくれた方々とも報酬を分け合う、サステナブルで地域創生にも繋がる新しいWEB3.0の形を目指しています。



世界中に笑顔が広がっていくことを期待し、この度、全世界同時リリースで本格運用を開始するに至りました。



○正式アプリローンチ 記念 リワードキャンペーン

5月5日の正式アプリローンチを記念して、1ヶ月間、賞金総額2,500ドルのリワードキャンペーンを開催いたします。



○参加方法

ステップ1.:下記リンクにある、Gleam formにアクセス

ステップ2.:Gleam form上で、EatnSmileのTwitter、Telegram、Discordをフォロー

ステップ3.:Gleam form上で、Mint codeを獲得する

ステップ4.:Mint codeを利用し、下記のアプリリンクから、飲食店ページ(NFT)を作成

【申し込みリンク】https://event.eatnsmile.org/#how-to-join

【アプリリンク】https://app.eatnsmile.org/

【飲食店ページ作成方法】https://www.youtube.com/watch?v=9v6cbesS6d4&t=284s



○賞金

より多くの貢献度ポイントを期間中に獲得した方には賞品をご用意しております。

1stプライズ :1 BNB (当選者5名) 2ndプライズ :1 AVAX (当選者20名) 3rdプライズ :10 BUSD (当選者50名) ※参加者全員に、10 STARトークンをプレゼント。



○期間

2023年5月5日*(19:00 - GMT+9)* ~ 6月6日23:59*(23:59 - GMT+9)*

キャンペーンの結果は6月8日に発表予定です。



*GW期間限定スペシャル企画

「EatnSmileでの体験を投稿してMINTコードをもらおう!」

EatnSmile体験シェアキャンペーンを同時開催いたします。



■条件

1.レストラン/カフェで食べた食事の写真

2.EatnSmile上の該当レストラン/カフェのリンク

3.レビューのリンク、1.2.3.のいずれかをTwitterに投稿。

投稿には「@EatnSmile_org」をメンション。



1日あたり1人最大3店舗まで投稿が可能!

期間中、1人あたり最大18 MINTコードを獲得。



■期間

5/8(月)午前6時59分まで(日本時間)

■注意事項

条件を達成した場合、公式TwitterからDMで、ミントコード取得用の連絡先を記載するGoogleフォームのリンクを送信しますので、3日以内に記載をお願いいたします。



○EatnSmile 楽しみ方 トークン獲得方法は、2通り

1つは、食後の口コミ投稿。

もう1つは、飲食店ページの作成。

飲食店ページとは、その店を写真や口コミ付きで詳しく知ることができるページのことで、その店の店主や、客であるユーザー自身が作成することができます。

店ページは、NFTとして売買することもできるようになります。さらにページ上の広告スペースを運用することでも収益を得ることもできます。

このほかにも、決済や、ガバナンストークンの保有量やEatnSmileへの貢献度に応じて、DAOシステムを通じたコミュニティメンバーによる運営要素も実装していく予定です。もちろん、口コミサイトとしてのみの活用も可能です。

他のPlay to Earnプロジェクトと違い、初期のNFT購入等もなく、口コミも無料で記載してトークン報酬が受け取れます。また、無料配布されるミントコードがあれば、飲食店NFTページ作成に関しても、Gas代や初期コストもかからず、Eat to Earn 「”食べる”で稼ぐ」体験が楽しめます。

EatnSmileはブロックチェーン技術で透明性の高いレビューとEarn機能を提供することで、ユーザーにも、お店にも双方にとって良い収入源となることを目指しています。



○EatnSmileの特徴

・NFT購入不要&飲食店の体験レビュー記載で誰でも無料で報酬獲得も (抽選で5~50 STARトークン)

・NFTをミントする際の手数料・GAS代が不要

・飲食店ページ内での広告運用による報酬を獲得可能

・飲食店ページはNFTとして売買可能

・デュアルトークンモデルを採用しており、NARUTOトークンを活用して運営に参加可能

(*GAS代=NFTミントや売買時に発生する手数料、**STARトークン=ユーティリティトークン、***NARUTOトークン=ガバナンストークン、詳しくはページ下部の「White Paper」よりご確認お願いします。)



EatnSmile

利用可能エリア

2023年5月5日(金)より世界中のレストラン、バー、カフェなどの飲食店で利用可能です。



○Sharefull, S.L. について



IT企業・楽天出身の森岡逸平CEOを筆頭に、GameFiギルド運営やSNSマーケティングなど複数の企業を経営する茶圓将裕をはじめ、世界的に有名な大手クリプトプロダクト会社での自社アプリUIUX責任者や、メタバースやNFT関連企業で複数社顧問を務めるCXコンサル会社CEO、さらにブロックチェーン業界を牽引する開発チームの参画など、世界8カ国以上から各分野のプロフェッショナルがコアメンバーやアドバイザーとして集結しています。



○EatnSmile(イートアンドスマイル)事業問い合わせ先

info@eatnsmile.org

担当:Sharefull, S.L. 長谷川

*世界初は当社調べ(2023年4月時点)



